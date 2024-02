Evolucionar el Mapa Sanitario de Asturias

"El todo es más que la suma de las partes". Esta es una idea global que define a la perfección el concepto a desarrollar para esa evolución del Mapa Sanitario en Asturias. Es hora de hablar de un modelo sanitario basado en el valor, y solo mediante un análisis de conjunto podremos ofrecer al ciudadano la mejor experiencia posible con el mejor y más eficiente uso de los recursos.

Las últimas décadas nos han traído verdaderos avances en nuestro sistema de salud, que han favorecido que vivamos más y mejor, lo que es sin duda una buena noticia para la población asturiana. Sin embargo, esto conlleva que aparezcan nuevos retos, como la necesidad de dar respuesta a las necesidades del envejecimiento, las enfermedades cronificadas, sobre cómo gestionar las pluripatologías o cómo evolucionar de una estrategia reactiva a una mucho más proactiva, predictiva, preventiva, participativa y personalizada. Un sistema sanitario basado en el valor deberá ser un gran aliado en dar respuesta a estos retos. Una "revolución" pendiente para la que es crucial detenerse en dos grandes ejes: la innovación y la colaboración.

A nadie le resultará extraño reconocer que la innovación adquiere un gran protagonismo en el tránsito hacia la medicina del futuro y en la generación de valor para el paciente. La innovación sanitaria siempre ha formado parte de nuestro ADN, al creer firmemente en la capacidad de "reimaginar la atención a la salud" para poder seguir dando soluciones –unas disruptivas, otras no tanto– que nos permitan abordar los problemas de salud de manera mucho más efectiva y aportar valor añadido a los pacientes, apoyándonos en nuevos modelos predictivos, en diagnósticos y tratamientos avanzados.

Aquí entran en juego la ciencia de datos; las plataformas innovadoras, como las terapias génicas; en un sentido más amplio, las tecnologías ómicas, el ARN mensajero o la medicina regenerativa... Técnicas, todas ellas, que parecían incipientes, pero que han empezado a demostrar, a partir de la pandemia de covid-19, un alto potencial en las principales causas de enfermedad en nuestro país, como es el caso de las enfermedades inmunológicas, metabólicas, cardiovasculares o el cáncer.

Para fomentar la creación de valor para el paciente desde la innovación, resulta fundamental el impulso de políticas sanitarias que fomenten la investigación y nos sitúen en la senda de la medicina de precisión. Con estas políticas, además, tendríamos la posibilidad de potenciar el papel de Asturias como hub de innovación biomédica y sanitaria. Pero todo ello supone un desafío complejo que no puede ser resuelto de forma aislada. Lo cual me lleva a un nuevo espacio de generación de valor en nuestro ecosistema: la colaboración público-privada.

Mejorar el sistema y ordenar los recursos –función del Mapa Sanitario– requiere de la participación de todos los implicados: organizaciones académicas, clínicas, tecnológicas, hospitalarias, políticas, farmacéuticas, de pacientes... La colaboración será clave para trabajar no solo en la promoción de la innovación, sino también en mejoras en el acceso de pacientes a los servicios y a los nuevos tratamientos, la agilización del acceso a las nuevas terapias, los procesos de financiación pública para nuevos fármacos o la digitalización, entre otras.

El involucrar a los pacientes en espacios de diálogo nos ayuda a comprender sus necesidades y a identificar los puntos fuertes y débiles del sistema actual. Si complementamos esta visión con el talento de los profesionales, la creación de conocimiento de los entornos académicos y, por supuesto, el rol de las instituciones públicas en el diseño de políticas, podremos encontrar soluciones que nos ayuden a avanzar hacia un sistema optimizado en todos los sentidos que, además, sea sostenible en el tiempo.

En conclusión, definir un nuevo Mapa Sanitario basado en valor es un efecto dominó, una reacción en cadena en la que ya no podremos considerar un único factor, las comunicaciones físicas, sino que tendremos que abordarlo de manera más holística. No podemos concebir un sistema que promueva la innovación biomédica si no impulsamos también el talento investigador o agilizamos la llegada de nuevas terapias a los pacientes; del mismo modo que no podremos avanzar hacia una salud proactiva sin atender al talento profesional o sin mejorar el recorrido asistencial del paciente para promover salud. Hemos de ser capaces de modernizar el sistema y fortalecerlo para responder a todos estos desafíos.

Concluyo como empecé: el todo en nuestro sistema sanitario supera la suma de las partes. Así ofreceremos el máximo valor posible a los pacientes en Asturias.