El agua como oportunidad

El viernes de la pasada semana se publicó la solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto a instalar en El Musel para la fabricación de componentes para baterías de coches eléctricos. A las milmillonarias cifras de inversión y con novecientos puestos de trabajo directos –más los indeterminados indirectos– van aparejadas otras cantidades notables en cuanto a consumo de energía y, lo que nos ocupa, de agua.

Los datos que ofrece la compañía reflejan un caudal de más de seis hectómetros cúbicos al año. Prescindiendo de parámetros de medida tan populares y absurdos como las piscinas olímpicas y similares, esto viene a suponer del orden de un cinco por ciento de las necesidades cubiertas por Cadasa para sus clientes municipales e industriales del sistema central de la región. A la petición de la ya citada factoría se le ha unido recientemente la de otra instalación fabril que tiene previsto instalarse en Aboño y cuya demanda alcanza el hectómetro cúbico anual. Confiemos en que no sea la última y podamos decir lo mismo para otras áreas industriales de la región, con abundante suelo ocioso por el momento.

La cuestión a tratar no es si tenemos recurso disponible para abastecer a estas plantas que nos lo solicitan, sino si podemos utilizar la fortaleza de la abundante precipitación que cae sobre Asturias cada año –unos 13.500 Hm3– para atraer actividad económica y con ello crear riqueza, aumentar el empleo y fijar población. En definitiva, utilizar este verdadero hecho diferencial frente a otras regiones para mirar al cambio climático no como una amenaza sino como una oportunidad.

La Administración regional aprobó en enero de 2022 su Plan Director de Abastecimiento 2020-2030 que recoge el diagnóstico actual y las demandas supuestas hasta el año horizonte. En lo que toca a la zona de mayor demanda, la central, se refiere textualmente así: "…es necesario ampliar los recursos regulados del sistema. Esta medida puede acometerse mediante la ejecución de nuevas presas o mediante el aprovechamiento de otras ya existentes…, la utilización de la capacidad de almacenamiento existente en los huecos mineros de explotaciones ya clausuradas o la reutilización del agua depurada regenerada". Cierto es que lo de "construir nuevos embalses" desaparece unas líneas más abajo en el párrafo en el que se recogen las recomendaciones. Es entendible que el redactor no quisiera aparecer ubicado en la escala de la consideración social un par de peldaños por debajo del que ocupan los pederastas. (Conviene aclarar que el escalón intermedio queda reservado a quienes "sólo" plantean proyectar trasvases).

En todo caso, nos toca recoger la escorrentía del modo más eficiente, aprovechar los recursos subterráneos y recuperar el recurso ya utilizado para darle un nuevo uso. Los rendimientos óptimos se alcanzarán acercando al menor coste los caudales necesarios a los puntos de consumo y, por qué no, creando otros de estos últimos allá donde hay agua. Este último es un desafío aún mayor, imbricado en la estrategia de cohesión territorial, en la que, al menos en esta ocasión y gracias al agua, el Occidente parte con ventaja pues es allí donde se localiza el noventa por ciento de nuestra capacidad de embalse actual.

Claro que, para eso, hace falta una política de continuidad sea cual sea el signo de nuestros gobiernos, aunque para superar esa dificultad podemos aprender una vez más de nuestra historia. Al autor de la cita que encabeza este artículo le apenaba el desarrollo posterior del Plan de Obras Hidráulicas de 1902, el primero que él consideraba como tal, pues lamentaba que "faltó la competencia colectiva, la de carácter nacional, la experiencia como pueblo…". Pero con posterioridad, y en alguna parte gracias al buen hacer de este ingeniero de caminos, los políticos prosiguieron lo hecho por sus antecesores: las confederaciones hidrográficas de los años veinte, de Primo de Rivera; el plan de 1933, que pasó de Prieto a Guerra del Río (hay quien parece predestinado a lo malo y lo bueno a la vez); las muchas actuaciones realizadas durante la dictadura del General Franco, que le valieron algún calificativo jocoso; o las de los primeros años de nuestro periodo democrático.

Se puede decir sin temor a exagerar que Asturias no ha prestado demasiada atención a sus necesidades de suministro, razonablemente cubiertas por una naturaleza generosa. El único precedente del actual plan de abastecimiento fue el PRIHA, de finales de los años ochenta. Cuando nos ha apretado el zapato se planteó la construcción del embalse de Caleao, ahora ya fuera del Plan Hidrológico Nacional, o se firmó el pacto entre Arcelor y Cadasa que permitirá al consorcio disponer de 15 Hm3 anuales para sus clientes urbanos e industriales.

Pero si esto último fue posible es gracias a que en los años sesenta se ejecutaron las obras del canal del Narcea, treinta kilómetros de túneles, acueductos, sifones y otros elementos hidráulicos. La economía mundial, cada vez más abierta, está ahí afuera presta a recoger propuestas de territorios que ofrezcan los insumos necesarios. El agua abundante es –y lo será en el futuro con mayor importancia– uno imprescindible. ¿Vamos a dejar pasar esta ocasión? Los territorios más dinámicos en nuestro país se concentran en la costa mediterránea, desde Francia a Algeciras. Son zonas sometidas en la actualidad a un notable estrés hídrico que conlleva ya algunas restricciones y que para paliarlo se apuntan soluciones tan extravagantes como dejar fluir hasta el mar las aguas del Ebro para desalinizarlas luego. Pensemos en un inversor industrial que debe localizar una nueva planta en nuestro país. ¿No es la nuestra una posición privilegiada?

Este año se cumplen treinta desde la publicación de aquel estudio, encargado por el presidente Rodríguez Vigil, que se tituló Estrategias para la Reindustrialización de Asturias. Bien merece una relectura, mucho reconocimiento y, también visto desde ahora, alguna crítica que un tanto osadamente me voy a permitir. De sus más de setecientas páginas apenas dedica cuatro, meramente enunciativas, a las infraestructuras hidráulicas y otras ocho a las medioambientales, energéticas y de telecomunicación. Las de transporte ocupan casi treinta. Bien es verdad –y ahora arrimo ascua a sardina propia– que aquel equipo de investigación estaba formado únicamente por sociólogos, geógrafos y economistas. Como contraste, el país con mayor crecimiento económico en estas tres décadas no ha conocido ningún presidente que no haya sido ingeniero.

Hay sectores plenamente deslocalizables que necesitan para su funcionamiento grandes cantidades de agua. ¿Han oído hablar de las granjas de criptomonedas? Quizá debamos soñar con ello en Boal o Villayón como Philip Dick se preguntaba si lo hacían otros con ovejas eléctricas. Puestos a imaginarnos en otra posición, bien viene reflejar aquí lo escrito por nuestro ilustre colega Juan Benet: "Si yo fuera presidente comenzaría por desarrollar una descarada política demagógica que me ganara el favor del pueblo, con el que podría mantenerme en el poder durante varios decenios. Sin duda cometería algunas indecencias y desatinos… pero mi paso por la Presidencia se señalaría por el intento –coronado por el éxito– de corregir el desequilibrio hidráulico español de una vez y para varias generaciones".

