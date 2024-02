La atmósfera terrestre en España

Cuando un político recurre a llamar al contrario «Fachosfera», o espacio donde hay fachas, es que está pasando por la Estratopausa, que es el límite estratosférico, visto desde la Astrofísica.

El otro extremo también falta, pero no suele venirse arriba. No se tilda de «rojosfera» por ejemplo. Se insultan pero no se van por las nubes, están en Babia.

La política tiene bastantes mas capas que la atmósfera terrestre, fluctúa por temperaturas, faltando al prójimo dependiendo de la altura y encuestas de intención de voto.

El Congreso de los Diputados, lo denuncia el CGPJ, se está convirtiendo en la «Faltoesfera».

Falta el Pepiño de turno, con su peculiar «corrutos» que siendo un insulto era más amigable, ingenuo si acaso. «No hay caso», decía. Ahora con sueldos por las nubes.

Si, además, el Presidente del Gobierno va de plató en plató llamando «mamarrachos» o «fascistas» –que esa es la definición de facha en la RAE– a la oposición, pues para qué quitas del Gobierno al único astronauta que teníamos, no se entiende.

Ir sobrado y prepotente pilotando la nave espacial nacional camino de la Ionopusa te puede acabar estrellando, nunca mejor dicho.

Evadirse de la realidad, de la Tierra, adentrándose en la Órbita Polar jugando a los coches de choque con satélites artificiales erráticos de la Justicia, acabas confundiendo los «Cinturones de Van Allen» con los de Ursula von der Leyen, no son lo mismo.

Es lo que tiene venirse arriba, ir sobrao escalando a puestos internacionales.

Úrsula von der Leyen te puede propulsar a un puesto relevante en Europa, planeta al que ha puesto rumbo el Presidente de la «Fachoesfera», sabedor que España le queda pequeña por su ausencia de fuerza gravitatoria. Espera que venga Paco con la rebaja.

¡Qué ambición, Señor. En la Tierra como en el Cielo!