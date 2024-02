César Alierta y Ander Azcárate

Dos figuras curiosas y totalmente diversas: un financiero César Alierta –que en paz descanse– y Ander Azcárate un chaval bueno, humilde y siempre dispuesto al reconocimiento de aquellos que han destacado en el mapa nacional o internacional –en este caso Alierta– que fue un empresario ejecutivo y un ejecutivo empresario que prosperó en los dos escenarios con certeza y brillantez y nuestro segundo protagonista Ander, lo mismo.

El primero contribuyó al momento circunstancial de aquella progresiva alza económica de una España de moda y el segundo, con su entusiasmo, retrató en cada momento a aquellos que a su entender jugaban un destacado lugar en lo empresarial o político, en lo cultural y artístico, ¡todos ellos estaban en su punto de mira, nunca mejor retratado! Como todo antibelicista, nadie le resultó ajeno y su ojo y su cámara decidieron documentar para su archivo y para la historia cada momento y cada lugar.

Ander es curioso y le gusta retratar y como es educado y cordial no busca nada que no sea su objetivo, que no es otro que la foto, y no pide ni busca que le contraten en Bruselas ni en la Telefónica. ¡Por menos, otros lo habrían intentado!

César Alierta se nos fue joven –1945/2024– y cargado de historia y de secretos contemporáneos. Ander continua entre nosotros con la misma ilusión de aquel joven que estaba en todas aquellas conmemoraciones donde consideraba él, que algún personaje de lo más señero requeriría su presencia, pasando ya a ser parte de la escenografía. ¡Doy fe de ello porque lo viví felizmente!

Los Aliertas siempre son necesarios por muchísimas razones circunstanciales –de no haber estado el sería otro– y no dudo que de calidad menos certera, la cantera es escueta y ramplona, y el talento escaso, solo tenemos que ver el ejército de indolentes e indolencia al volante… ¡Será difícil encontrar sustituto con la capacidad y el consenso demostrado por César Alierta!

Ander es parte del decorado de unos años brillantes de Asturias, y en este caso Oviedo –sin que el orden de enumeración implique jerarquía– que fue una ciudad referente en casi todo y que gracias a ello hubo bonanza económica y espejo para muchas otras ciudades, si la prosperidad de una ciudad se mide por el ruido y sonido de las cajas registradoras, ¡Oviedo fue una sinfónica!

Hoy después de muchos dimes y diretes… ha llegado el "túnel del tiempo", ese Ave que no vuela, pero que nos ayuda a acercarnos y comunicarnos más rápido, no solo con España –incluida Cataluña– que es parte de la nación, sino también con el futuro inmediato. Y que mejor que este instrumento poderoso que no es otro que el Ave que ya circula entre nosotros como desde 1923 lo viene haciendo el Grupo Alsa – capitaneados por los Cosmen Menéndez-Castañedo– Asturiana de Zinc, EDP, Química del Nalón, Grupo Masaveu, Reny Picot –al frente Francisco Rodríguez, un empresario trasversal con una formación envidiable– e instituciones tan destacadas como por ejemplo la Universidad de Oviedo.

Nada hay perdido porque la historia es la parte más destacada para construir el futuro y el Principado de Asturias tiene mucha y diversa y goza de destacados incentivos para atraer, cada vez más, a un mayor número de visitantes para ello debemos cimentar pensando en lo que somos o fuimos –es importante la conservación del legado, sea cual sea, de los que nos precedieron– como nación, región y ciudadanos.

Todos somos necesarios, no sobra nadie como lo fue César Alierta, dieciséis mandatos como presidente de la Telefónica que indiscutiblemente contribuyó a elevar el valor añadido de su empresa y Ander Azcárate que los retrató a casi todos los más relevantes y que nadie le dijo que no ni él tampoco porque Azcárate acogió y reconoció teniendo en cuenta su "objetivo" convertirse en "presidente" de lo suyo y para ello fidelizó con lealtad y constancia su marca para que todos le reconocieran al igual que hizo Alierta.

¡Y así fue!