Muchas gracias por los servicios prestados

El gran proyectista de Gijón y de la costa asturiana y de muchos más sitios −que otrora estaban hechos una mierda y hoy los vemos bien urdidos− fue Ramón Fernández Rañada. Acaba de fallecer. En febrero de 1986, andaba Juan Benet por Oviedo, el día en que hubo noticia de su petición (acompañada de otras notables firmas) de entrada de España en la OTAN. Fuimos los dos a hacer apetito −temeroso yo de que nos rompiera la crisma algún facha o algún rojazo− por el Campillín, hasta recalar en la librería del óptimo librero de viejo Valdés. Allí estaba Rañada. Nos vio entrar, cogió un ejemplar de «Volverás a Región» y se acercó a don Juan en procura de dedicatoria. Benet me miró interrogante, di el visto bueno al hacer las presentaciones, suspiré aliviado al ver que fluía para bien la cosa y los dejé en breve charleta. Mi ansiedad venía del muy mal Johnnie Walker que gastaba Benet cuando lo importunaban. La noche anterior, en el imprescindible bar de Fernando Lorenzo, «El Paraguas», fue otro notable astur, algo faltoso por su mal Dyc, quien quiso también un autógrafo y obtuvo esta benetiana respuesta: «Dé usted gracias a que no soy aún ministro del Interior, pues le metería a usted en prisión preventiva de por vida». (Por cierto, el 18 de este mes, Marisol Benet −la gran hermana mayor, una dama de las que ya no se fabrican, lectora y ciudadana republicana y muy buena gente− cumple 100 años con la cabeza mucho mejor que yo).

---

He de felicitar y felicito al óptimo librero Chema Castañón y familia por su trabajo para mantener viva la memoria de su padre Luciano, hombre tan singular, escritor, folclorista, futbolista profesional, editor… Nos reunimos a finales de enero en la gijonesa Escuela de Comercio un nutrido grupo de fieles. Escuchar con los ojos cerrados la bien temperada, suave y firme voz de Socorro Suárez Lafuente −una de las intervinientes− pagaba ya la tarde.

He de felicitar y felicito a Eduardo San José, que se va a las Francias a seguir promocionando a ese extraordinario ser que fuera Anita Brenner. Como decía el otro, qué cantidad de gente tengo trabajando para mi deleite e instrucción.

---

Nunca veo «El hormiguero» a no ser que me interese muy mucho el invitado. En mi contra, unos cinco millones de espectadores se lo pasan pipa con Pablo Motos, Trancas y Barrancas, y tal y cual. Me alegro por ellos: cada cual se divierte como quiere o puede. A mí, ni me hace gracia, ni me mejora, ni me entretiene. Allá yo. El miércoles 21 de febrero, acudió Eduardo Mendoza, «Premio Cervantes» y escritor de primera, con la carrera literaria (en mi opinión) más notable en español. Muy suelto, muy tuteador, Motos lo presenta y se las da de aficionado a la lectura. Nos habla encomiástico de la primera novela de Mendoza y ya lo patina todo. Dice: «La verdad sobre el caso Saboya», en vez del correcto «La verdad sobre el caso Savolta». ¿Una errata pasajera? Pues no. Esa extraordinaria novela de 1975, completó el círculo innovador de la prosa española, despojándola ya de la grisura franquista. Iba a titularse «Los soldados de Cataluña». ¿Recuerdan ustedes la cancioncilla infantil?: «Quisiera ser tan alta como la luna para ver los soldados de Cataluña». El censor, no. Lo prohibió y obligó a cambiarlo por el antedicho. Pero ¿«Saboya», Pablo Motos, «Saboya»?

---

La frase de la semana, pues, me la regala Eduardo Mendoza en su «Tres enigmas para la Organización». Dice así el jefe de tan clandestina oficina (parodia de parodias parodiadas): «El tiempo pasa con increíble celeridad, y si uno ha sabido enriquecer su entendimiento con lecturas sustanciosas, viajes instructivos y serenas reflexiones, al final recibirá la recompensa del sabio, que consiste en comprobar que todo lo aprendido es inútil, toda experiencia es tardía y toda vida es de una vulgaridad sin paliativos».