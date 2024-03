Que no son terroristas, señoría

No es cuestión baladí que el Gobierno y sus secuaces den de paso la ley de amnistía a la carta en las vísperas del 11M, el fatídico atentado terrorista que segó la vida de 192 personas en 2004, hace ahora justamente dos décadas. Esa ley, cuyo único objetivo es garantizar en favor del PSOE gobernante el voto de partidos delincuentes a los que se les convierte en beneficiarios de la impunidad, rebaja la definición de terrorismo, considera traición solo si hay uso de la fuerza y malversación cuando exista beneficio económico. O sea, que Pedro Sánchez garantiza a sus esteparios aliados que se puedan ciscar con absoluto desahogo intestinal sobre las páginas del Código Penal. Y a Puigdemont regresar de su escondite transfronterizo más limpio que la patena.

Porque, ¿cómo se puede considerar terroristas a estos muchachuelos catalanes que no han matado a nadie, que utilizaron a su antojo unos eurillos para su fiesta de independencia y montar un alboroto callejero? Pero si son chiquilladas, su señoría. Terroristas eran los moros aquellos de los trenes de Madrid y el asturiano de los explosivos de Mina Conchita. Estos chicos secesionistas no son tan malos, no son el coco ni el hombre del saco. Por comparación, rebajar de tono el delito de terrorismo es cuestión de justicia y concordia, dicen los apologistas del pasteleo. Que curiosamente son los mismos que con una mano enarbolan la bandera de la tolerancia cero con la corrupción y con la otra blanquean con la cal de la amnistía a corruptos malversadores. Y no se les cae la cara de hormigón armado de vergüenza. Dan ganas de vomitar.

Pues nada, amiguinos, a celebrar el regalo con cava y dulces de piñones, que hace frío en la cárcel y te salen sabañones. Panallets y penellons, como cantara Serrat. Y que vivan Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón. Y Laporta y la Xavineta, que tot el camp ès un clam.