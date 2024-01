Pedir perdón en perdonavidas

María Jesús Montero ha reproducido el protocolo viciado de quienes piden disculpas "si alguien se ha ofendido", una muletilla prepotente que agrava el insulto con una acusación adicional de falta de comprensión lectora. La vicepresidenta de Sánchez ejecutó su cabriola de una petición de perdón en perdonavidas contra Miguel Tellado, el por otra parte muy desafortunado portavoz del PP en el Congreso. La socialista épica se dirigió a su colega con el epíteto homérico de "el que tiene menos pelo". La réplica del agraviado es tan clarividente que debe ser anotada, qué pasaría si se comentara con desdén la coiffure de una miembro del Gobierno.

"Me disculpo si se sintió ofendido", replicó la dicharachera Montero, pero solo después de aclarar que "no tenía ninguna voluntad de humillación, ofensa o malestar". Es decir, que el zaherido es además un ignorante, porque no ha captado la sutileza más aldeana que wildeana de la vicepresidenta. Y pido perdón de paso a quienes tienen la fortuna envidiable de habitar en una plácida aldea española.

El mundo se ha llenado de peticionarios de perdón en falso, solo "si alguien se siente ofendido". Montero no afrenta a Tellado, que ha de estar blindado frente a ataques más virulentos. La vicepresidenta se ha limitado a efectuar una aportación suplementaria a la degradación del debate parlamentario, cuando ya parecía imposible rebajar el nivel cameral de chiste de Arévalo. Y pido perdón por anticipado a quienes se regocijan con la producción del inigualable cómico valenciano. La número dos del Gobierno y del partido se ha creído obligada a prolongar los insultos de su predecesor más ilustre en ambos cargos, un tal Alfonso Guerra. Para rematar su naufragio dialéctico, la petición de perdón al estilo perdonavidas se agrava recordando que nadie se disculpó tras llamar "hijo de fruta" a Sánchez. Es decir, que la experta capilar se iguala a Díaz Ayuso, una identificación que sin duda apreciarán sus votantes.