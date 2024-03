"Compré 500 mascarillas a China en 2020… para regalarlas"

No paraba de viajar por medio mundo por mi trabajo (editor de una revista internacional de arte), hasta que, en 2008, mi anciana madre me pidió que no me apartara de ella. Tras fallecer, en 2018, decidí crear la Fundación Julia Galán por la Dignidad de los Mayores. Una noche de abril de 2020, desesperado por el confinamiento y la dantesca situación que presenciaba y padecía, impotente en la soledad de mi casa, me puse al ordenador a ver qué era eso de comprar mascarillas a China…

Por supuesto, no tenía ninguna experiencia en tal cosa, pero pensé que comprar mascarillas para repartir en residencias de ancianos, por mi aldea y por las próximas sería la mejor acción posible para honrar la memoria de mi madre. Mi motivación compensó con creces mi falta de experiencia. Y siempre digo que "lo difícil se hace y lo imposible se intenta".

Ya estaba amaneciendo cuando le di a la tecla "enviar" de mi ordenador. Era una compra de 500 mascarillas a una empresa china que las fabricaba y tenía esa cantidad disponible. Sentía tal emoción que no logré quedarme dormido hasta el mediodía. La fundación aún estaba dando sus primeros pasos en el largo proceso burocrático de su creación, pero pensaba que, aún "nonata", esta su primera acción era la mejor posible en aquel contexto de pesadilla que estábamos viviendo. Aquella noche, para mi sorpresa, descubrí que podía hacerlo y debía hacerlo.

Cuando empecé a ver que medio mundo estaba intentando hacer negocio con las mascarillas, creo que es fácil comprender que mi indignación fue mucho mayor que la de cualquier otro ciudadano. Lo que pagué por ellas es un secreto que me acompañará hasta la tumba. Las pagué con tarjeta de crédito en el acto, claro, y recuerdo que, durante los larguísimos días que esperé por ellas, a la angustia de la confinada pandemia se sumó la de empezar a pensar si habría sido víctima de una estafa china… Había tres opciones de envío: el "super rápido", el rápido y el normal. Elegí el intermedio porque el super rápido multiplicaba su coste por dos. Debía recibirlas en siete días.

Quince días después, me llegó al móvil un mensaje de la aduana del aeropuerto de Vitoria: mis mascarillas habían llegado allí pero debía pagar un "impuesto de importación"… Eso me indignó, pero lo que más sentí fue que, al final, tuve que esperar tres semanas hasta que, finalmente, tuve las mascarillas en mi casa. De todos modos, fue el impuesto que pagué con más gusto en toda mi vida. Aunque la fundación no estaba aún constituida, quise hacer evidente que se repartían en memoria de mi madre. Imprimí su logo 500 veces en unos folios y le pedí a Marisol, una costurera de mi aldea, que cosiera uno en cada mascarilla. Dejó todo y pasó toda la tarde cosiéndolas. Le di 100 al ayuntamiento de Cudillero (donde vivo) y otras 100 al de Grado (de donde era mi madre), otra cantidad que no recuerdo a unas residencias de mayores y el resto las repartí casa por casa en Salamir, mi aldea, y en las próximas.

Renuncio a tratar de describir aquella experiencia "apocalíptica" del reparto. Mayores que no se atrevían a abrir la puerta y me decían, a través del cristal, que no podían comprar las mascarillas que les mostraba, otros preguntaban cuánto costaban y se quedaban aturdidos al ver que era un regalo, algunos lloraron… A la media hora de regresar a mi casa, vi por la ventana a mi vecina Berta, que me mostraba un paquete que dejó sobre la mesa del porche y se fue corriendo. Era una tortilla recién hecha.

Agradezco que no haya posibilidad de que me nombren parte de un hipotético jurado que juzgue a quienes descubrimos ahora que mercadearon con las mascarilla. Sería capaz de perder el control de mí mismo y, en medio del estrado, pedir a gritos "la horca" para ellos.