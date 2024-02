CSR: pastillas para no soñar

El uso del Combustible Sólido Recuperado (CSR) generado por la nueva planta de clasificación de basura de Cogersa, (150.000 toneladas al año), obliga a una discusión política que tenemos que abordar urgentemente, pero en profundidad y en el marco del nuevo Plan de Residuos. Lo primero que hay que decir es que esa planta ha requerido una elevada inversión pública (62 millones de euros iniciales más 30 millones de euros al año). Es decir, producir CSR cuesta mucho dinero público. Luego establecer una identidad entre CSR y basura lleva inevitablemente a cuestionar esa planta, cosa que no ha hecho ningún partido político de la Junta General. ¿Es coherente respaldar tanto esfuerzo económico en una planta y equiparar su producto a la basura? ¿Hemos invertido tanto para ir de la basura a la basura? Evidentemente lo que están haciendo determinados partidos políticos minoritarios y otros en decadencia, cuando afirman que el CSR es basura, es una tergiversación de los hechos para buscar, sin escrúpulos, un espacio electoral que no alcanzan. La lógica elemental lleva a pensar que lo que produce esa planta de clasificación de basura bruta debe ser algo distinto al producto tratado, si no tanto el proceso como la planta serían irrelevantes y su elevado coste público indica que no lo son. Por tanto, el CSR no es basura, es un producto elaborado que, además, tiene que presentar determinadas características establecidas en la legislación española y europea para permitir su aprovechamiento. Bien, la responsabilidad política ahora es dilucidar cómo se aprovecha.

Los partidos con vocación de gobierno estamos obligados a proporcionar soluciones y no podemos echar balones fuera como, lamentablemente, llevamos haciendo década y media por miedo a que la controversia sobre este asunto nos pueda dañar. Esta patología cobarde que ningún partido de los que tuvimos responsabilidades en Cogersa puede negar es producto del miedo a que las minorías marginales nos señalen y ha provocado que ahora el tiempo para la decisión se haya agotado sin que la tengamos clara. El vertedero de Serín es una montaña que crece en altura, coste, y riesgos de todo tipo. Cuando la dinámica política está sometida a las minorías marginales y centrífugas, cuya supervivencia política descansa en la aversión a la realidad, no se toman decisiones que son siempre imperfectas y la sociedad corre con el coste de las consecuencias de la inacción. La gente merece propuestas en defensa de sus intereses y ahora además se le deben explicaciones. IU–Convocatoria como fuerza de gobierno, ahora y en el futuro, es consciente de que no tomar decisiones en este asunto implica un incremento del recibo de la basura. Por eso, tenemos que ofrecer alternativas inmediatas porque los cientos de miles de toneladas de CSR no pueden estar almacenadas más allá de dos años y está prohibido enterrarlas.

El movimiento ecologista tiene planteamientos que son imprescindibles para encontrar una solución definitiva y para evitar que la política se acomode en alternativas simplistas o peligrosas para la salud pública. Mas aún, sin el ecologismo no habría políticas ambientales. No es este movimiento social el que tiene la responsabilidad de gestionar, su función pública es otra y es, por su propia naturaleza, innegociable y fiscalizadora. La política debe rendir cuentas ante el ecologismo, pero también tiene que conjugar otro tipo de necesidades públicas. La política no es unidimensional y su objetivo esencial es el equilibrio de prioridades, entre ellas y muy destacadamente la ambiental que marca la salud e incluso la supervivencia de la especie, pero también está la economía pública que ha de ser sostenible en toda la extensión del concepto. También es cierto que sin la presión ecologista los modos de producción y consumo no cambiarán, tampoco se desarrollará el sistema de reciclaje y, por todo ello, el CSR irá en aumento.

