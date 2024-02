Aquella chica ucraniana que solo quería bailar

"We share the same biology, regardless of ideology / but what might save us, me and you, / is if the Russians love their children too"

"Russians" (Gordon M.T. Sumner, "Sting") Fue en una nochevieja de la segunda mitad de la década de los ochenta. Era muy tarde, casi temprano ya, cuando sin conocerme de nada una chica me arrastró a la pista de la discoteca y entre risas me animó a bailar. Aturdido por el alcohol de la noche, la sorpresa y el cansancio le seguí torpemente el paso durante un par de minutos, tiempo suficiente para darme cuenta de que algo se me escapaba. Las personas de al lado se nos quedaban mirando y comentaban entre ellos. Apenas cambiamos unas palabras y pese al volumen de la música se le adivinaba un fuerte acento extranjero. Al preguntarle de dónde era me contestó con una sola palabra: Ucrania. Al pie de la pista quedó una amiga suya, otra chica igualmente rubia que daba palmas mientras nosotros danzábamos girando agarrados de las dos manos. El círculo de curiosos alrededor cada vez era más evidente y el motivo quedó claro cuando mi inseparable camarada Miguelito logró calmar sus carcajadas y me dijo al oído: "Es una chica del puticlub". Poco más hubo de aquello. Nos acercamos a la barra, pedí dos copas y allí la dejé con su amiga mientras yo me iba avergonzado. ¿De qué? Llevo un par de días acordándome de ese episodio. Qué será de aquella chica ucraniana que aquel día quería bailar. Debía ser más o menos de mi edad, poco más de veinte años entonces. Ahora quizá tenga hasta nietos y esté de vuelta en su país tras una experiencia necesariamente amarga en el nuestro, en esta Europa occidental acomodada, floja y decadente. Veo reflejada mi cobardía de entonces en la de ahora de nuestros gobernantes. Al igual que yo abandoné a aquella muchacha que sólo quería disfrutar de un rato de asueto después de tanta sordidez en un antro de carretera, nuestros políticos dejan a su suerte al pueblo ucraniano. Lavamos nuestra conciencia de forma similar. Yo lo hice invitando a una bebida y nuestros mandatarios enviando armas y material sanitario para que quienes sufren los bombardeos se apañen por sí mismos. El gobierno español de momento transmutado en una oenegé escudándose en lo que vaya a hacer la Unión Europea. Cuando escribo esto es aún martes, de carnaval precisamente. Quizá haya cambiado la situación cuando se publique. No creo que mucho, soy pesimista. Visto el oficio que desempeñaba aquella joven me vienen a la mente los versos de Sor Juana Inés de la Cruz: "¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?". Ni el de la una, ni el del otro. El de omisión es el pecado más grave cometido entonces y repetido ahora. Las máscaras no tardarán en desaparecer pues hoy ya es Miércoles de Ceniza. El polvo que caiga sobre las cabezas de los ucranianos será, desde luego, culpa de Putin, pero la penitencia que sufran podría haber sido mitigada por nosotros. También fue antes del desplome del Telón de Acero cuando Sting tomó unos cuantos acordes de "El Teniente Kijé", de Prokófiev, y compuso la canción que contiene la estrofa que encabeza este artículo. La Guerra Fría iba a llegar pronto a su fin y entonces, como ahora y en todas las partes del mundo, los padres querían a sus hijos, pero sólo esto no va a disuadir a los sátrapas de seguir haciendo daño. En su origen Prokófiev creó la suite como banda sonora de la película homónima, una comedia de enredos en la época de los zares. Según el biógrafo del músico soviético se trata de "una sátira de la estupidez de la realeza y el pánico de los rusos de desagradar a sus superiores". Casi un siglo más tarde y cruzando el continente parece claro que puede aplicársenos a nosotros y a quienes nos gobiernan. El tema de Sting estaba incluido en un álbum titulado "The Dream of the Blue Turtles", que podríamos traducir libremente como el sueño de las tortugas tristes. Bonita metáfora para ésta nuestra Europa, somnolienta, melancólica y, sobre todo, lenta cuando toca tomar decisiones valientes.