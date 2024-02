Un ejemplo de emprendedor para Asturias

Es difícil para un amigo hablar con objetividad de Abilio. Fueron muchos años de confidencias, caminatas, comidas, cenas y alguna copa de postre.

Gracias por enseñarme palabras tan importantes como «compromiso», «lealtad», «consenso», «diálogo» y, sobre todo, un talante integrador y de compromiso, con personalidades e ideologías diferentes a las suyas.

En el difícil trayecto de la Transición democrática supo estar en un partido centrista, tan importante en aquellos momentos para España.

Secretario general de UCD en Asturias, se rodeó de personas importantes, tanto en el ámbito cultural como profesional: García Pumarino, Barthe Aza, Sánchez del Río, Fidalgo, Rebollo y un sinfín de personas que supieron estar a su altura en la intentona golpista del 23 F. Adolfo Suárez le tenía gran afecto y estima, y, cuando ponía un pie en la región, su primera llamada era para Abilio.

Nació en Entrepuentes, Ribera de Arriba, y era un joven poco estudioso. Quedó huérfano muy pronto, y él solía recordarme que su padre, antes de morir, se preguntaba qué suerte correría su hijo, pues no daba un duro por su futuro. Abilio comenzó a trabajar en la empresa Constructora Asturiana y pronto decidió crear su propio negocio: El Caleyo, Derivados de Cemento.

Con su talante integrador y su enorme carisma, fue presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) durante 34 ejercicios consecutivos.

En 1988 creó la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), sita en El Caleyo, dando poder paritario a los sindicatos y al Gobierno autonómico. Fue una iniciativa pionera para la formación profesional de las diversas ramas de la construcción.

Trabajador incansable, con mucho esfuerzo y dedicación construyó en San Claudio una empresa con maquinaria de alta calidad, traída de Italia y Alemania.

La crisis económica de la pasada década le clavó una daga en su corazón de emprendedor, pero, gracias a la cooperación de su familia, consiguió, a duras penas, sacar la empresa fuera del territorio nacional.

Hombre de justicia social, colaboró con el Padre Ángel y la Cruz de los Ángeles, ayudando a jóvenes y menores marginados en casas de Asturias y Cantabria, cobijándolos y dándoles una atención integral.

Cooperó con Graciano García en la ayuda económica y de estructura para los Premios Príncipe de Asturias, ahora Princesa.

Intentó con todas sus fuerzas unir la CAC con la gijonesa Asprocon para construir una asociación más fuerte. Tenía un gran respeto por las instituciones y era muy importante para él defender la Constitución.

En nuestras caminatas me metía mucho con él, como cuando le dije: «¿Cómo permitís que os llamen ‘la patronal’? Tú no eres un patrono, eres un empresario que cuida y defiende el diálogo y el consenso». Él esbozaba una sonrisa que le bailaba en los ojos y me miraba sonriente.

Lo admiraba por su carácter y su carisma. Teníamos una química muy especial.

Yo soy maratoniano y recuerdo que, en la carrera Panes-Potes, él me llevaba en su coche y me daba agua durante el recorrido. Al final, comíamos cocido en Potes y dábamos una vuelta por Santo Toribio de Liébana.

Desde aquí envío un recuerdo y un abrazo muy fuerte a toda su familia, que son también mis amigos. Como médico y amigo, Abilio, sentí mucho tu muerte, pero también un alivio cuando tu enorme corazón dejó de latir.