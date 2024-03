El trasfondo de la agenda 2030

La palabra de moda en el año 2023 fue polarización, y donde más se utilizó fue en la jerga política. Los países con mayor polarización en occidente fueron, al menos ese mismo año, Estados Unidos (EEUU), Brasil y España. El proyecto político que mejor vértebra dicha polarización es la llamada agenda 2020-2030. El propósito de este escrito es explicar de modo resumido los objetivos y los logros de este proyecto político.

Los 17 puntos de la agenda pueden verse en la figura que aparece en esta misma página. Se impulsó en el año 2015 por la ONU (en realidad por los llamados "expertos" que no representan a las naciones que la componen) y el Foro de Davos. La ONU venia estudiando desde los años 90 del siglo pasado los grandes problemas que sufre la humanidad como el hambre, la degradación ambiental, el clima, etc. Para dar respuesta a estas cuestiones era necesario, según ellos, proporcionar soluciones mundiales y, por lo tanto, valores mundiales ("globalismo"). Para ello se organizaron las llamadas conferencias intergubernamentales. Sus propuestas se fueron convirtiendo poco a poco en principios normativos. El último gran proyecto fue la agenda 2020-2030.

El otro impulsor de la agenda fue el Foro de Davos. Su historia comenzó en los años 70 del siglo pasado cuando Klaus Schwab se trasladó a EEUU para ampliar estudios en la universidad de Harvard. Allí conoció al profesor Henry Kissinger, partidario de crear un modelo económico, más social, en contraste con la escuela de Chicago de perfil más liberal. Respaldado por Kissinger, Kraus Schwab puso en marcha el Foro de Davos y se convirtió a su vez en el presidente de Foro Económico Mundial (FEM).

Como es sabido, Kissinger fue miembro del consejo de administración de la banca Rockefeller y Klaus Schwab es miembro permanente del club Bilderberg. Con el tiempo las reuniones de Davos han ido marcando las tendencias políticas y económicas del momento, porque cada año se reúnen en esta localidad suiza los grandes de la tierra (jefes de gobierno, grandes empresarios, banqueros, aristócratas, políticos, etc.).

La lectura literal de los 17 puntos de la agenda podría evocar, según comentó un político conservador, el evangelio, pero si nos atenemos a los resultados de su aplicación nos encontramos con lo siguiente. Con respecto a erradicar la pobreza y el hambre (puntos 1, 2 y 8 de la agenda) se puede resumir en el eslogan que se utiliza como crítica al foro de Davos: "No poseerás nada y serás feliz". Aunque esta frase, pronunciada por uno de los conferenciantes en el año 2017, funciona como parodia, la realidad económica confirma dicho eslogan. Por ejemplo, se ha reducido el número de autónomos y pequeñas empresas, ha aumentando el empleo público (gran incremento de funcionarios del estado), han aumentado los subsidios de todo tipo, se ha reducido la clase media y en consecuencia ha aumentado la desigualdad entre ricos y pobres.

Así que intentando eliminar el capitalismo liberal por los partidos "estatalistas", se ha incrementado el "capitalismo globalista": se cierran tiendas, pero, contribuimos a que crezca una, Amazon; se cierran empresas y el control financiero se va concentrando en una, BlackRock (fondo de inversión), cuyo potencial financiero, junto con otros fondos de inversión asociados, supera al PIB de la Comunidad Europea.

Con respecto a los puntos 6,9,14: agua potable para todos, etc., lo que resalta es su escasez. En nuestro país domina la España seca. Desde los iberos, los romanos y, sobre todo, desde los inicios del siglo XX, se han ido construyendo obras hidráulicas para abastecimiento, para regadío y para centrales hidroeléctricas.

Pero esta tendencia racional de utilizar el agua está cambiando. Algunos ecologistas presionan para que los ríos puedan fluir al mar sin barreras. Se están demoliendo presas en toda Europa (en España ya se han destruido más de 300 desde el 2004). Es cierto que algunas están en mal estado, pero otras no, y los gobiernos autonómicos, o de quien dependa en cada caso, no son capaces de resolver el problema por cuestiones políticas, por presión de algún grupo ecologista subvencionado, por falta de visón del problema o por falta de dinero.

El resultado es que la mitad de los abastecimientos de agua de las grandes ciudades ya están gestionados en España por fondos de inversión, en su mayoría por Aguar y FCC. China controla en estos momento el 40% del agua dulce de África. Las transnacionales del agua se están apropiando, también, de los recursos hídricos (ríos, acuíferos, pozos y sistemas de acueductos) de América Latina.

