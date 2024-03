El legáu históricu de Conceyu Bable

Van cumplise 50 años de l’apaición de la sección periodística «Conceyu Bable» (non de l’asociación del mesmu nome, aniciada dos años más tarde, na mio casa y na de la mio muyer, Elena Fernández Poch –autora y editora, por cierto, nel 1975, del primer Diccionariu castellano/asturianu–, nel Bibio (Xixón), al amparu de la Llei Fraga de 1964). El desurdimientu de la sección, primero, y el de l’asociación, más tarde, despertaren un ampliu sentimientu de simpatía y d’identificación ente munchos asturianos, tanto de dientro como de fuera. «Esto ye lo que yo sentía y lo que yo quería sentir dicir», veníen a asoleyar toes aquelles persones que manifestaren el so sofitu o s’enxareyaren embaxo les sigles de Conceyu Bable n’Asturies y n’otres partes d’España.

Fundamentalmente, lo que consiguió naquellos años el movimientu organizáu en Conceyu Bable fueron dos coses: la primera, dar dignidá a tolos rasgos de la identidá material y social asturiana (la llingua, principalmente, pero tamién la gaita, l’horru e tutti quanti) y constituir con ello un marcu teóricu global y modernu (nacionalista) que ficiere de los nuestros productos históricos particulares non manifestaciones aisllaes y casuales (o, peor entovía, talo como se pretende munches vegaes: restos d’un pasáu arcaicu y atrasáu), sinón vectores diversos d’un mesmu raigón: la historia y la cultura d’un pueblu con personalidá propia, l’asturianu. La segunda, dotar a esos elementos (la llingua especialmente, en cuantes instrumentu d’usu, non solo de recuerdu o archivu) de virtualidá de futuru: convertilos non n’oxetos de veneración pasada o de conservación museística, sinón n’aperios pal trabayu social o políticu del presente, que tábamos obligaos a tresmitir viviegos al futuru.

Al mesmu tiempu, tanto dende la sección periodística como más tarde dende Conceyu Bable, fuimos aniciando una serie de propuestes que constituyeren dempués tol material teóricu asturianista del nuestru país, non solo de los partíos nacionalistes, sinón de los partíos centralistes. Dalguna d’eses propuestes algamó’l so cumplimientu de mena más o menos satisfactoria, otres constituyen güei entá una bultable carencia.

D’ente eses propuestes aníciase l’actual bandera asturiana (Asturies tenía, como dalgún ilustre historiador recordara d’aquella, munchos pendones, pero ninguna bandera); la propuesta d’un himnu d’Asturies (qu’un gobiernu de Pedro de Silva resolvió col actual, al mio talantar, una propuesta fácil y popular pero poco acertada y poco asturianista, esto ye, poco respetuosa con una cierta idea de la dignidá d’Asturies); la creación de l’Academia de la Llingua Asturiana; la de la normalización y normativización llingüística del asturianu (que por aquel entós preferíamos llamar «bable»), que ta güei incumplida en gran midida no que correspuende a la normalización, y a la que solo nos llegamos a aprosimar col artículu cuartu l’Estatutu (puestu nesi testu constitucional pol qu’esto firma) y mediante la Llei d’Usu y Promoción del Bable / Asturianu (fecha y impulsada pol PAS); la d’un Estatutu d’Autonomía p’Asturies, llogru que, si bien vieno arrastráu poles condiciones xenerales de la evolución alministrativo-política del Estáu, hai que recordar que ningún partíu nin políticu centraliegu lu quería d’aquella p’Asturies.

La idea de que toes estes actuaciones sociales y culturales nun yeren posibles ensin una fuerza política asturianista fuerte que les vehiculase na sociedá y les ficiere espoxigar taba presente en Conceyu Bable. Nel 1976 yo mesmu intenté que l’asociación se camudara nun partíu políticu p’acudir a les futures elecciones. La propuesta alcontró un ecu mui escasu ente les persones qu’entós formaben parte de l’asociación, en parte por desconfianza de la política (¡yá entós!), en parte tamién porque la tentación izquierdista de corte marxista yera dominante ente una faza importante del asturianismu, y eso condicionó, de munches maneres, entós y nel futuru, una respuesta política suficientemente autónoma o fizo apaecer otres d’imposible enxertamientu social.

