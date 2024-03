La palabra «cultura» se sigue aplicando a todo e innecesariamente y malamente. Lejos de aminorar, crece su uso, su mal uso. La cultura del tetrabrik, la cultura del desapego, la cultura de meterse el dedo en la nariz y socavarla, la cultura de la incultura, la cultura del incivil o del gamberro o de la faltosa, la cultura de la falda almidoná, la cultura de la cultura... Estoy por poner aquí la cultura del mal uso gramatical. Acabo de tropezarme con ella al leer una noticia sobre una infame paliza propinada en Memphis a un paria por unos servidores públicos. El mandamás de turno clamaba negro sobre blanco (con perdón) para que se tuviese paciencia y esperase «a que cambie esa cultura policial». Busquen sinónimos brutos y dejen en paz a la cultura. Ya.

Si decía Josep Pla que una de las actividades más sosegadoras y allegadoras de serenidad que practicaba era leer a Michel de Montaigne en su cama (la de Pla, quiero decir), con frío invernal afuera, aguardando sin prisas el sueño, puedo decir que suscribo por completo sus palabras aunque añado las novelas de Jorge Ordaz (Gran Maestre de la Orden de la Calle Ulises, a la que pertenezco) como grandes procuradoras de tal placer. Desde su «Prima donna» hasta «La sacavera» de ahora, cuya lectura fui demorando por la angustia de llegar al final y verme así privado de mi dosis diaria de finísima prosa y volandero argumento hasta la próxima. Siglo XVIII, Oviedo, el padre Feijoo, los (podridos, no pocos) notables de la ciudad, una tormenta, un asesinato, mil guiños, mil gracias al bies… y una sacavera o salamandra que aparece en un par de ocasiones (qué pánico me producían en mi infancia: «Si te muerde una sacavera, no oyes misa entera»). Cómo disfruto leyendo a este geólogo barcelonés asturiano, profesor que fue, impecable en su porte siempre, culto a rabiar. Tan despacio, «sin prisa, eso es todo», como decía el otro. La presenta en público mi ubicuo amigo y, sin embargo, profesor Eduardo San José.

Cómo cuentan las cosas en la localidad de Alcantarilla. Leo: «Secuestran un edificio en Murcia y piden 450.000 euros para su rescate». La periodista estaba inspirada al redactar, pues consigue llamar la atención con el título y, además, no falta a la verdad. En efecto, unos okupas se hicieron fuertes en un inmueble alcantarillero y amenazaron con no irse del mismo si no se les aforaba la cantidad antedicha. ¿A que mola el encabezamiento?

En Gijón −donde resido− recibo la acongojante noticia del cierre de la Librería Polledo, la meca de quienes en el Oviedo −donde nací− de los 70 militábamos en el libro. Telefoneo al punto a su gran librera María Jesús, la que me prestaba novedades, pues bien sabía que mi hambre de leer corría pareja al peladismo de perras. Toma ella la palabra: «¿Recuerdas cuando vendíamos tu revista ‘Juan Canas’ y venías por aquí vestido de marinero por la mili?». Y tantas mil cosas más. Colgué enseguida, me había puesto a llorar.

La frase que me permito regalarles esta semana pertenece a un Jorge Luis Borges que opinaba sobre el escritor cordobés (de la Córdoba argentina) Arturo Capdevila, quien solía incurrir al parecer en un vicio de construcción gramatical muy actual en boca de nuestros próceres: el decir pomposamente lo que ya nadie dice o nunca dijo. Oigamos al cieguito hablar sobre el polígrafo con el que no simpatizaba mucho: «Cuando estaba en España decía ‘¡Vive Dios!’. La gente estaba azorada, porque ya nadie usa esa expresión en España. Una vez fui a tomar el té a la casa de Capdevila, en la calle Charcas. Estábamos en la biblioteca y de pronto miró hacia el vestíbulo y dijo: ‘¡Vive Dios, pronta está la merienda!’. Pensaba que hay que escribir así y entonces, para estar siempre adiestrado, hablaba de un modo rarísimo».

