Multiplicidades de la volcanicilidad

Me interpela durante mi paseo vespertino por el Muro gijonés un amable lector: "Usted que tanto dice, lea esto: ‘Condena por un falso diagnóstico de linfoma a un niño’. Según está escrito, el pobre niño es el condenado". Yo tengo bastante con mis errores y, además, un linfoma fue lo que se llevó la carne mortal de mi Brel (su espíritu jamás se irá). Así que me encojo de hombros y sigo caminando con Brel.

---

Con grande placer, he de felicitar y felicito a Alejandro M. Gallo, comisario jefe de policía, multidisciplinar doctor, autor de policiacas y novelas negras o históricas negras o de la negra historia, que lo mismo está por Bruselas (véanlo en Youtube) interviniendo en una mesa sobre ciudadanía, seguridad ciudadana, derechos y libertades… que recopilando la desopilante (nunca sé qué coño significa esta palabra, tan usada por los culturetas muy seniors) vida de su divertidísimo policía: "Gorgonio, comisario emérito", con regalo añadido de dos historias nuevas del buen hombre ese, tan antiguo como peleón, ya tan de la familia, tan Maigret del XXI.

---

He de felicitar y felicito a Marcelo Matas de Álvaro, quien me regala "Enemiga mortal de mi descanso", segunda parte de su (tan benetiana) trilogía "La urdimbre y la trama": ojo, alta literatura: absténganse planetarios.

---

He de felicitar y felicito al periodista Federico Arnás por contador de anécdotas, género que me vuelve loco, aunque sean de astados, afición en la que no milito. Me hace llegar su libro "¡Qué sabrás tú… de toros", lleno de sorprendentes sorpresas descacharrantes (que tampoco sé muy bien qué significa). Como la que una tarde contó en mi casa, sobre un torero que, al parecer, cumplió allende los mares una faena tan imperecedera para el respetable que fue sacado a hombros, aunque al grito de "¡Al volcán, al volcán, el maestro al volcán!", gritos que preñaron de miedo pánico al corazón del perplejo matador hasta que el cónsul hispano allá le aclaró que no era que le fuesen a despeñar cráter abajo, sino a honrarle mostrándole la montaña abierta, la que era honra y prez del lugar, espectáculo solo reservado a los supertriunfadores. Costumbres veréis...

---

Hablando de toros, mi amiguísimo el periodista Eduardo García tenía puesta la radio una mañana y supo anotar y cederme esta chiripitifláutica perla de teoría política cuya autora es la gran estadista (es broma) Isabel Díaz Ayuso: "No conozco un lugar donde la prosperidad y la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le han seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento". Es decir: empiezan prohibiendo los toros y acaban quitándonos el vasito de agua fresca y obligándonos a los baños polacos: partes bajas y sobacos. Qué cosas dice la presidenta de la Comunidad de Madrid.

---

Acabo de escuchar a la gran estadista (es broma) Yolanda Díaz Pérez resumir su entrevista con el Papa Francisco, conocido hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro (como Viggo Mortensen: "Hemos hablado de multiplicidad de asuntos". Qué cosas dice la vicepresidenta segunda del Gobierno. Qué afán por alargar las palabras ("multiplicidad") para darse pisto y así huir de lo que ella supone vulgar ("muchos"). ¿No tienen sus señorías un asesorito o una asesorita que les libre de soltar memeces sin sentido?

---

Pesco más pildoritas en los muy jugosos diarios de Iñaki Uriarte. Gracias le sean dadas y le doy. Por ejemplo y aunque lleva ya años escrita, esta brillante reflexión tan actual con moraleja de las que escuecen: "Suelo acordarme de algunos de mis amigos que antes vivían en el ámbito de la izquierda y ahora creen que los han admitido en este de la derecha. Los leo en los periódicos: tensos, gritones, destemplados, como perros guardianes en el jardín donde pasean apaciblemente los amos. No sé si se dan cuenta de que son como esos sudamericanos que los dueños tienen empleados en sus casas: forasteros, útiles, pintorescos, desechables".

Suscríbete para seguir leyendo