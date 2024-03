La renuncia a las herencias

Nada más acorde con el grandonismo asturiano: somos los primeros en España renunciando herencias, según nos informa el Consejo General del Notariado a través de LA NUEVA ESPAÑA; será por dinero, quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones (cuando yo era joven nos conformábamos con "algunas" ocasiones). Y mejorando cada día: en los últimos diez años hemos pasado de 900 a 2.200 renuncias anuales. ¡Menuda marcha!

Disculpa de mal pagador es decir que se renuncian las herencias porque los pasivos de los asturianos fallecidos son superiores a sus activos, porque ello quiere decir que los asturianos somos los españoles más endeudados (y también las asturianas, claro), lo que equivale a ser los que peor vivimos del país. Más bien parece muy poco probable que a una edad media de muerte de más de ochenta años las casas estén sin pagar.

Casualmente, somos también los primeros en el Impuesto de Sucesiones. En 2017 pareció abrirse una ventana de aire fresco con una reducción en la base de 300.000 euros, que cedió el presidente Javier Fernández para aprobar sus Presupuestos. Pero desde entonces, mientras las restantes comunidades autónomas bajaban el impuesto, el sr. Barbón y su consejero de Hacienda han preferido seguir lo que llaman "la vía asturiana", la de la subida de impuestos permanente, porque no es otra cosa la política de no corregir los efectos fiscales de la inflación. Ya lo he denunciado multitud de veces, pero el sr. Barbón sigue impertérrito: él es un buen socialista y subir impuestos es uno de sus obligaciones porque la administración socialista exige recursos infinitos. El heredero que recibiera una herencia de 300.000 euros quedaba exento en 2017. El heredero que hoy reciba la cantidad equivalente –360.000 euros– derivada de la inflación sufrida desde entonces –20%– deberá tributar sobre una base de 60.000 euros, o lo que es parecido, pero peor: el que estaba lejos de pagar está ahora mucho más cerca de hacerlo. Eso, simplificando el cálculo, porque hay otras cantidades fijas en la ley del Impuesto con las que pasa lo mismo. Como también pasa lo mismo con las cantidades que delimitan la escala progresiva del IRPF: cada día de inflación, que son todos, algún contribuyente asturiano asciende de categoría y pasa a tributar por un tipo impositivo superior. Parece inconcebible que se engañe así al contribuyente, pero así es, todos los días del año –y todos quiere decir todos– todos los días del año suben los Impuestos de Sucesiones y de la Renta en Asturias: si se muere usted hoy, sus herederos pagarán más que si se hubiera muerto el mes pasado, pero si lo deja para el verano, la receta habrá subido de nuevo: es una subida como la eternidad, es para siempre, para siempre….

Pero estoy culpando injustamente al sr. Barbón, pues el sr. Barbón se limita a aplicar la doctrina de quienes le han elegido: es a éstos a quienes se debe que Asturias sea la campeona de los impuestos en nuestro país, y es al socialismo a quien debemos que Asturias sea la comunidad con el menor PIB del cuadrante noroccidental de España, en el que siempre había sido la primera: ya nos superan nuestros tres vecinos, Cantabria, Galicia y Castilla-León. Es lo que tiene fumigar excesivamente, las abejas se mueren y la producción de miel desciende.

Pero hasta aquí me he estado refiriendo únicamente a las herencias con herederos directos. Si, por una vez, nos acordamos de los herederos colaterales, hermanos y sobrinos, entones ya no echaremos la culpa al pasivo de las herencias. La ley del Impuesto de Sucesiones es confiscatoria con estos herederos, pues la cuota tributaria puede llegar al 87,6% y no haber deflactado el impuesto desde el cambio de las pesetas a euros ha agravado aún más su situación. Así se explica que la recaudación del Impuesto en el Principado haya recuperado las cifras anteriores a la reducción del año 2017.

Pero qué le vamos a hacer: seguimos la vía asturiana, la misma que trae el AVE desde Pola de Lena a Oviedo a 60/70 kms. por hora (lo he comprobado esta misma semana). Si, estuve de viaje, y también comprobé que la gasolina cuesta por ahí fuera 1,40 euros el litro: también en Asturias disfrutamos de nuestro impuesto particular sobre la gasolina.

Y ya que surgió el tema de las renuncias a las herencias, no quiero dejar pasar la oportunidad sin comentar algo que siempre me tuvo intrigado ¿a dónde van a parar los dineros y los inmuebles de las herencias renunciadas? Si se producen más de dos mil renuncias anuales en Asturias es razonable pensar que podrán ser cerca de mil las casas renunciadas. Es fácil decir que se lo quedan los bancos, pero no creo que así sea siempre, salvo que se entreguen los inmuebles por el importe de la deuda y no por su valor real. Bien podría el Consejo General del Notariado o la Administración Pública informar sobre este tema, que podría ser un tema delicado. El Código Civil disponía hasta el año 2015 que el importe de las herencias en las que no concurrieran herederos se dividiría en tres partes, dos de las cuales se entregarían a entidades benéficas del municipio y de la provincia del fallecido (la tercera tenía un destino inútil y hasta sorprendente hoy día: amortización de la Deuda Pública). Nunca vi alguna publicación oficial que informara sobre la distribución de los dos tercios a la beneficencia, pero el tema se ha obscurecido aún más desde el año 2015, pues el artículo 956 del Código Civil. se ha modificado en tal fecha disponiendo ahora que el Estado se hará cargo del importe total de las herencias renunciadas, que destinará, genéricamente, "a fines sociales"; renuncio a investigar en los Presupuestos Generales del Estado, porque no me quedaría vida suficiente para encontrar algo; me temo que nada vuelva a la comunidad que disfruta del mayor índice de renuncias en España.