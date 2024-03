Hay que cambiar el rumbo

Si algo ha caracterizado a las democracias occidentales y permitido la mayor etapa de progreso de nuestra historia ha sido el respeto a la libertad de empresa, la iniciativa privada y el desarrollo de la persona. Estos principios han sido los pilares de un desarrollo económico que nos ha hecho avanzar como sociedad, en derechos y bienestar. Pero España está desviándose de esa senda.

Vemos con preocupación cómo se demoniza al empresario y se multiplican las trabas a una empresa que siempre parece sospechosa. Al mismo tiempo, vemos cómo todo lo público se alimenta sin descanso y se presenta como sagrado e intocable.

Los datos tumban esta dialéctica. España ha pasado del puesto 30º al 38º en PIB per cápita según datos del Banco Mundial, y la OCDE prevé que retrocedamos otros diez puestos para 2060, siendo superados por países como República Checa, Lituania, Polonia, Portugal, Turquía o Grecia. Desde luego, el envejecimiento de nuestra población lastra nuestro crecimiento, pero también la baja inversión. Y sin inversión no hay innovación, progreso ni bienestar social.

La receta de todos los países que avanzan es la misma: el fomento de la actividad privada, facilidades para la inversión, marco jurídico estable y foco en la competitividad.

Sin embargo, en España se toma el camino contrario: más regulación, más intervención y más empresa pública, expulsando la inversión y la actividad privada.

Puedo citar muchos ejemplos, algunos muy cercanos, de este camino equivocado que estamos tomando. Se usa y abusa de la empresa pública Tragsa para adjudicar cualquier tipo de obra. Se permite una crisis como la de las ITV solo por negar la posibilidad a la competencia. Se intervienen los precios del alquiler mientras se limita la oferta de vivienda. Se ponen trabas a la implantación de hospitales privados mientras se lamenta la carga que soportan los públicos. Se asume que existe un problema con las bajas laborales, pero se impide la colaboración de las mutuas…

Se le niega a la empresa su papel, sin importar el precio o el servicio al ciudadano. Porque la ideología manda, aunque los datos se empeñen en contradecirla y se acumulen las evidencias. La Administración debe proporcionar un marco jurídico estable, crear las condiciones adecuadas y repartir la riqueza que se genera de forma más justa, pero no suplantar a la iniciativa privada. Por una razón: se ha demostrado más eficiente.

El mercado, aunque imperfecto, siempre funciona. Se rige por un principio simple: lo que no es competitivo desaparece. Las empresas públicas no están sometidas a esta realidad, no se exponen al escrutinio implacable de la cuenta de resultados. Son necesarias en sectores estratégicos o que se requiere proteger, pero no deben ocuparlo todo. Pueden tener voluntad, pero no llevan en su ADN la obligación de competir. No es extraño que al tiempo que estas crecen, nuestra productividad caiga. Esto ocurre en España, pero muy especialmente en Asturias.

El Gobierno regional debe tomar conciencia, no dejarse llevar por el cortoplacismo, separarse de los equilibrios del Ejecutivo nacional por mantenerse en el poder y poner en el centro de su política a la empresa como única receta para el progreso de nuestra tierra.