Así que podríamos preguntar a la agenda 2030 y a los que la promuevan, si la manera de tener agua potable es convertir su abastecimiento en un negocio controlado por el "capitalismo globlalista". En España hay agua suficiente para abastecer a los españoles y a sus cultivos, pero al dejar que el agua sobrante vaya a parar al mar para desalinizarla después, encarece su precio y empeora su calidad. Por ello, sólo cabe aplicar esta solución cuando no hay más agua disponible que la procedente del mar.

Con respecto al clima, y a los puntos 2,7,13 y15, un gran número de científicos han llegado a las siguientes conclusiones: que el clima de la Tierra ha pasado por ciclos naturales de fases frías y cálidas; que ahora, es evidente, que estamos en una fase cálida y que el CO2 no es el factor determinante del calentamiento del planeta. Los fundamentos científicos de estas afirmaciones se muestran en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA (LNE) el 28 de noviembre de 2023 titulado "Los impuestos por el CO2 y el precio de los alimentos".

Pero a pesar de que el CO2 no es el causante de la fase cálida actual se están penalizando las emisiones de este gas imponiendo, por ejemplo, el llamado Tipo Impositivo del impuesto de Hidrocarburos, que afecta a nuestra economía, especialmente a los transportistas, a los agricultores y a los ganaderos como consecuencia del aumento del precio del gasoil. Además, siguiendo la agenda 2030, la Comisión Europea ha aprobado el llamado pacto verde, que tiene como prioridad la recuperación de la naturaleza, la intención no es criticable en sí, pero se hace a costa del agricultor al obligándole a registrar en una agenda digital todo lo que hace y hacer todo lo que le dicen. De tal manera que las medidas ecológicas a las que está obligado, entre ellas dejar el 7% del terreno cultivable en barbecho, reducen su productividad. Y, sobre todo, porque dicha agenda está favoreciendo la invasión del mercado europeo de productos de Marruecos, de MERCOSUR, de Egipto, etc., más baratos y más contaminados por herbicidas y pesticidas prohibidos en España. Todo esto se sabe por el testimonio de los agricultores.

En un articulo publicado en LNE el día 22 de febrero de 2024 titulado "El hambre es el mayor problema mundial" se explica con precisión como unos pocos fondos de inversión y otras élites financieras controlan la producción y comercialización de los alimentos, hundiendo así al sector primario español. Los agricultores y ganaderos, tras conocer que gran parte del problema es consecuencia de la aplicación de la agenda 2030 están haciendo frente en toda Europa a los gobiernos que la facilitan.

Los puntos 4,5,10 tienen que ver con un modo nuevo de ver al hombre (al ser humano), a la sexualidad y a la educación. Tras la caída del muro de Berlín –años 90– la ONU se planteó la necesidad de proponer una nueva ética mundial basada en el derecho absoluto de elegir ("pro-choice"). Según esta visión de la ética, la última instancia de la moralidad está en uno mismo, sin ninguna referencia a elementos objetivos externos (convencidos de que son "imposiciones"). Según esta nueva visión de la ética, lo que hace que una acción sea buena es el mero hecho de hacerla libremente. En este principio se han fundamentado las leyes sobre el aborto y la eutanasia.

Pero este derecho absoluto a elegir también se aplica al ser, en el sentido de que cada uno tiene derecho a ser lo que desee ser. Esta mentalidad se refleja en los puntos 5 y 10 de la agenda, y ha sido la base de las leyes de género aprobadas en España. Estas leyes han invertido el orden natural como es el caso, entre muchos otros, de un militar llamado Francisco Javier. Este hombre de complexión atlética, de barba poblada, aspecto varonil y, como él mismo manifestó le gustan la mujeres, ha demandado al ejército, porque tras acudir a un juez consiguió oficialmente ser mujer y se siente discriminada porque no le dejan utilizar el vestuario de mujeres, aunque se sigue llamando Francisco José.

En resumen, es evidente que hay una gran contradicción entre lo que propone la agenda y los resultados que se consiguen. Porque da la impresión que su aplicación ha contribuido, o causado, la crisis energética, industrial y del sector primario. Además se vislumbra que en el trasfondo de la agenda existen nuevos paradigmas éticos que han minado los principios morales en los que se basaba el occidente cristiano. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo que, en el momento actual, la polarización política no la vertebra las derechas y las izquierdas clásicas, sino la actitud a favor o en contra de la agenda 2030.