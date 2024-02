Monumental sorpresa

El pasado martes, 30 de enero, me disponía a enviar a LA NUEVA ESPAÑA unas líneas comentando la aprobación de la Ley de Amnistía. De pronto, una bomba nuclear explotó en el Congreso de los Diputados y todo se vino abajo, artículo incluido. Los jueces asestaron un golpe no diré mortal, pero sí al menos demoledor al presidente Sánchez y a sus socios progres e independentistas. Las consecuencias de ello son impredecibles y dejaremos que los analistas políticos opinen. Entretanto, estaremos muy atentos a lo que suceda durante el mes de prórroga que se avecina, quizá haya que llegar a los penaltis. Ni Sánchez ni Puigdemont van a ceder si los jueces mantienen sus posiciones, entonces ¿caerá el Gobierno, o caerán los jueces? Lo iremos viendo.

Pero ahora surge un aspecto que me parece importante resaltar: ya no se va a discutir si la propuesta de Ley de amnistía es o no es constitucional, lo que ahora se va a comentar son los dos temas que han aparecido últimamente, que son los que han echado abajo la ley: el terrorismo light (en afortunada definición de Luis M. Alonso) y las supuestas relaciones de Junts con el Kremlin. Y, como se suele decir, se va a negar la mayor, lo que equivale a dar por sentado que el problema de la constitucionalidad, si no desaparece, va a pasar a un segundo plano. Y creo que no debemos engañarnos. Me sorprendió que la televisión y la radio no suspendieran sus emisiones en la tarde noche del pasado día 30 para dar cuenta de la noticia: deduzco que la gente no está tan preocupada por este asunto como yo creía, pero seguramente va a interesarse mucho más por las intrigas internacionales y los 10.000 soldados rusos y, sin duda, por la posible caída del Gobierno ante la retirada del apoyo de Junts.

Como no quisiera que tal cosa sucediera (al olvido de la Constitución me refiero, no la caída del Gobierno) y mientras los jueces no saquen a la luz lo que pueda haber sobre las responsabilidades de Junts en temas de terrorismo y de traición, rescataré parte de lo que antes había escrito sobre lo que iba a suceder después de que la propuesta de ley fuera aprobada en el Congreso; lo titulaba, nada más y nada menos ¡Consumatum est! Pero no se consumó nada, solo se creó un problema más.

De lo que yo quería hablar en el malogrado artículo era sobre el camino que la ley de amnistía tendría aún que recorrer después de que fuera aprobada en el Congreso. Ahora el tema ha perdido interés porque nadie sabe si, al fin, esa ley verá la luz. De todos modos, haré un resumen y dejaré el resto para dentro de un mes, si es que entonces son capaces de aprobarla.

Una ley aprobada en el Congreso, tiene, como ya saben, que pasar por el Senado, donde todo lo que podrán hacer es retenerla un par de meses, y luego tiene que volver al Congreso, aunque el rechazo del Senado fuera rotundo (muestra de la inutilidad del Senado en nuestro sistema), donde podrá suceder de todo según lo que pueda surgir en esos dos meses. Si la ley fuera aprobada en el Congreso tendría que ser sancionada por el Rey y, aunque no creo que mi opinión sea muy compartida, creo que existe la remota posibilidad de que el Rey no lo haga: ya he escrito sobre esto en otra ocasión y ahora volveré a comentarlo. Y luego vendrían los recursos ante el Tribunal Constitucional, donde los letrados de la oposición tendrán un trabajo muy adelantado al disponer del informe desfavorable de los tres letrados de la Comisión de Justicia, pero será un trabajo largo y minucioso porque la Exposición de Motivos de la propuesta de ley, que será la base de la defensa, ocupa ocho folios de letra pequeña. Y finalmente, decidirá el Tribunal Constitucional, donde deberíamos confiar en que sus magistrados conserven después del fallo la misma reconocida competencia que se les supuso cuando fueron designados por los partidos políticos. Este verano intentaré preguntarle a Miguel Herrero por qué se asignó este Tribunal al poder legislativo y no al judicial como, al menos a mí, parecería más lógico; quizá pesó más el deseo de los partidos políticos de dominar el Tribunal. Y terminado el proceso en España, aún cabría acudir al Tribunal Europeo donde analizarían si la sentencia respeta los criterios de la Unión.

La situación actual tiene pues dos vertientes: el debate estrictamente jurídico respecto a la interpretación sobre la constitucionalidad de la ley y, otro, la calificación de los jueces sobre unos hechos acaecidos: daños ocasionados en la revuelta secesionista y su calificación ante las vagas expresiones de "cierta intensidad", "nivel mínimo de gravedad", etc., que se manejan, y realidad de la trama rusa, donde, de momento, lo que parece más evidente es que una diputada de Letonia en el Parlamento Europeo, a la que se acusa de espía rusa, aparece en numerosas fotografía junto a los dirigentes de Junts.