Lo que calla la política marginal es que al no poder enterrar ni acumular el CSR, las alternativas son sólo dos: enviarlo fuera de Asturias o de España para que lo quemen otros, lo cual es una muestra de cinismo, o llegar a la solución surrealista de pagar (hoy 100 euros por tonelada) para que las empresas lo quemen y obtengan, además, beneficio privado. Sabiendo que la administración tiene un problema para la eliminación de este CSR las empresas elevarán los precios lo que quieran para aumentar así el beneficio de la quema de este producto. El coste de "colocar" el CSR a otros países, regiones o empresas lo pagará la ciudadanía asturiana en los recibos de la basura. Lo que propone IU–Convocatoria es que la combustión del CSR se realice en una planta pública de COGERSA, ahorrando ese dinero y garantizando el control público ambiental de esa quema, cosa que no se garantiza totalmente en el sector privado, y generando energía eléctrica que reportará dinero para el consorcio y, por tanto, rebajará el coste de toda la operación.

Dado que el CSR no es basura, ya lo hemos dicho, esto no tiene nada que ver con la incineración de basura a la que nos hemos opuesto siempre. La incineradora de 5000.000 T de basura propuesta en su día se concebía como estadio inicial y línea central de todo el sistema de tratamiento de residuos. Es decir, como solución principal y casi única al tratamiento de las basuras. La quema de CSR es el estadio final de un proceso de reciclaje como demuestra que ese CSR surja de una planta llamada de "clasificación". Así, cuanto más reciclaje exista en Asturias, menos CSR se producirá. Aún tenemos que invertir mucho en unas políticas de reciclaje que el Principado mantiene estancadas, pero hay que decirle a la gente, y esto es lo que no hacen los partidos minoritarios, que el CSR se va a producir siempre y, aún a largo plazo, en cantidades muy importantes.

Cosa distinta de todo esto es la discusión sobre la quema de CSR en la térmica de la Pereda. En este caso estamos ante un problema político y no de gestión de los residuos. IU–Convocatoria ha dicho que ese paso, si hay que darlo, tiene que ser realizado mediante un pacto entre el Principado, el Ayuntamiento de Mieres y los vecinos. Y para que el Concejo de Mieres pueda decidir en libertad necesita un proceso político. La Consejería ambiental tiene que explicar a los vecinos qué es el CSR, qué experiencias existen en las zonas de Europa donde su uso es habitual, también que el CSR rebaja las emisiones del carbón y, por otra parte, certificar que la Pereda cumple con todas las garantías ambientales. Hay que ir a ver esas experiencias europeas y hablar con los responsables políticos y traerlos aquí. Sólo después de ese proceso se puede tomar una decisión que nunca puede ir contra la voluntad democrática del Concejo de Mieres. Este problema político, serio, que padece Mieres encontraría solución si hubiera políticos y políticas al frente de la gestión pública, en este caso ambiental, cosa que ya no se estila como prueba la nula capacidad de reacción y la falta de liderazgo que se percibe. Es el Ayuntamiento quien afronta en soledad un problema en el que falta un impulso político ambiental que trasciende la dimensión local. La buena política sabe liderar los debates que generan controversia social. Es indignante ver la parsimonia pastosa con la que el discurso ambiental público aborda este tema de la Pereda y el furor y la ansiedad eléctrica con la que se promocionan los eólicos como "expresión del futuro". Tampoco hay que olvidar, en todo este elenco de temas a tratar, el factor de la propia viabilidad de la térmica.

IU–Convocatoria es consciente de que, como dice Sabina, el CSR son "pastillas para no soñar" ya que su existencia nos recuerda dos cosas: la primera, que el esfuerzo en reciclaje es aún muy insuficiente y, como decíamos, se requiere mucho más para producir menos de esas pastillas y, dos, que no existe aún una tecnología que sea alternativa a su combustión y que, por tanto, y hasta que la tengamos, hemos de tomar decisiones que nunca son las mejores, pero sí las más adecuadas. Gobernar no te permite soñar, aunque los sueños sean imprescindibles para gobernar. Si los políticos con vocación de reformar no tomamos "Otra vez", como se titula la canción de Juan Pardo, la decisión de quemar el CSR en Cogersa por miedo a las minorías nos instalaríamos en el silencio que relata esa bonita canción, pero que sería doloroso, no para nosotros, si no para Asturias de la que cobramos con la obligación de mejorarla. Sin duda además de caro, sería inmoral.