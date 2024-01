El feminismo, sin el Oscar para "Barbie"

"Barbie" tiene ocho nominaciones a los Oscar pero, entre ellas, no está ni mejor dirección ni actriz. Es decir, ni Greta Gerwig ni Margot Robbie. Lo más llamativo es que sí fue nominado como actor de reparto Ryan Gosling, por su papel como Ken. La sorpresa ha sido tal que hasta el intérprete declaró: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película que ha hecho historia. Decir que me decepciona que no estén nominadas sería quedarse corto".

Gerwig habrá pensado que no se ha escrito mejor final para su peli. Justo lo que ella denunciaba: las dificultades del mundo real para las mujeres, la apropiación de sus méritos, la ocupación del espacio público, tener el poder y el éxito… ha sido esta nominación. Algunos se apresuraron a recordar que Gerwig fue nominada como directora antes. Y que "Barbie" está nominada a mejor película. Pero no es la preferida y, frente a otras pelis de la directora, ninguna es tan sarcástica y puntiaguda. Además, trataban de relaciones familiares o épocas pasadas. Pero "Barbie" habla del hoy y del ahora, del presente entre hombres y mujeres. Y eso, escuece. Sobre la categoría de actriz, quizás contra la sospecha, sí está nominada America Ferrera como secundaria. Apoyar su alegato feminista queda bien. Pero yo retengo aún en mi mente el trabajo de interpretación de Margot Robbie, en hacer crecer al personaje hasta llenarlo de humanidad, en ese plano de emoción y recuerdos con todas las madres e hijas del mundo y esas lágrimas que ponen un nudo en la garganta. Ella soporta toda la carga emocional de la película y con su "Barbie" lanza un mensaje frente a la deshumanización del mundo hacia las mujeres. Recuerda que somos personas. Y pienso si, quizás, la cosificación de nuestros cuerpos y nuestra imagen (la misma que se denuncia respecto a "Barbie" sobre nosotras) es tan cotidiana que algunos académicos no han visto una interpretación en ella, al ser una mujer. En cambio, sí en Gosling, menos común de ver en un hombre. Es agotador quienes nos tachan de quejicas. Está claro que los Oscar son una industria. Quizás solo es lo de siempre. Que tres cuartas partes de quienes deciden las nominaciones son hombres. Que la mayoría de pelis reconocidas tienen protagonistas masculinos. Que solo hay una mujer nominada en la categoría de dirección. Que solo han estado ocho mujeres nominadas como directoras en toda la historia… Qué casualidad que siempre hay mejores que nosotras. Quienes se alegran porque piensan que el feminismo está rabioso por esto, se equivocan. Hay cuestiones de vida o muerte para nosotras más importantes. Pero esto forma parte de lo simbólico. Por ello, quizás la victoria no es un Oscar sino ser la peli más taquillera de 2023 y con tanto impacto social. Dicen que a lo mejor es el género, que la comedia no es tan importante frente a los dramas. Y el problema es que hay quien sigue sin ver que el fondo de "Barbie" es justo eso. Contar el drama cotidiano hacia las mujeres.