En tanto la justicia ordinaria aclare los citados hechos de terrorismo y espionaje me voy a referir únicamente al tema original, y principal, al tema de la constitucionalidad de la propuesta de ley. Lo que se discute es si una Ley Orgánica, una ley "singular", según la define la Exposición de Motivos, puede modificar de hecho, y de forma encubierta, la Constitución. Esto es lo que se pretende y ello se puede conseguir con el voto favorable de 176 diputados. Si, por el contrario, se entiende que la modificación de la Constitución solo puede efectuarse por el camino previsto en la misma, los votos necesarios sería 210. Y éste es el problema.

La Exposición de Motivos dedica la mayor parte de su texto a justificar la bondad de la amnistía pretendida, basándose en la necesidad política y en la pacífica convivencia nacional (no parece, precisamente, que lo esté logrando) así como en el derecho comparado y en pretéritas amnistías en nuestro país, argumentación que sería perfecta si lo que pretendiera la ley fuera la incorporación de la amnistía al ordenamiento jurídico de España por la vía adecuada, es decir, mediante una propuesta de modificación de la Constitución. Pero ya hemos visto que esa vía se salía del presupuesto.

Para justificar el camino elegido –la Ley Orgánica– se centra el preámbulo en la interpretación del artículo 62 de la Constitución, donde se establece que el Rey no podrá ejercer el derecho de gracia para otorgar "indultos generales". Se considera en la Exposición que este precepto no debe ser aplicado porque una amnistía no es un indulto y que la diferencia entre ambas figuras no es cuantitativa, sino cualitativa, apoyándose en una opinión del Tribunal Supremo en una causa derivada de la amnistía declarada en 1977 en plena transición de la dictadura a la democracia.

Ante esta postura, cabe alegar, primero: que la doctrina jurídica ha entendido siempre que el indulto y la amnistía, en distinto grado, son dos manifestaciones del mismo concepto, el perdón, el derecho de gracia en su acepción jurídica; siendo así, la prohibición establecida en la Constitución para el otorgamiento de indultos generales es de obligada aplicación analógica a la amnistía puesto que esta figura no está prevista en nuestras Leyes. Permítanme hacer una banal comparación: es como si en una Biblioteca pública o en un Museo existieran indicaciones prohibiendo hablar en voz alta y alguien pretenda cantar allí al alto la lleva porque cantar no es hablar ni está expresamente prohibido. Y, segundo: parece evidente que no puede utilizarse hoy día, en el periodo postconstitucional, una sentencia que resuelve una causa de amnistía producida con anterioridad a la aprobación de la vigente Constitución. Por cierto, hablando de las amnistías de 1976 y 1977, quizá no sepan muchos lectores que con tales amnistías salieron de la cárcel 1.232 etarras, de los que la mitad continuaron con su actividad terrorista durante treinta años más.

Y me queda, para finalizar, referirme brevemente a la opinión que ya expuse anteriormente en este mismo diario sobre la posibilidad de que el Rey Felipe pusiera objeciones a la firma de una Ley de amnistía como la que se pretende. Decía entonces que el Rey manifestó en su discurso del 3 de octubre de 2017 que determinadas autoridades catalanas, de manera reiterada, consciente y deliberada, habían incumplido la Constitución y que era responsabilidad de los legítimos Poderes del Estado asegurar el orden constitucional, lo que le implicaba en lo del famoso artículo 155. Yo me pensaría mucho cambiar ahora de opinión.

Pero, además, hay un argumento jurídico que debiera considerarse. El tan citado artículo 62 de la Constitución, en su apartado i) asigna al Rey la competencia de ejercer el derecho de gracia, pero en el mismo artículo, apartado a) se le asigna la competencia de sancionar y promulgar las leyes. Surge, pues, la duda de si debe prevalecer la obligación de sancionar la ley o el ejercicio del derecho de gracia. A mi juicio, es importante considerar que en otros capítulos de la Constitución se hace alusión al derecho de gracia, por dos veces, como “prerrogativa real de gracia”. Si vamos al Diccionario de la Real Academia encontramos que “prerrogativa” es “privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello, regularmente a una dignidad, empleo o cargo”. Siendo así, no parece descabellado pensar que el Rey goza del privilegio de resolver discrecionalmente en cuanto afecte al derecho de gracia.

En fin, en Derecho se admiten otras interpretaciones además de la literal y, por ello, en cualquier pleito los abogados interpretan la ley de acuerdo con los intereses de sus defendidos. Yo he procurado, en las líneas anteriores, dirigir al lector hacia el sentido común, hacia el sentido gramatical de las palabras contenidas en la Constitución, siguiendo la antigua costumbre de las leyes españolas, que iban dirigidas hasta no hace tanto "a quien esto leyere y entendiere".