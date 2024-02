Telecomunicaciones de perrina

El mundo rural asturiano está abandonado. Hablar claro no está de moda, ahora hay que denominar las cosas de manera rimbombante para darse pisto y parecer algo. Me pierdo intentando saber qué significa y qué contenido tienen los nombres de las Consejerías y altos cargos del Principado de Asturias. Cajas envueltas en papel de floripondios y grandes lazos, pero vacías. Leo biobanco, vivero empresarial y expresiones semejantes y entro en pánico, directamente. Gobernar parece ser cuestión de a ver quién pone la mayor absurdez en las redes sociales, la foto más molona y poesía, una fotoficción que nada tiene que ver con la realidad fuera de esas redes sociales.

En mes y medio, el mundo rural asturiano, ese que venden como idílico y hacen llamamientos a instalarse en el, sufrirá un gran apagón en telecomunicaciones. Lo analógico, cable de cobre, desaparece y entra el satélite, radio, o una fibra que va saltando de prau en prau sin control alguno. Asaltapraos que tienden cables sin miramiento, que allanan propiedades, que hacen tendidos de cualquier manera y no dan el servicio que deben de dar. ¿Qué motivo tiene el Gobierno para no exigir a Movistar que dé servicio por cable? Por supuesto, hay responsables: los políticos que ni se interesan por el mundo rural y no les piden explicaciones. Hay una cosa que se llama "Asturcon", y no es un caballo, es una especie de proyecto que trata de esto, de comunicaciones. Y hay otra cosa, una Sociedad Anónima, que se llama GITPA que también se supone se dedica a esto. La cosa llamada GITPA ha comprado unos patinetes eléctricos y unas gafas de esas de tele realidad o similar. No estoy escribiendo una de mis novelas, lo han hecho y los datos están en la página de esa SA creada, según creo, por el Principado de Asturias. No sé qué hacen con los patinetes ni con las gafas, dicho en lengua del pueblo sería "pasalo chupi", pero yo no quiero pagar a los políticos, en el Gobierno o la oposición, por pasarlo bien ellos y dejar tirado al pueblo. Nos están timando con el consentimiento tácito o expreso del Gobierno y de la oposición. Antes querían un tractor amarillo, ahora andan en patinete...

Cuando se habla de liderazgo hay que mirarse en el espejo y darse cuenta de que criticar lo que tú mismo no haces, liderar, es síntoma de irreflexión. Y desde luego andar liderando en patinete y con gafas de realidad virtual es sicodélico... (entiéndase la tercera acepción de la Real Academia).

Si se puede gobernar a golpe de poesía, se puede protestar de la misma manera:

"A los cincuenta y dos años sigo pensando lo mismo que a los siete. Que las nubes son grandes, los monopolios enormes, los vietnamitas chiquitos e invencibles. A los cincuenta y dos años, chufas. A los cincuenta y dos años, escucho el agua de los montes, el fuego de los campos y el ruido de las batallas. Y sigo pidiendo la paz y, de momento, me la conceden en parte; y la palabra, y me mutilan la lengua. A los cincuenta y dos años, los caramelos son de más vivos colores y la bandera, más desteñida. Y me dedico fundamentalmente a silbar, a deambular y a pensar que existo puesto que pienso que existo...".

Blas de Otero siempre de moda.

Ergo sum...