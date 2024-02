La Virgen de La Atalaya

"¿Y qué va a ser de esta imagen de la Virgen?", se preguntaban Diego y Encarnita cada vez que, desde Figueras, iban a la antigua Residencia Sanitaria "Nuestra Señora de Covadonga" de Oviedo y pasaban a hacerle una visita en la capilla.

Y, temiendo que pudiera quedar abandonada y sucederle sabe Dios qué cosas, concibieron la idea de ofrecerle un hogar en la capilla de San Román, junto al puente de Los Santos, en la desembocadura del Eo.

Iniciaron conversaciones con el párroco de Figueras, los capellanes de la Residencia Sanitaria y el Arzobispado de Oviedo para ver qué trámites había que hacer con el fin de que la imagen de la Virgen de Covadonga pudiera estar con su hijo, el Cristo del Buen Viaje, en la capilla de La Atalaya, y recibir con Él a quienes, por la autovía A-8, dejando atrás la provincia de Lugo, entrasen en Asturias.

Con el interés que siempre mostraron Diego López García y Encarna Díaz Fernández, y junto a ellos José Vijande Méndez, para que ese sueño suyo se hiciese realidad, enseguida se sintieron implicados en la operación los miembros de la Asociación parroquial "Vía al Pa", erigida hace años para colaborar en las obras de mejora del cementerio. De aquí el nombre, tal como dirimió el por entonces párroco de Figueras, don Luciano, ante otras posibles denominaciones: "¿A dónde vamos cuando nos morimos? Al Padre. Así que "Vía al Pa" se llamará la asociación". Camino hacia Dios Padre, primera Persona de la Santísima Trinidad. Hoy la Asociación, bajo la presidencia de María del Carmen Rodríguez Pérez, desarrolla también otras actividades desde su identidad eclesial.

Después, gracias a las gestiones realizadas por el Ecónomo del Arzobispado de Oviedo, la Delegada del Gobierno en Asturias y el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como por algunas personas que trabajan en estas entidades, se pudo arribar al fin deseado, con la cesión, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la imagen de Nuestra Señora de Covadonga, por un período de setenta y cinco años, a la capilla de San Román de Figueras.

Y hubo que redactar entonces un convenio en el que quedasen establecidas las condiciones para la entrega, iniciándose así una cordial relación de colaboración entre la Iglesia y la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias para ultimar los detalles de ese documento, que se firmó el 13 de diciembre de 2023. La imagen, restaurada, se halla, desde el 31 de enero de 2024, sobre un sólido pedestal de granito en La Atalaya.

El pasado jueves, 8 de febrero de 2024, tuvo lugar la ceremonia de entronización de la imagen de la Virgen de Covadonga. Hubo airón, gotas de agua de la ría por todas partes, misa, devoción, chocolate, bizcocho, alegría, discursos, gaita, desvelamiento de una placa conmemorativa y una oración de bendición y de súplica por cuantos hicieron posible el que la Virgen esté en la capilla. El coro dedicó un canto a san Román y aclamó a la Virgen con el "Estrella de los mares" y el "Bendita la Reina". Salió todo perfecto.

¿Lo más guapo? Lo que se leyó allí del libro bíblico del Eclesiástico como referido a la Virgen: "Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos, escogidos por él desde la eternidad. Venid a mí los que me deseáis y saciaos de mis frutos. Pues mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen todavía tendrán hambre y los que me beben todavía tendrán sed. Quien me obedece no pasará vergüenza y los que se ocupan de mí no pecarán". Así que, vecinos de Figueras, a ello: a amarla, a cuidarla y a vivir en gracia de Dios.