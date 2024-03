Una búsqueda de la luz y la verdad

En el año 1963, procedente de Barcelona, me incorporé en la primera promoción de médicos residentes del Hospital General de Asturias.

El Dr. Junceda Avello era entonces el jefe del servicio de Oftalmología, con el Dr. Ortiz, como médico adjunto.

Quizá por requerimiento del propio hospital, mantuve una entrevista con él. Recuerdo algunas de sus preguntas y observaciones: dentro de un trato correcto y respetuoso, fueron especialmente dirigidas a poner de relieve la importancia del ejercicio médico y algunas peculiaridades históricas de Asturias.

Después de mi estancia en el Hospital General, y de común acuerdo con el director gerente, el Dr. Carlos Soler, y el profesor Ramón Sarró, catedrático de Barcelona, me trasladé al Instituto Pedro Mata de Reus, que mantenía cierta vinculación con la Facultad.

Fue una época en la que inicié mi tesis doctoral, hice algunas publicaciones en la revista «Medicamenta», dirigida por Laín, en la revista «La Hora XXV». Y fui nombrado miembro numerario de la Sociedad de Médicos Escritores.

Regresé a Oviedo, donde se había puesto en marcha un ambicioso programa para una reforma del Hospital Psiquiátrico, que se vio influida por el demagógico mensaje de la «antipsiquiatría».

Dimití del Hospital Psiquiátrico con el propósito de regresar a Barcelona, pero profundos sentimientos (el amor, en definitiva) influyeron transformando mi vida, quedándome en Asturias, donde junto a mi mujer formé mi familia y me sentí persona. En Asturias tuve la fortuna de poder trabajar sin desmayo y conocer gente excepcional y generosa, que si pretendiera nombrarlos, haría interminable este escrito.

El Dr. Carlos Lueje me introdujo en algunas reuniones de la revista «Medicina Asturiana», fundada y presidida por Juan Manuel Junceda, cuyas reuniones tenían lugar en un piso que regentaban Richard Grandío y Raúl Lombas. Eran tiempos de la creación del Centro Médico y se percibía un grato entusiasmo en todos estos proyectos.

Como ya he constatado, Juan Manuel Junceda Avello era un personaje importante y muy respetado. Sus decisiones ejercían gran influencia, tanto en la vida médica como social. Sus opiniones marcaban líneas de actuación a seguir en la vida colegial y en la Real Academia de Medicina.

Un verdadero acercamiento e identificación personal se produjo años más tarde como consecuencia de una circunstancia que quiero traer a colación.

«La Voz de Asturias», periódico del que era director Faustino F. Álvarez, me cedía un espacio de colaboración. Después de dos o tres meses de la publicación de estos breves artículos, recibí una nota colegial en la que se me advertía de que en adelante, antes de dar a la prensa cualquier escrito, deberían pasar por el Colegio para su revisión.

Dentro de la extrañeza que esto me causó, y tratando de justificar mi renuncia a enviar nuevos artículos, escribí una carta a Faustino F. Álvarez explicándole que el motivo no era otro que la nota colegial que había recibido, adjuntándole la misma, al tiempo que notificaba al Colegio dicho envío de la nota al periódico.

Apenas transcurridas 48 horas, tuve una llamada telefónica de la secretaría del Colegio comunicándome que el Presidente quería hablar conmigo, citándome para el día siguiente.

Acudí a la entrevista, en la hora señalada. Juan Manuel me recibió en su despacho. Me agradeció la visita y me confesó que deseaba hablar conmigo de la situación creada, pues las cosas más aparentemente insignificantes, sacadas de contexto, podrían traer consecuencias indeseadas e inconvenientes.

Fui consciente de que empezaba a conocerle y admirarle. El escrito colegial era una forma de asumir la responsabilidad, el riesgo y, si fuera menester, la obligación de ejercer la autoridad.

Hablamos sin prisas, disfrutando de un trato afable y amistoso. Sus razonamientos meditados traslucían sobre todo rectitud moral y compromiso ético.

Tras la prolongada entrevista, tomé conciencia de haber conocido a un Juan Manuel, liberándome de prejuicios infundados, contribuyendo a un enriquecimiento de mi propia dinámica interior, lo que Maxlow describe como «experiencia transformadora», «algo que contribuye a conferir una identidad».

El tiempo fue desplegando y sacando a la luz nuestras comunes formas de entender la existencia. Y, de forma paulatina, me percaté de su personalidad, de su incesante trabajo y de su cumplida existencia.

Además de sus aportaciones a la oftalmología, dando respuesta a repetidas oposiciones y trabajos de investigación (verificables en sus referencias bibliográficas), su interés abarcaba la continuada atención por la arqueología, llegando a descubrir y dirigir el castro de Mohías en colaboración con el Dr. Jesús Martínez Fernández, insigne pediatra de Navia.

Juan Manuel Junceda, como persona y ciudadano (junto a su esposa, «su segundo yo», María Isabel Moreno Méndez-Navia), era el soporte de una distinguida familia de siete hijos: María Isabel, Juan Manuel, Carmen María, Eladio Francisco, Pablo Gerardo, Francisco Javier yAna María. Pero su existencia era la realización de un proyecto y un destino en el que la inquietud científica coexistía con la espiritual, en un pensamiento que era un interrogante ante la trascendencia.

Ya su dedicación científica, desde el principio, se ve influida por una vocación destinada a recuperar la vista, a dar luz en las distintas formas de ceguera, en hacer posible la luz en las tinieblas o en esclarecer el misterioso destino de lo ignoto lejano y eterno. No en vano, «dio a luz» a su libro «Sobre la verdad», con prólogo del Dr. Eduardo González Menéndez, un compendio de filosofía acompañado por el pensamiento de Spinoza, Zubiri, Ortega, Julián Marías...

La luz y la verdad son conceptos que parecen definir la vocación y el destino de Juan Manuel, porque buscando profesional y vocacionalmente la luz por el camino de la ciencia, ha de recurrir al encuentro de la verdad, a lo que Laín define como la «penúltima respuesta».

Esta es la historia de nuestra amistad, a la que debo gratitud y profundo respeto, porque «cada nuevo amigo es un pedazo reconquistado de nosotros mismos» (Ch. Hebbel).