¿Cuálu fue l’éxitu de Conceyu Bable (hai que dicir que, anque subsistió un tiempu formalmente, poco más tarde, coles primeres elecciones democrátiques y, sobre too, a partir de la constitución de l’Academia, el movimientu empieza a esmendrayase y a perder puxu social) y cuálos el trunfu o fracasu de les sos idees o del sentimientu asturianista qu’anició? Pa enriba la plasmación de dalgunes de les propuestes concretes que florecieren d’ente de les de la so sema, convién decir que’l discursu de Conceyu Bable asturianizó en daqué midida’l discursu políticu de los partíos centraliegos (o, por dicilo más llariegamente, desarnió en daqué midida, non muncha, al Busgosu madrileñista). El que recuerde, por exemplu, el tarrecimientu que PP y PSOE tuvieren a lo llargo de munchos años pa poner la bandera nos sos carteles electorales sabe que, cuando lo ficieren, fue afalaos pol discursu asturianista. IU, d’otra miente, solo llega a defender la cooficialidá a partir de 1996.

Delles de les propuestes remanecíes de Conceyu Bable o de los sos biltos políticos tardaren muncho en ser granibles, anque solo lo fueren parcialmente. ¿Quién non recuerda, por dicir, los ataques y insultos colos que se recibieren les idees del PAS d’una televisión asturiana o de selecciones deportives polos mesmos que dempués punxeren en marcha la televisión –¡y bien que la aprovechen!– o, per un tiempín, la selección de fútbol?

Na sociedá asturiana, en xeneral, caltrió en parte y de forma contradictoria’l discursu asturianista. Asina, convive un mayor sentimientu astractu d’asturianismu con una falta de compromisu real col mesmu, yá sea na so vertiente cultural yá na rimada política. Por dicilo asina, el nun falar asturiano y el nun votar asturianista, o llimitase a esprecetar en chigre y tragar dempués too, convive con miles de banderes na subida al Angliru. Una cierta meyor valoración de la llingua asítiase al pie d’una perda social del so emplegu.

Nesi ámbitu xeneral de la sociedá, otros aspectos de la cultura asturiana, afalaos por aquella recuperación de l’autoestima qu’aguiyó Conceyu Bable, espoxigaren notablemente, ensin embargu. La sidre o la gaita, en concretu, de tar prácticamente esapaecía la una y menospreciaes les dos, pasaren a ganar un apreciu xeneral na sociedá.

Cincuenta años dempués, ¿cuálu ye’l balance de l’acción asturianizadora de Conceyu Bable? ¿Fue muncho, poco, abondo, lo posible? Quiciabes nos ayude a consideralo’l siguiente refervimientu.

Nel 1943, Fabriciano González, «Fabricio» –secretariu y empobinador, por cierto, de la primera Academia de la Llingua Asturiana (1919)–, dicía: «Los términos “asturianismo” y “asturianista” aún no están catalogados en el diccionario de la lengua (refierse a la castellana); pero aquí entre nosotros, gozan ya de un concepto bien definido, entendiendo por asturianismo todo lo que habla en pro y beneficio de la región asturiana, encariñándose con sus tradiciones y fomentando su progreso».

Pues bien, pasaos los años, el términu «asturianismo» na acepción de «Amor o apego a lo asturiano» (la segunda acepción, güei) solo se recueye recientemente. Falta, ensin embargu, una asemeyada a la que cuantayaque campea nel diccionariu de la RAE pa «catalanismo»: «Partido político regional y defensor de que Cataluña tenga autonomía». El vocablu «asturianista» tamién s’enxertó nos últimos años, frente a la presencia d’antiguu de «catalanista».

Al respective, nel 2014, presentóse nes Cortes una propuesta d’IU (qu’apoyó Foro) pa que la definición del asturianu nel Diccionariu de la RAE, «3. adj. Se dice de la variedad asturiana del dialecto romance asturleonés. U. t. c. s. m.», se camudase por «3. m. Lengua romance que se habla en Asturias y otros territorios del antiguo reino asturleonés». Rechazóse. Compárenla vustedes colo que se predica de la pallabra «gallego, ga»: «7. m. Lengua de los gallegos».

Tal vez esa oxetivación de la consciencia d’Asturies fuera les nuestres fronteres y la constatación de lo que voten nes Cortes les nuestres fuerces polítiques mayoritaries nun seyan otra cosa que l’oldéu de la escasa asturianización práctica, de fechos, de la nuestra sociedá y, al mesmu tiempu, un parámetru indirectu del solo relativu éxitu –por grande que fuere– de Conceyu Bable.

