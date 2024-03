La cantidad de normas es reflejo del nivel de educación

Vivimos en una sociedad individualista y confundida con ideas tergiversadas respecto a los derechos, pero que no tiene en cuenta sus deberes. Y por derechos, algunos entienden hacer lo que les venga en gana en cualquier situación, simplemente porque les apetece, sin medir sus efectos o consecuencias sobre terceros.

Hace unos días viajaba en el AVE de Sevilla a Madrid. En el asiento de atrás, un chico escuchaba música sin cascos y a un volumen suficiente como para que todos tuviéramos que soportar sus gustos musicales. A mi derecha, una señora, entrada en años, se instruía con un tutorial que ofrecía algún método sumamente eficaz para quitar las manchas de las alfombras. Al otro lado del pasillo, unos jóvenes hablaban sobre la juerga que se habían corrido la noche anterior en Sevilla; por su tono de voz, todos recibíamos la información, aunque nadie nos había preguntado si tal era nuestro deseo. Mientras, yo intentaba concentrarme en la lectura del libro que había escogido para ese viaje, para colmo, un ensayo que requería atención… Pero esa era mi circunstancia o mi elección equivocada para un viaje compartido.

En un espacio de no más de tres o cuatro metros cuadrados, la huella acústica que producía cada una de aquellas personas generaba una contaminación sonora innecesaria y molesta, además de una intromisión en el espacio de los otros y una exposición de su vida privada, que no debería interesar a nadie más que a ellas mismas.

Hace un par de meses me ocurrió también algo significativo. Fui a El Corte Inglés a buscar un regalo. Estaba en la sección de una conocida firma, y cuando vi lo que me interesó, busqué a la empleada que, justo en ese momento, acababa de recibir una llamada de teléfono. Le pregunté si tenía la prenda seleccionada en otros colores, y sin dejar de atender la llamada, me señaló el lugar en el que podía encontrarlas. Por lo que –involuntariamente– estaba escuchando, la conversación era con una amiga que le contaba algo, a lo que ella le respondía una y otra vez: "No te preocupes mujer; ahora no pienses en ello, no te preocupes". Cuando miro la talla de la prenda, veo que necesito comprobar con otra más grande, para ver cuál puede ser la adecuada. La dependienta sigue con su conversación y, al mismo tiempo, me saca la talla que le he pedido…, aunque ella sigue absorta en lo suyo. Gestiono lo que quiero llevar, lo cojo y voy a pagar a la caja. La mujer sigue con el teléfono, y sin tan siquiera decirle a su interlocutora que espere un rato mientras me cobra, ella se arregla para meter la prenda en una bolsa, cobrarme y despedirme con un gesto silencioso. Me voy de allí con una sensación de incomodidad; no me ha tratado mal, simplemente ha actuado conmigo de manera automática, mientras su atención estaba en otra cosa que no estaba relacionada con su trabajo.

Y yo me pregunto: ¿Tendrán que poner una norma que aclare que, cuando estás en tu puesto de trabajo atendiendo al público, no puedes responder a una llamada de teléfono personal y menos que dure tanto tiempo? ¿Acaso no deberíamos saber, sin que figure escrito en un papel, que esto no se debe hacer? ¿Necesitamos que nos pongan normas para todo? ¿Debe haber normas en los lugares públicos que adviertan del uso responsable del móvil, a poder ser, sin molestar a otras personas? Si es así, es evidente que vamos por mal camino, porque a mi entender (puedo estar equivocada), muchas situaciones como éstas que reflejo aquí y muchas más de las que pueden hablar los lectores, se resuelven con educación.

El nivel de educación de una sociedad es inversamente proporcional a la cantidad de normas que necesita, y si con nuestro comportamiento obligamos a que se nos pongan normas para cualquier situación, es que somos unos inmaduros que no tenemos en cuenta que vivimos en relación con los otros y pensamos que solo vale lo que nos apetece en cada momento, con la idea errónea de que tenemos derecho a ello, por mucho que nuestro deseo invada el espacio del otro.

Los derechos van parejos a los deberes, aunque de eso nadie habla, y el primer deber que debemos enseñar, no solo a los niños, sino también a los adultos según parece, es el respeto.

Una sociedad en la que el respeto no es el principio fundamental que guía nuestros actos pide a gritos una mano férrea que le ponga normas para todo, y eso es un gran peligro.