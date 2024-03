La primavera llega cuando llega y punto. A mí me llegó el lunes pasado, cuando amainó la última tanda de temporales en el Norte. Aunque no me haya tomado la molestia de verificar el canto del cuco, señal comúnmente aceptada de que el invierno queda atrás, doy por supuesto que en el Monte Deva, que veo al Sur desde mi dormitorio, se habrá oído. Hacia Semana Santa quizás haya un último y corto achuchón, pero no será lo mismo. Nunca celebro con entusiasmo la marcha del invierno y suelo lamentar la falta de genio que le aqueja últimamente, pero el advenimiento de la primavera o el simple notar que llega me sigue conmoviendo. Una ventaja al respecto de los algo longevos es que la acumulación en los muros de la memoria de las muchas ya vividas, cada una con su peculiar emoción, los magnetiza, haciendo de ellos una caja de resonancia en que cualquier nota primaveral adquiere matices y tamaño.