Lo de los cinco minutos de necedad al día es una verdad irrefutable. Ya saben que siempre menciono aquello de que todo ser humano tiene cinco minutos de estupidez al día y que la sabiduría consiste en no sobrepasar ese límite. Es más, hay que procurar que en ese breve espacio de tiempo de estolidez, no se encuentre uno tomando decisiones o haciendo declaraciones a los medios de comunicación, que es lo que les pasa a algunos políticos y personajes públicos.

Es lo que le sucedió a Oscar Puente, Ministro de Transportes, que con la euforia de la inauguración de la variante de Pajares el 30 de noviembre –por cierto, un día después de prometer su cargo– se estrenó anunciando a bombo y platillo: "puedo decir algunas cosas con la absoluta tranquilidad y seguridad de no equivocarme. Los trenes Avril para Asturias estarán operativos en enero de 2024". Como saben, la realidad es que, tras un nuevo fiasco, ahora el Ministerio comunica que la llegada de los trenes queda aplazada de forma indefinida hasta nuevo aviso. Por cierto, después de anunciar el nuevo retraso, la ocurrencia de Barbón no tiene desperdicio: "espero que vengan pronto". Me imagino que, después del esfuerzo mental para hacer esta declaración, se habrá tomado unos días de descanso.

Lo cierto es que al Presidente del Principado, lo de los cinco minutos a veces se le queda corto. Por ejemplo miren ustedes lo que declaró, después del batacazo de su partido en las elecciones gallegas: "hay que reivindicar liderazgos territoriales fuertes para evitar nuevos descalabros". Pero oiga, que esto es lo que dijo su jefe Sánchez tres días antes que usted. Hay que ver que, con la cantidad de asesores y gente de gabinete que tiene en su gobierno (se han incrementado en un 31%), no sé cómo no le sugieren que si no tiene nada original que decir, es mejor permanecer en silencio. Hay que aplicar aquello de que "es mejor estar callado y parecer tonto, que abrir la boca y despejar la duda definitivamente".

En el feo asunto de Ábalos, que convirtió a Koldo –su mano derecha durante la pandemia– en un hombre rico cobrando comisiones ilegales con las mascarillas mientras la población sufría, cuando el ex ministro se enteró de las mordidas del corrupto, soltó aquello: "hasta donde yo sé, llevaba una vida muy normalita". Pues ya ven, después de esta lindeza, ahí sigue de parlamentario viviendo con cargo a los impuestos de los ciudadanos. Con esa simpleza, no es que demuestre ser ignorante, sino que nos toma a los españoles por tontos. Por cierto, después de ser suspendido de militancia por el PSOE, apuntó: "me voy al grupo mixto, porque no quiero acabar mi carrera política como un corrupto". Hombre, corrupto… no sé, pero incapaz lo es un montón, porque es posible que directamente no haya metido mano al cajón, pero no se enteraba de nada de lo que sucedía a su alrededor.

Feijóo, jefe de la oposición, tampoco se sustrae a los cinco minutos, cuando en aquel desliz, confesó en plena campaña de las elecciones gallegas que "en el PP estudiaron la medida de un indulto condicionado a Puigdemont", causando un incendio político y obligando a su partido a cambiar de estrategia para dar un giro radical desterrando de la campaña la mención de la amnistía que era la herramienta principal que los populares estaban esgrimiendo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se desplazó recientemente a Oviedo para trasladar al PP asturiano el mandato de Génova (como se conoce a la sede central del partido) conminándoles a que hay que "ponerse a trabajar y ganarse la confianza de los asturianos". Uno se pregunta: y ¿hasta ahora, qué hacían?, ¿no trabajaban?, ¿estaban de touching balls? Parece ser que ese día no andaba muy fina. Menos mal que también soltó algo ocurrente y original refiriéndose a Barbón: "ese calla y traga con lo que dice Sánchez".

También el presidente del Gobierno tiene ese lapso cuando recalcó –seguramente dolido después del batacazo de los comicios gallegos– sonriente y con ironía: "yo apunto a una legislatura larga, las elecciones son en 2027, así que tengo todo el tiempo del mundo". Habría que responderle, ¡no hombre, ni hablar!, durará usted el tiempo que quiera Bildu, Puigdemont o el PNV.

En fin, que a nuestros servidores públicos les cuesta aprender lo de los cinco minutos.

