Las cuentas de la navegación

La extensión del conflicto cuya llama incendió la franja de Gaza está siendo tratada con cifras y con la letra de unos datos que no son ni precisos ni, probablemente, reales. Los ataques que parten de territorio yemení, disparados por milicias hutíes contra buques que navegan por el mar Rojo han sido replicados por fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido y algunos miembros de la Unión Europea. Al tiempo Irán apresaba un barco petrolero norteamericano en el mar de Omán y la aviación estadounidense bombardeaba puntos de Irak y Siria. La alarma se enfatizó al señalar que esta extensión del conflicto obstaculiza el comercio mundial, se comenzó a hablar de subidas del petróleo y de muchos productos procedentes de Oriente. La razón que se esgrime es la negativa de muchos barcos a navegar por el peligroso mar Rojo y pasar al mar Mediterráneo por el canal de Suez.

Pero esas cifras sobre la navegación a través del paso egipcio son puestas en duda por empresas dedicadas al transporte marítimo del comercio planetario. Las diversas fuentes que han manifestado opinión sobre el transporte entre los mares Rojo y Mediterráneo calculan entre un 12 y un 15% ese tránsito de mercancías entre Oriente y Occidente mientras que el resto, superior al 80%, lo hace bordeando el cabo de Buena Esperanza, en el sur del continente africano. Hace ya tiempo que la gran mayoría de los buques mercantes siguen esa ruta, pero sobre todo han incrementado el uso de esa navegación varias circunstancias. Una es la dificultad que tienen grandes portacontenedores para atravesar el canal (hay que recordar el problema que se organizó cuando uno de estos grandes barcos quedó atravesado e impidió el paso durante varias jornadas al transporte marítimo por la zona, retrasando entregas, incumpliendo contratos y fechas de suministro); otra es el coste o tarifa raramente mencionados de ese paso que añade un sobreprecio al flete de la mercancía; asimismo se tiene en cuenta la diferencia de tiempo en el trayecto, que en muchos casos no alcanza la semana entre el más directo al hacerlo por Suez o bajar al cabo de Buena Esperanza. Muchos fletes se contratan por esta ruta para abaratar costes.

Fuentes del comercio marítimo señalan que la ruta corta del canal egipcio suele ser utilizada por grandes contenedores mientras que la ruta larga del sur africano la emplean los buques que cargan grano y fluidos. Ya se utilizaba esta última ruta en la segunda mitad del pasado siglo para evitar problemas y dificultades al pasar por el canal de Suez, en numerosas ocasiones cerrado al tránsito por el prolongado conflicto entre Israel y los países colindantes, enfrentados en varias guerras, además de los problemas originados por pronunciamientos militares y colisiones coloniales en la zona.

Por otra parte, se usa cierto sensacionalismo aprovechando circunstancias puntuales para incrementar precios. La prueba está en que las dificultades para navegar por el mar Rojo tienen lugar desde hace semanas pero no habían repercutido en el precio del petróleo (tan sensible a los mínimos incidentes coyunturales) hasta los bombardeos británico/estadounidenses del 11/12 de enero que alcanzaron una subida de poco más del uno por ciento. Además, se ha de tener en cuenta que muchos artículos y materias industriales no perecederos, procedentes de los grandes productores del continente asiático, siempre han preferido la ruta del sur de África. Y son muchos los marinos mercantes españoles –algunos con anécdotas curiosas por los continuos cambios de estación (ida y vuelta) al atravesar el Ecuador– que recuerdan sus viajes de largo recorrido alrededor del continente africano por el temor de los armadores a la situación del Oriente Próximo. Parece más congruente un incremento de los precios por la pertinente sequía y por la invasión rusa de Ucrania, gran granero internacional, que por la situación en el mar Rojo, con Yemen en guerra desde hace tiempo.