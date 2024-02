Sotrondio, SMRA y Sahel se escriben con S de Solidaridad

Las calles de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, que, en su día, acogieron a cientos y cientos de personas procedentes de otras partes de España atraídas por las posibilidades que brindaban las minas vuelven a tintarse de vida y solidaridad con nuevas gentes que llegan en busca de un futuro mejor.

Primero fue con una intervención ante la crisis humanitaria vivida en Ucrania que supuso una movilización ciudadana e institucional ejemplar, sobre la que se creó un operativo humanitario que fue capaz de dar una respuesta urgente, coordinada y eficiente; evidenciando una vez más, que cuando se quiere, se puede. En concreto, por las aulas del Colegio San José, transformado en centro de acogida, pasaron más de 200 personas que recibieron cobijo mientras huían del horror de la guerra. Sin embargo, en el mundo globalizado en el que indiscutiblemente nos encontramos unas crisis se entrelazan con otras, obligándonos a estar siempre en alerta si no queremos perder los valores de Justicia Social y compromiso con los Derechos Humanos que tantos esfuerzos nos ha costado establecer. Y, dado que esa cadena de tragedias parece acelerarse en los últimos años, una vez más, los vecinos y vecinas de Sotrondio, su Ayuntamiento y otras organizaciones no estaban dispuestos a permanecer ajenos... Esta vez para responder a la crisis humanitaria vivida en las Islas Canarias con la llegada de miles de migrantes a sus costas.

El colegio que meses atrás había acogido a los desplazados ucranianos volvía a ser ahora habilitado para acoger a un grupo de migrantes del Sahel Africano. Se daba así respuesta a una llamada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante el aumento de las llegadas de personas de origen africano durante el mes de octubre. Personas que requerían de apoyo para poder continuar su trayecto en la búsqueda de una vida mejor. Una vida que tenían negada en sus países de origen pero que ahora con la ayuda de los y las profesionales del centro de acogida y el apoyo de las gentes de San Martín del Rey Aurelio recupera el valor que nunca debió de perder. El centro les proporciona un apoyo integral que incluye alojamiento y manutención, así como un itinerario de inserción para fomentar su autonomía, aprender el idioma, nociones jurídicas y otros conocimientos que les puedan ayudar en su trayecto hacia una nueva vida.

Esta nueva acogida fue para algunos un acto de irresponsabilidad ciudadana, pero para muchos más, un acto de humanidad y compromiso social que dignifica, aún más, a los habitantes de esta parte de la cuenca minera. Ante esta disyuntiva, el alcalde se comprometió en su momento a crear un foro de discusión desde el que proporcionar información sobre el fenómeno de la migración desde diferentes dimensiones y enfoques de intervención tanto de la sociedad civil como del ámbito institucional. Un espacio de diálogo para transmitir a las y los vecinos del municipio una visión que sirva para combatir los muchos bulos e informaciones erróneas que criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes. Finalmente, el pasado 30 de enero se materializó este encuentro en el aula cultural Onofre Rojo de Sotrondio con la participación del alcalde Don José Ángel Álvarez Fernández, representantes de la ONG Movimiento por la paz, de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación de la Universidad de Oviedo y el director general de Migraciones del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones Don Carlos Mora Almundi.

Los que suscribimos este artículo fuimos invitados como parte del mundo académico y por nuestra investigación sobre cómo se construye la ciudadanía global con las personas jóvenes. Entendemos la universidad al servicio de la sociedad y, por tanto, es un honor aún mayor participar en algo que puede contribuir a la construcción de una ciudadanía asturiana conectada con los problemas globales. Ante nosotros una audiencia compuesta por vecinos y vecinas del concejo, trabajadores y trabajadoras del centro de acogida pero, sobre todo, ellos. Los habitantes temporales del colegio. Allí sentados y acompañados por sus terribles historias de vida, sus muchas incertidumbres, el dolor de qué supone la separación de sus seres queridos, pero a pesar de todo aun con un rayo de esperanza en sus ojos. Que no quede duda, que cada uno de esos vecinos que les han sonreído por la calle, les han invitado a un café o ha intentado compartir con ellos conversación es participe de esa nueva ilusión. No vamos a tener la ingenuidad de pensar que a partir de ahora será todo un paseo de rosas para ellos, pero por lo menos sabemos que el hartazgo y la desazón que crea un mundo como el nuestro, a la deriva permanente, aún no ha corrompido todos los corazones. Ahora queda seguir avanzando, aprendiendo y pensando que no podemos estar poniendo parches cada vez que hay una nueva crisis y, quizás, sea hora de plantearnos que este mundo injusto solo podrá ser salvado si, entre todos y todas, avanzamos en recuperar la humanidad perdida que nos separa de otras personas, la conexión con un planeta que agoniza pero que estamos obligados a salvar y compartir, y la necesidad de entender que nuestro contexto más cercano esta entrelazado de forma ineludible con un espacio social, político, económico y cultural global.

Concluiremos señalando que Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio, Sahel y Solidaridad comparten desde hace ya unos meses algo más que la letra S como inicial. Esto puede haber pasado desapercibido para muchos de nosotros y nosotras, acostumbrados a encontrar entre los medios de comunicación imágenes y noticias cargadas de un ruido atronador que nos perturba y no deja que llegue a nuestros oídos otro tipo de sonidos más agradables y esperanzadores. El griterío estridente de aquellos incapaces de ver la humanidad que hay detrás de cada persona, independientemente de su color de piel, religión, nacionalidad, idioma, género y otros de los múltiples atributos que constituyen cada uno de nuestros "yos" de formas únicas e irrepetibles, ha sido remplazado por el silencio de la normalidad. Una normalidad que sirve para desterrar todos esos bulos y miedos infundados que meses atrás vaticinaban el final de la convivencia de los habitantes de San Martín del Rey Aurelio.