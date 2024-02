Los tractores toman las carreteras

Las tractoradas se están convirtiendo en algo así como el Mayo del 68 francés. En el que dicen muchos que estuvieron allí arrancando adoquines para enviar a los gendarmes pero solo lo vieron por la tele. Ahora el campo se ha tirado a las carreteras con sus tractores como si fuera el desembarco de Normandía, reivindicando derechos agrarios, cortando autopistas con hogueras al estilo de la quema de neumáticos por los trabajadores de Naval Gijón, una industria que poco a poco fue apagándose hasta quedar testimonial en comparación con los astilleros que había hace 20 años.

El tractor es un arma poderosa para la lucha laboral. Con la ayuda de los medios de comunicación móviles se convocan y se regulan de modo que en pocas horas preparan una invasión de vehículos que colapsan la circulación entre las ciudades de casi toda España. Para septiembre entra en efecto lo que llaman "Cuaderno Digital de Explotación Agrícola". Ese sistema o aplicación que controla a los ganaderos y agricultores y que, según declaran muchos, en lugares apartados no hay cobertura y se encuentran aislados para poder llevar a acabo las normas exigidas. Ahora hay que dejar un espacio de tierra libre para no ocupar el espacio que necesitan los insectos, mariposas y otros animalillos. ¿Recuerdan cuándo se prohibió comer moras de las que crecen en el campo en arbustos llamados moreras? ¿O los arándanos para hacer anís con ellos?

Anuncian los ganaderos que cuando tienen que inscribir una ternera para que tenga su número de registro si no nació en el mismo lugar que la madre tienen problemas, porque todo está informatizado. No podemos hacer comparaciones con las personas, pero imagínense que una madre nacida en Sevilla quiere inscribir en el Registro Civil de Gijón al hijo que tuvo con su marido originario de Soria, pues no podría. Eso para un ganadero es una complicación, porque cuando vende la ternera el comprador tampoco puede registrarla, como diría un Registrador de la Propiedad de bienes inmuebles, esa ternera no existe, aunque todos la ven lozana, bien alimentada, con su peso correcto si no alcanza a ser añojo, es decir, que el animal no haya llegado a cumplir un año.

El problema está alcanzando proporciones europeas. Y ya no sólo por el riesgo de falta de suministros en las tiendas, sino que el transporte por carretera se está complicando. Incluido el destino de los particulares que van en su coche propio y encuentran las carreteras cerradas, cuando puede haber urgencias sanitarias, documentales, matrimoniales, la gente se casa y muchos tienen que desplazarse para a acudir al evento. Se ha creado una especie de línea "Maginot" por media Europa que va a ser difícil de desmontar, y con los consecuentes problemas entre unos países y otros.

Tienen razón los ganaderos y agricultores al decir que no nos damos cuenta cuando vamos al súper y están las estanterías repletas de todo aquello que necesitamos y a unos precios acordes con el momento del mercado. Sin pensar que detrás de los productos que se venden hay un entramado de personas, sistemas y trabajos en el campo y el transporte que facilita esa reposición continúa de suministros.

Me apuntan mis asesores oficiosos, es decir, que no cobran, que el conocido político norteamericano Henry Kissinger, fallecido el pasado año 2023 a los 100 años, lo que no habrá visto este señor, había dicho que "quien controla los suministros de alimentos controla a la gente (miremos a Gaza de paso), quien controla la energía puede controlar los continentes (miremos a los productores de petróleo), quien controla el dinero puede controlar el mundo". Muchos jóvenes no recuerdan o desconocen una campaña que hubo en la España de Franco que decía: "yo sí como patatas", tal vez tenía por finalidad el que la gente no pasara hambre y no se acordaran de las calamidades en otras esferas de la vida. Sin darse cuenta, de que en la España rural de primeros de siglo XX también había una frase popular que decía: "yo como patata de la huerta y huevo de la gallina". Para no pasar hambre, se entiende.

Por eso que no nos vengan ahora los políticos desde la moqueta y hojeando papeles sobre un vade de piel lo que tenemos que hacer, mientras ellos se embadurnan las manos con soluciones inoperantes. Cuando se vocea sobre la España "vaciada", inventando repoblaciones de personas venidas de no se sabe donde, ahora están echando a los pobladores naturales de los pueblos que se mantiene allí gracias al campo, del que vivimos todos, empezando por ellos mismos, y que ahora, con tanta norma, tanta reglamentación, tanta carpeta y archivadores los están volviendo medio locos.

La misma Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció hace unos días las normas del Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas con el fin de reducir a la mitad el uso de éstos. Una ley rechazada por el Parlamento Europeo. Porque parece que es más importante salvar la Tierra con mayúscula, antes que la tierra que pisamos todos, donde crecen los tubérculos y escarban las gallinas antes de nuestra sobremesa.