Poner en valor

Es curioso que, hoy día, nos llamen la atención los gestos amables, la generosidad desinteresada o el buen trato. Nos resulta sorprendente que alguien se levante para ceder el asiento del autobús o que nos deseen "buena semana". Vamos tan rápido a tantos sitios que parece que cuidar estos detalles es irrelevante, inútil, un esfuerzo que no merece la pena porque no tiene un rendimiento inmediato, o eso parece.

En realidad, esos pequeños gestos son los que marcan la diferencia. Así de simple, pero a la vez así de complicado. Como en casi todo, la educación que recibimos y los valores que se nos transmiten son el principio, pero no se trata solo de eso; hay también una parte importante de empatía que deberíamos ir adquiriendo a lo largo de la vida y otra parte que tiene que ver con la vocación o con la ilusión.

La empatía es, dicho de forma sencilla, "ponerse los zapatos" de la persona que tenemos enfrente y a la que, muchas veces, no le prestamos la suficiente atención o a la que, simplemente, creemos que no tenemos tiempo de entender. Caminar con los zapatos de alguien distinto nos hace entender que hay muchas formas de comprender las cosas, de enfrentarse a ellas o de vivirlas. Cuanto más desarrollamos nuestra empatía más fácil resultará ser amables o decir una palabra de aliento si es necesaria.

Solemos decir que "una imagen vale más que mil palabras" y aunque podría decir que me quedo con la versión de que "una sonrisa vale más que mil palabras" creo que si lo pienso bien son lo mismo. Y es que una sonrisa en nuestra cara puede ser una manera de transmitir tranquilidad y confianza y eso se reflejará en la otra persona que seguramente nos responderá también del mismo modo. No se trata solo de algo manido o casi obligado, sino que se trata de una actitud: soy amable porque también me gusta que lo sean conmigo; de ahí la paradoja de que algo tan sencillo resulte tan complejo.

En cualquier trabajo y más en aquellos que tienen que ver con el trato o la atención de personas debería ser clave tener claro ese aspecto. Las palabras y los gestos amables siempre tienen un efecto tranquilizador, reparador, no cuestan nada y dan mucho, tanto que pueden suponer que una persona afronte su día con más esperanza o, simplemente, con más ganas y con más fuerzas.

No podemos pedir a la gente joven, a los niños y niñas que tengan gestos amables y educados si no se los enseñamos en nuestro día. Pongámonos a prueba durante un día o durante unas horas y tratemos de ser amables, de poner una sonrisa, de desear un buen día.

Pongamos en valor lo que parece que ya no lo tiene, tal vez merezca la pena.