La siderurgia tiene futuro en Asturias

Hace ya mucho tiempo que veníamos advirtiendo que la descarbonización de nuestra economía era inevitable y necesaria para proteger la vida y el futuro de nuestro planeta, pero ese transitar hacia una economía digital y verde, respetuosa con nuestro medio ambiente, debería hacerse mediante una transición justa con el empleo, con los territorios y con las familias asentadas en ellos. Europa debe liderar este cambio, pero es exigible que ponga en marcha las medidas necesarias para evitar las consecuencias de una descarbonización exprés en la competitividad de nuestras empresas y en el empleo. El medio ambiente no entiende de fronteras y el final será el mismo; lo que pasa es que los que hemos cumplido llegaremos a costa de perder empleo y, probablemente, actividad productiva. No podemos permitir que ArcelorMittal esté chantajeando continuamente a los gobiernos central y asturiano; nosotros hicimos los deberes y ellos deben cumplir con las inversiones comprometidas Además, una de las amenazas a las que se enfrenta la industria es el alto coste energético, sobre todo la altamente intensiva en consumo eléctrico. Lo vivimos con Alcoa y ahora lo padecemos en una empresa tan importante para la economía y el empleo en Asturias como es ArcelorMittal, tractora de muchas otras empresas de la industria auxiliar, que empuja el crecimiento en el resto de los sectores económicos y clave por la materia prima que aporta a otros sectores como el automovilístico o el ferroviario, además de ser una empresa emblemática conocida y reconocida, marca de Asturias y que forma parte de la historia vital de muchas familias. En definitiva, la siderurgia es un sector estratégico. Y aunque vamos un poco tarde, aún estamos a tiempo de actuar, si tomamos decisiones que no tienen que ser diferentes a las que están tomando otros países fuera y dentro de Europa, y las tomamos todos juntos en un frente común, evitando hacer política de ellas. Por eso, cuanto antes necesitamos en una ley de Industria que regule y proteja al sector a través de un pacto que declare la siderurgia como sector estratégico, que necesariamente tiene que conllevar un acuerdo de Estado por la energía, que dé seguridad a través de costes energéticos predecibles y competitivos. Y que ponga en marcha una empresa pública energética como existen en otros países. Además, debería evitarse que la Unión Europea no tarde seis años lo que en otros continentes lleva seis días, así como proteger la pérdida de competitividad de producir en Europa por tener que pagar por emitir CO2, limitar las ayudas de Estado o no validar las subastas de interrumpibilidad, algo que nos penaliza porque en otros continentes no tienen estas restricciones. La conclusión es clara. Todos debemos implicarnos: gobiernos central y autonómico con la mayor aportación concedida nunca a una empresa, y empresarios y sindicatos luchando por la protección de la industria (por ejemplo, ya se puede acceder a la solicitud de ayudas del PERTE de descarbonización). Ante esta situación, es el momento de que ArcelorMittal ejecute lo pactado, porque la siderurgia tiene futuro en Asturias.