Mujeres en pie de guerra

Cada 8 de Marzo, cada vez con más fuerza y en más lugares, salvo aquellos en los que ellas son apenas sombras, que los hay aunque desde aquí nos parezca increíble, salimos a la calle para reivindicar una igualdad que, alcanzada en buena medida en parte de nuestro mundo, se resiste en esos otros mundos que están en este.

Desde el espacio europeo, rincón de derechos, a pesar de algunas rémoras, hemos de reconocer el camino andado. En el derecho al trabajo y a la participación política, al margen de pioneras valientes de las que ya hablamos otras veces, hubo en Europa un gran avance el pasado siglo; ese que oscureció el alma humana con dos terribles guerras mundiales y un montón de atrocidades. Resultó ser que ya en pleno fragor de la Gran Guerra (1914-1918), llamados los hombres jóvenes y productivos a matarse en las mugrientas trincheras, las mujeres se vieron impelidas a ocupar puestos de hombres. Sus dedicaciones habituales de amas de casa y asistenciales se completaron con otras en fábricas distintas a las habituales textiles, conserveras, tabacaleras...

En Gran Bretaña, Francia y Alemania 27 millones de hombres y en Rusia más de 10 fueron llamados a filas y las féminas entraron en la industria armamentística, en particular en los sectores químico, eléctrico y de industria pesada. En Francia las llamaron "munitionettes". Muchas lo hicieron para conseguir independencia, otras como siempre en interés de la familia. Aumentaron en la banca, en los transportes y como enfermeras en el mismísimo frente de guerra quedando horrorizadas por aquel conflicto, pero cobrando conciencia de su importancia e igualdad. Algunas fueron condecoradas y enterradas entre soldados. Al final de la guerra sufrieron despidos masivos en beneficio de los combatientes desmovilizados, parte de ellos habían vuelto mutilados o eran víctimas de la "locura de las trincheras" por lo que no ocuparon todos los puestos de la necesaria reconstrucción. Por eso ya no fue posible "dar marcha atrás en la expansión de la actividad laboral de la mujer", un hecho comprobado en las estadísticas de trabajo de numerosos países. Partiendo de movimientos como la Liga Internacional de Mujeres en favor de la Paz y la Libertad y otros, el movimiento feminista se potenció hasta hacerse presente en la Organización Internacional del Trabajo, la Liga de las Naciones o, más tarde, en las Naciones Unidas.

En 1926 la Alianza Internacional en favor del Sufragio Femenino, reunida en La Sorbona, constató la disminución de los anti sufragistas, atrincherados en el sector masculino más proclive a la guerra. La entrada de las señoras en los parlamentos no fue triunfal, sino lenta, como a trompicones, pero imparable salvo en las nuevas dictaduras, en el nacionalsocialismo y el fascismo así como en el estalinismo falsamente feminista. Pero allí no solo ellas perdieron, perdieron todos con la perversión de los sistemas electorales.

Junto con la ampliación del espacio de trabajo, el voto femenino fue otro pilar más que ya no tendría vuelta al pasado. Antes de finalizar aquella Primera Guerra Mundial pudieron votar mujeres de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania, Reino Unido o Países Bajos, por citar algunos. Entre 1931 y el final de la Segunda Guerra Mundial, el hecho fue imparable en España, Francia, Italia… o en Rusia que ya en 1917 tuvo que aceptar la participación femenina. Incluso la Turquía del veterano Mustafa Kemal Atatürk concedió en 1934 este derecho contra la tradición religiosa y milenaria musulmana. Las voces de las mujeres en la política incorporaron nuevos patrones de comportamiento aunque con resistencias importantes. Los nombres de las sufragistas británicas Emmeline Pankhurst o Emily Davison, de las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton o Alice Stokes o la española Clara Campoamor pasaron a poblar el universo de luchadoras anteriores, en un movimiento imparable, al que sin quererlo la Gran Guerra había espoleado. La reflexión sobre la mujer y la guerra en la que España estuvo ausente –y tal vez ello contribuyó a una menor conciencia de nación– alumbró estudios que pusieron de relieve que la hecatombe bélica había revuelto el campo de la mujer. La asturiana llanisca María Luisa Castellanos, activa en la Unión de Mujeres Españolas, lo definió al parecer con tino en un ensayo resucitado. Sentencia que "la mujer que sabe trabajar para sí tiene andado la mitad del camino para ser feliz".

Además de la extensión del campo laboral o de la participación política, un tema más pasó a ser parte de la agenda reivindicativa: la apuesta decidida por las mejoras sociales, el apoyo a la familia y a la infancia, un entorno que de paso facilitara la incorporación cada vez mayor de la mujer en otros ámbitos. Romper el techo de ciertos sectores políticos que eran de hombres fue difícil. La política exterior por ejemplo estaba casi vetada hasta que la alemana Gertrud Bäumer en 1928 lo denunció, si bien luego las cosas pintaron mal por aquel país.

El caso es que en aquellas primeras décadas del pasado siglo XX los cambios se aceleraron en Europa y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Y el revuelo afectó lógicamente a la imagen misma. La mujer se incorporó al teatro, a las novelas de venta masiva (best sellers) incluso con temas escandalosos. La nueva mujer con posibilidades era más libre y despertaba en las menos afortunadas el estímulo por una abierta trayectoria vital diferente. "Universitarias, solteras, bailarinas y actrices, aficionadas a montar en bicicleta y a practicar deporte…la “femme nouvelle” vino acompañada de una ola de misoginia, de una crisis de autoestima por parte de los varones". Aquellas mujeres tomaron conciencia de ser diferentes a sus madres y abuelas, proletarias o burguesas. Se revelaban sintiéndose fuertes, con estudios y trabajo, en el vestir, en el hacer, en la concepción del matrimonio. El sexo ya no era tabú. Todo se revolvió.

El recorrido desde entonces hasta hoy no fue lineal, ni fácil, ni siempre de avance. La historia está hecha de progresos y retrocesos. El balance final es lo que importa. Proclama el eslogan de las Naciones Unidas este año: "Intervenir en las mujeres: acelerar el progreso". Pues eso.

