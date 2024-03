¿Y si centramos el transporte ferroviario en el futuro de Asturias?

Vicente Luque Cabal es Jefe Adjunto de Redes Transeuropeas del Transporte en la Comisión Europea

Leo dos noticias y me animo a escribir este artículo desde el Alvia Madrid-Gijón del día 7 de marzo de 2023. La primera noticia es que el Ministerio de Transportes abre una licitación pública para la ampliación de vías de la plataforma logística de Muriedas, con lo que se refuerza el transporte ferroviario de mercancías y los tráficos con el puerto de Santander.

La segunda es la celebración de unas jornadas, el 7-03-2024 en Logroño, del "Foro Impulso Corredor Ferroviario Cantábrico Mediterráneo", con amplia presencia institucional y empresarial de Cantabria, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Valencia, así como de las autoridades portuarias de Santander y Valencia. Hace ya tiempo que comprobé que nuestros vecinos cántabros tienen las ideas muy claras sobre los servicios ferroviarios que proponen. Quien tenga interés, puede verlo en https://youtube.com/live/tq60STgFRQA?feature=share.

En el Foro mencionado se habló del Cantábrico y del Mediterráneo, pero en ningún momento se citó a Asturias, cuando el mayor tráfico ferroviario de mercancías, en toneladas por kilómetro, de toda España, es entre nuestra región y Valencia. Además, cuando se habló de los puertos atlánticos, solo se habló del de Sines, en Portugal, y de las autopistas ferroviarias Valencia-Madrid y Madrid-Sines. Por fortuna, la Consejera de Transportes de Castilla y León apostó también por el Corredor Atlántico y por su extensión al noroeste.

¿Y donde está Asturias en los planteamientos del transporte de mercancías, que es vital para nuestro futuro industrial? ¿Cuál es la hoja de ruta para ser el "hub" logístico del noroeste que promete el Presidente autonómico?

Pues resulta que el día 17 de febrero el Ministro de Transporte visitó nuestra región y se dedicó, algo insólito, a discutir sobre horarios de los trenes de viajeros, trenes Avril y otros que hasta ahora se resolvían a niveles de menor rango. Sin embargo, del Plan director del Corredor Atlántico, de la Zalia, de la modernización ferroviaria Pola de Lena-Gijón-Avilés, de los puertos marítimos, de una estrategia logística y otros de gran relevancia para el futuro de la región, no hay referencias de que se hayan tratado. Del alto nivel de las discusiones surge lo que tenía que surgir, es decir un barullo inmenso que todavía dura, sobre temas cortoplacistas y sin visión del futuro de Asturias. Una vez más, todo se politiza sin ir al núcleo de los problemas.

La necesidad de un plan director del corredor, acompañado de otros de los puertos y de la Zalia y, en general, de una estrategia es evidente

El tema me parece serio, pues hace ya más de un año y después de fundadas peticiones, el Ministerio nombra un "comisionado del Corredor Atlántico", Don José Antonio Sebastián, que se compromete a presentar en septiembre de ese mismo año el "Plan director del Corredor". A la fecha de hoy nadie conoce tal "Plan" y lo grave es que ya se cerraron las tres grandes convocatorias del programe europeo "Conectar Europa", con ayudas por valor €20.000 millones, sin que se hayan presentado proyectos para Asturias. El Sr. Sebastián confunde a quien se deje diciendo que para presentar el "Plan director" tendría que estar aprobada la "revisión" de las Orientaciones para el desarrollo de las Redes Transeuropeas del Transporte, pero ese argumento no se sostiene y suena a coartada para, como ha ocurrido, no presentar proyectos.

La necesidad de un plan director del corredor, acompañado de los planes estratégicos de los puertos y de la Zalia y, en general, una estrategia logística para Asturias, es a todas luces evidente. No es posible tratar las distintas piezas de esta estrategia logística sin una visión global de lo que se conoce hoy en día como movilidad sostenible y multimodal. Por ejemplo, no se puede diseñar un plan de cercanías ferroviario sin tener en cuenta que por la misma infraestructura circulan trenes de cercanías, de larga distancia, de AVE y también de mercancías. Esta red requiere terminales ferrocarril-carretera, accesos a la Zalia, accesos a los puertos, cumplir toda una serie de especificaciones técnicas de interoperabilidad, sistemas de mando y control ERTMS, etc. Por fortuna, los técnicos de ADIF y RENFE lo conocen perfectamente y habrá que pedir que les dejen trabajar sin tanto ruido.

Tampoco es posible lanzar una Autopistas del Mar sin tener en cuenta que la nueva política climática y medioambiental va a requerir el uso de barcos accionados por carburantes muy bajos en carbono, como son el metanol o el amoniaco. Barcos que además se pueden desarrollar y construir en Asturias.

El Alvia llegó a Oviedo puntualmente y estoy muy satisfecho de pagar el justo precio que merece el servicio que recibo. No necesito ninguna compensación, pues sé que el "canon" que recibe ADIF por el uso de la vía no cubre los costes de mantenimiento de la Variante y si no lo pago con mi billete, lo pagará con sus impuestos quien tal vez no pueda viajar en AVE. Las compensaciones en el precio de los billetes puede ser socialmente injustas.

Es injusto también culpar y señalar a Talgo por el retraso de la entrega de trenes Avril. Este nuevo modelo está en la frontera del desarrollo tecnológico, debería ser orgullo de los españoles y está sometido a pruebas muy rigurosas, que exige la Agencia Ferroviaria Europea. Hay que hacer una llamada para valorar los grandes desarrollos de España y no cometer imprudencias, que pueden terminar en una OPA indeseada sobre una de nuestras joyas.

Hay que apelar por lo tanto a que los responsables políticos y empresariales, en general a la sociedad asturiana, a que pongamos el empeño y cooperemos en lo que realmente va a configurar el futuro de esta gran región.