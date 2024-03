Asturias, sin enfermeras escolares

Enfermera escolar es una especialidad profesional sanitaria imprescindible en el ámbito del cuidado de la salud en los colegios educativos, se dedica a cuidar, educar y proteger la salud de la infancia dentro de los centros escolares. ¿Cuál es la situación de enfermería escolar en Asturias? El Observatorio de Enfermería Escolar del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería ha dictado un informe mapeando la situación de la enfermería escolar en los territorios de España. Más allá de las conclusiones puramente técnico-sanitarias, de las que no me encuentro capacitado a valorar, la ratio de enfermería escolar en España es un 800% menor de lo recomendado.

Las asociaciones americanas y europeas de enfermería (NASH, SIN, ISNA) sitúan la media necesaria de enfermeras en los colegios en una profesional por cada 750 alumnos, y una por cada 350 en aquellas escuelas de educación especial. En los centros educativos españoles existe una necesidad imperiosa de amplificar esta figura, pues la media es de una cada siete mil, y en Asturias el servicio prácticamente es inexistente, con una persona para más de cien mil. Los datos concretos son los siguientes. En Madrid hay registradas 1.000 enfermeras escolares fijas (y otras 500 en proceso de incorporación) acercándose a los estándares internacionales, Andalucía tiene 426, Cataluña 338, Galicia 29 y Asturias una, ocupando otro podio más de cómo hay que hacer mal las cosas. Asturias tiene menos enfermeras en los colegios que Ceuta, que tiene cinco.

No se cubre las necesidades de enfermería ni en los colegios de niños con necesidades especiales. Desde la esfera política regional se excusa con la falta de recursos económicos para corregir este sonrojante desfase que afecta a nuestros niños. Si nos fijamos en los presupuestos regionales, en tan sólo cinco años, Asturias ha incrementado el gasto en 1.850 millones. Con ese capital se podían pagar enfermeras escolares para todo el continente.

Las prioridades en Asturias deben redefinirse. Este es un caso prioritario, a mi criterio de lógica, muy por encima de los 200 millones de euros previstos para la apisonadora de la cooficialidad. O, sin salirse del contexto sanitario, por delante del gasto en abortos que, más allá de cuestionamientos morales, y considerando que toca de lleno en el problema más grave de la región: el invierno demográfico, se aplican, según las estadísticas oficiales, en la mayoría de los casos como método preventivo de la concepción.

Modestamente pienso que lo razonable es que, en una primera etapa (urgente), en los colegios especiales asturianos haya una enfermera fija con preparación en enfermería escolar y en prevención de riesgos, y en una segunda (en dos años, por ejemplo), los colegios dispongan de una enfermera fija por mil alumnos.

En España y más deshonrosamente en Asturias no se da importancia al papel que ejerce una enfermera en los colegios hasta que hay alguna desgracia. No disponer de este servicio supone una desventaja y un riesgo para los pequeños al no poder ser atendidos con rapidez. Hay que tener en cuenta que el 25% de los menores que acuden a un centro escolar padece una enfermedad crónica, por lo que es evidente que estar prevenidos es una necesidad vital.

Los servicios que ofrece y las relaciones interpersonales que establece es sumar asistencia a la educación para la salud (primeros auxilios, vida sana, etc.), prevención y detección precoz, antes de que llegue al sistema de Atención Primaria, al que obviamente, podrían descargar mucha saturación. Además, pueden ser un pilar crucial para ayudar a los niños que tengan necesidades especiales o patologías crónicas que dificultan su asistencia a clase. Crucemos los dedos.

