Una sentencia europea extraordinaria

La sentencia de 22 de febrero de 2023 no es una sentencia más de las muchas que sobre interinos ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por primera y única vez va más allá –mucho más allá– que cualquiera otra anterior. Es la Sentencia. Resuelve que, en caso de abuso del empleo temporal se transformen los contratos o relaciones temporales en fijos o sin límite temporal: que los indefinidos no fijos en el derecho laboral y los funcionarios internos en el administrativo se conviertan, unos, en fijos y, otros, en definitivos, sin poder ser cesados de manera prácticamente libre, como hasta ahora. La norma europea desplaza al Derecho interno que lo contradice y este deviene, así, inaplicable.

Resumamos brevemente la doctrina más destacada de esta extraordinaria sentencia del TJUE (STJUE).

1. El ámbito de aplicación.

El Acuerdo Marco incorporado a la Directiva 70/1993/CE, del Consejo (Cláusulas 2 y 3) parte de su aplicación a todo "trabajador con contrato de duración determinada" cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación laboral que une al trabajador con la Administración: ya se trate, pues, (i) de trabajadores cuya relación laboral surge del contrato de trabajo y de los convenios colectivos, sometidos al Estatuto de los Trabajadores y demás Leyes sociales (ii) o de otros trabajadores cuya relación laboral se viste con el ropaje funcionarial en el marco de un Estatuto jurídico singular, que se impone a los funcionarios públicos y que estos, para serlo, deben aceptar íntegramente, siempre, claro está, que ambas clases de trabajadores mantengan contratos o relaciones jurídicas de duración determinada.

Las cuatro cuestiones prejudiciales a las que da cobijo, resuelve e interpreta la STJUE de 22 de febrero de 2024 han sido suscitadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y, por eso mismo, podría suponerse que lo que el Tribunal de Justicia confronta ahora con el Derecho de la Unión son cuestiones que afectan exclusivamente al personal laboral de la Administración pública. Sin embargo, si se lee con cuidado la jurisprudencia TJUE se comprobará enseguida que no es así. Lo desmiente (i) el hecho de la afirmación temprana y sostenida del TJUE de que las relaciones laborales en el marco de la Unión son comunes a todos los trabajadores; (ii) lo desautoriza, también, la STJUE 22 de febrero de 2024 que atiende con cuidado y autoridad a la utilización de un lenguaje que disipa cualquier duda al respecto. La jurisprudencia TJUE, la misma doctrina, es inequívocamente aplicable a empleados laborales y funcionarios interinos sujetos a contratos o relaciones jurídicas determinadas; (iii) Se constata, además, en la sentencia, la voluntad de trazar un paralelismo y un encaje tácito o implícito, pero evidente, entre las figuras del "indefinido no fijo" del Derecho laboral y los funcionarios interinos del Derecho Administrativo: todo el contenido concreto referido expresamente en la sentencia 22 febrero 2024 a los "indefinidos no fijos" es aplicable pari passu a los "funcionarios interinos"; se trata de una jurisprudencia común a ambos, laboriosamente trabajada por el TJUE, que finalmente pone término a la aceptación jurídica generalizada en los Tribunales españoles de un extraordinario abuso del empleo temporal, por tanto, de sus empleados, perpetrado durante más de veinte años sobre decenas de miles –o, quizá, más–, de empleados temporales de todas las administraciones públicas. Será así, en todo caso, pero mucho más fácil solo con que los tribunales españoles se decidan a aplicar el Derecho con sentido común y sencillez, en el modo en el que esta jurisprudencia TJUE, coronada ahora por esta última sentencia de 22 de febrero, de gran calidad.

2. Los funcionarios interinos o temporales. La directiva 70/1999 CE, del Consejo y la aplicación de sanciones.

Una de las cuestiones más esgrimidas y utilizadas hostilmente en el contencioso por los TSJ especialmente para no aplicar la Directiva, prevista para favorecer a los interinos, ha sido la carencia de efecto directo de la cláusula 5.1 de la misma en cuanto, al no estar redactada en términos lo suficientemente precisos, no reconoce derechos que puedan exigirse directamente ante el juez nacional; es preciso para ello, por el contrario, que las medidas previstas en el art. 5.1 a), b) y c) del acuerdo marco sean establecidas por los Estados miembros. Es cierto que esto es así pero la versión de los TSJ, lejos de desplegar la interpretación conforme que el TJUE ha exigido siempre se han situado en el otro extremo: como el Estado –el Reino de España–, mostrando una desinterés absoluto, no ha adoptado ninguna medida de las previstas en la Directiva no hay posibilidad ninguna de prevenir ni de sancionar en el Derecho interno el abuso de los interinos –y laborales– de la Administración. Imponerle a esta una sanción por el despliegue durante años de una conducta abusiva de los derechos de los trabajadores y de los trabajadores mismos.

Acaba de aparecer en el texto la idea de la sanción, capital para un normal –eficaz– funcionamiento de la Directiva que, en otro caso, se convertirá en papel mojado, otro más. Una cuestión muy grave, en la que creemos que no se ha reparado apenas, es que, bajo el planteamiento de las administraciones públicas y del legislador, con la aprobación de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018 acogido por los propios TSJ subyace una absoluta pérdida de conciencia acerca de la gravedad de la conducta administrativa que genera el abuso del empleo temporal. Ahora, con el despliegue de las sanciones que en esta sentencia el TJUE le atribuye a la Directiva, se enterarán de pronto y de una vez por todas: el planteamiento extremo y cerril del sistema judicial español ha agotado las posibilidades de resistir un segundo más la aplicación del Derecho UE y de impedir la imposición de sanciones eficaces y disuasorias a una conducta administrativa gravemente infractora del Derecho de la Unión.

