La compra del turismo

Aún se escucha el eco de los buenos resultados turísticos de Asturias de 2023 y las alentadoras expectativas para el presente 2024, contadas en Fitur con detalle y júbilo. Hemos escuchado y leído números optimistas en visitantes, pernoctaciones, rentabilidad y aportación a la riqueza autonómica, pero en ningún momento, en ninguna estadística publicada, aparece la compra del turista, el gasto que los casi tres millones de turistas que llegaron el pasado año, han realizado en las tiendas asturianas.

¿Eso se debe a que no compran o a que la oferta comercial y su demanda no son importantes en la política turística asturiana?

Con la evolución que ha tenido el sector turístico en el pasado año, lo primero que hay que destacar es que las personas que nos visitan no vienen por las compras, vienen por motivos desde la climatología a la riqueza cultural, la gastronomía o el deporte, pero no vienen por la oferta comercial, sin embargo pocas de estas personas se van sin haber comprado. Y en el espacio que va desde el desconocimiento del turista sobre lo que supone el comercio en Asturias hasta la sorpresa cuando lo descubren, hay un camino aún por recorrer que beneficiaria a más de 12.000 empresas, a más de 60.0000 personas que trabajan en el comercio y que incrementaría el 15% de la aportación de este sector a la riqueza autonómica.

Una de las características que tiene el comercio asturiano es que, mayoritariamente, es único. Cada tienda es una propuesta única y personal en producto, decoración, servicio, experiencia de compra. No estamos y espero que nunca lo estemos, invadidos por las marcas, franquicias y cadenas que hacen que las calles comerciales sean iguales en todas las ciudades y estemos ante una oferta clonada que no diferencia si esto en Asturias o Málaga. La presencia de estas marcas completa una oferta comercial autónoma pero no la anula.

Por suerte, la actividad empresarial de comercio sigue siendo intensa, pese a quienes se empeñan en hablar en negativo y necesitan para justificarse acudir a datos agrupados de décadas tan poco actualizados. Esta iniciativa empresarial es la que consigue que el recorrido por cualquier calle de nuestras ciudades y villas implique encontrar una tienda que solo está ahí y que por tanto ofrece, en este caso, al visitante, una experiencia única en el momento de la compra. Y ¿ no es eso lo que buscamos cuando viajamos? Lo diferente, lo sorprendente, la experiencia memorable y el regalo que hacemos o nos hacemos y nos recordará que en Asturias si vivimos unos días en un paraíso.

Es el momento ahora, no podemos permitirnos el lujo de que el gasto turístico no llegue más o mejor al comercio asturiano, como no podemos permitirnos que el visitante no tenga una idea clara y precisa de la oferta comercial que se va a encontrar. De la misma forma que existen productos turísticos en Asturias que presentan la oferta de alojamientos, gastronomía o sidra, es el momento de que el comercio de Asturias sea un producto turístico de primer nivel lo que favorecerá la oferta turística, la oferta comercial y la rentabilidad de las empresas.

La generosidad de LA NUEVA ESPAÑA permitirá que mensualmente analice desde aquí la situación del comercio asturiano en un momento de cambio muy interesante.