Modernizador de la medicina y persona generosa

Mi relación con el Dr. Juan Manuel Junceda en el ámbito asistencial no fue especialmente intensa, solamente esporádica, dado que ejercíamos especialidades un tanto alejadas. Pero sí he tenido con él una relación marcada en los ámbitos colegial, universitario y de la Real Academia.

Recordando su figura, es necesario traer a colación que en el terreno asistencial vivió el cambio revolucionario del arcaico sistema de los cupos al moderno de la estructura jerarquizada, pasando de jefe de cupo a jefe del servicio de Oftalmología de la Ciudad Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga. Puede afirmarse que el Dr. Junceda estuvo a la altura en este cambio, configurando un servicio moderno y prestigiado que dirigió hasta su jubilación. No en vano, su formación tenía el sello de los profesores Castroviejo, de Nueva York, y Weekers, de Lieja.

En el ámbito universitario, le tocó pechar con la puesta en marcha de la docencia de Oftalmología al crearse la Facultad de Medicina de Oviedo. Dicho sea de paso, fue uno de los profesionales prestigiosos de la región que defendió esta creación, postura que por cierto no fue unánime. El Decano Comisario profesor Pérez Casas acudió de forma transitoria a profesionales de prestigio de la ciudad hasta que las plazas fuesen cubiertas por la oportuna oposición.

Su vocación universitaria era muy fuerte y, aun sabiendo que la obtención de la cátedra era muy difícil si no pertenecías a una «escuela» universitaria, luchó por ella por la dura vía de presentarse en tres ocasiones a oposición (Cádiz, Santiago y Oviedo) y logrando en alguna de ellas dos votos (eran necesarios tres).

En el terreno personal, debo recordar que cuando presentó su candidatura a la presidencia del Colegio de Médicos me ofreció acompañarle en el cargo de secretario. Mi respuesta fue negativa porque en aquel entonces, inmerso en la práctica hospitalaria, en la docencia de la cirugía y en la preparación de la oposición a la cátedra, no tenía de donde sacar tiempo para esa función. Sé que la negativa no fue de su agrado, pero siempre le estaré agradecido por su deferencia al ofrecerme el cargo más importante del Colegio después del de presidente.

Su producción científica ha sido abrumadora y destacó notablemente como divulgador, además de como arqueólogo pues en su pueblo adoptivo de Navia desarrolló importantes trabajos. En cierto modo siguió la estela de su paisano Ramón de Campoamor, quien siendo cirujano titulado en el Real Colegio de San Carlos de Madrid –detalle biográfico poco conocido– se dedicó, en su caso de forma absoluta, al ejercicio de las letras.

Como conclusión, el Dr. Juan Manuel Junceda fue un médico distinguido como científico, humanista y divulgador, y por ello recibió numerosos galardones regionales, nacionales e internacionales, entre ellos el nombre de una plaza en Oviedo.

Pero me gustaría finalizar señalando que era un hombre desinteresado, pues ejerció intensamente actividades que no generaban réditos económicos; incluso «malatendía» su consulta privada para dedicarse a ellas. Su memoria goza de mi absoluta admiración personal.