La cuestión aquí está en que la aplicación de las sanciones al abuso del empleo temporal no son posibles, quedan desactivadas, si no es posible impulsar las medidas preventivas del art. 5.1 del Acuerdo Marco que las establece. Pues bien, la STJUE de 22 de diciembre de 2023 ha resuelto clara y terminantemente en la declaración 3 que la Cláusula 5.1 a), b) y c) se opone "a una normativa nacional que no prevé ninguna de las medidas contempladas en esta disposición ni ‘medida legal equivalente’ alguna, a efectos de esta [disposición], para evitar la utilización abusiva de contratos" o relaciones jurídicas de duración determinada. La situación actual, sin medida preventiva alguna, se declara, pues, contraria a la norma europea.

A) La STJUE reacciona con firmeza y ponderación: si el Estado miembro UE no ha adoptado, por lo menos, una de las medidas previstas en la cláusula 5.1 a), b) y c) ni el juez puede encontrar tampoco "una medida legal equivalente" en el Derecho interno que evite el abuso en la contratación temporal, estaremos ante una infracción del Derecho de la Unión, que desencadenará toda su potencialidad jurídica, coercitiva y sancionadora sobre el Reino de España justamente donde a este más le duele, como veremos.

B) Tras esta manifestación general vienen más precisiones concretas: (i) se opone al Derecho de la Unión el establecimiento de indemnizaciones a la administración cuando el abono de dichas indemnizaciones por extinción de contrato o relación jurídica es independiente de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de dichos contratos; (ii) lo mismo sucede –es contrario al Derecho UE– si se producen "actuaciones irregulares" que dan lugar a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas cuando esas disposiciones nacionales no sean efectivas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas conforme a la citada cláusula. Estas previsiones, en particular esta última, apuntan directamente a las previsiones de la Ley 20/21 de 28 de diciembre y al RD-Ley 16/21, de 6 de julio, claramente contrarias al Derecho UE.

3. Las medidas preventivas y sancionadoras, disuasorias y eficaces que impone el TJUE al sistema jurídico español.

Finalmente la STJUE 22 de febrero de 2024 carga directamente contra las dos medidas estrella del sistema jurídico contra legem del Derecho interno sobre el abuso del empleo temporal; que no sanciona nada sino que, más bien, inutiliza completamente cualquier sanción a la administración, acostumbrada ya a una total y cómoda impunidad con el apoyo de los sindicatos.

A) La cláusula 5 del acuerdo marco se opone "a una normativa nacional que establece la convocatoria de procesos de consolidación del empleo temporal (OEPs, procesos selectivos, OEP de estabilización LPGE, concursos de méritos, etc.), mediante convocatorias públicas para la cobertura de las plazas ocupadas por empleados temporales, cuando dicha convocatoria es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de tales contratos de duración determinada". Resultan definitivamente ilícitos, pues, todo tipo de procesos selectivos de consolidación de empleo temporal que no estén dirigidos a sancionar los abusos del empleo temporal, entre ellos, desde luego, todos los derivados de las LPGE para 2017 y 2018 y los más recientes de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

B) Por último, pero lo más importante, es la imposición al sistema jurídico entero del Derecho interno de la sanción de conversión de los contratos o nombramientos temporales abusivos en relaciones contractuales o temporales fijas o sin término, jurídicas indefinidas. Resuelve así el TJUE el nudo gordiano, el problema básico de los interinos sujetos a abuso del empleo temporal, perseguido durante más de veinte años, y lo hace firmemente pero con bisturí fino, con respeto del Derecho interno y con una elegante sencillez. En estos términos: "7) La cláusula 5 del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse [aquí ya no es que ‘se oponga’ a una u otra interpretación; es que la Directiva lo ordena directamente] en el sentido de que, [i] a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, con arreglo a esta cláusula 5, los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales, la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos puede constituir tal medida. [ii] Corresponde, en su caso, al tribunal nacional modificar la jurisprudencia nacional consolidada si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, incompatible con los objetivos de la Directiva 1999/70 y, en particular, de dicha cláusula 5".

¿Qué dirán los actores?: las Administraciones púbicas y sus letrados, los Gobiernos, el anterior que lo monta y este que no lo deshace ¿Los sindicatos, antes llamados de clase? ¿Y los TSJs, alguno de los cuales ya ha empezado a dar marcha atrás? Que cada palo aguante su vela.

Todo lo anterior se puede decir más alto, pero no más claro. Claro es también que aquí no se terminan los esfuerzos. Pero los que tengan ánimo –y recursos– para continuar obtendrán, sin duda, satisfacciones importantes.

Para terminar hay que decir que, desde el punto de vista jurídico, la STJUE impone resueltamente, por si alguien lo había olvidado, el principio de primacía del Derecho UE, cuya directa aplicación desplaza e inaplica al Derecho interno, cualquiera que sea el rango de este.

En otra ocasión con un objetivo explicativo menos intenso nos referiremos a ello.