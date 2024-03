La Agencia de la Salud, otra oportunidad para la política con mayúsculas

La ruptura del bipartidismo, con la pérdida de las mayorías absolutas, y el retorno de los populismos, que ha dinamitado lo que antes considerábamos sólido, ha llevado la vida pública a unos niveles de polarización y agresividad verbal insoportables. La tensión permanente y la destrucción del enemigo como único afán paralizan las administraciones y, peor, no solucionan problemas a los ciudadanos, incrementando la decepción y el hartazgo. Este clima enrarecido, marcado por los insultos y el establecimiento de fronteras para que nadie se relacione con el rival, alcanzó el cénit la semana pasada. La familia entró sin límite en la dinámica de la crítica partidista. Por eso en medio de esta miseria resulta tan llamativo lo que antes era la normalidad: que un presidente regional y un alcalde, líderes de proyectos ideológicamente distintos, puedan ir de la mano para conseguir grandes objetivos.

La candidatura para acoger la Agencia de la Salud, con el llamado castillo de La Vega de Oviedo –la entrada principal al complejo– como punta de lanza, da continuidad al anterior pacto entre tres administraciones, dos del PSOE y otra del PP, para recuperar la parcela. El acuerdo habría resultado imposible sin la buena sintonía personal entre Barbón y Canteli. Pero, aunque no fuera así, a ambos no les queda otra que entenderse porque el desarrollo de ese terreno resulta crucial para el despegue de un modelo productivo diferente, asentado en la biosanidad y la investigación. Existen muchos ejemplos en los que el camino de la unión debería consolidarse con igual fin: el beneficio de los asturianos. Ahí está, último caso en manifestarse, el vial de Jove, en Gijón. Pero ya figuraban antes sobre la mesa el plan de vías de la misma ciudad o el de baterías en Avilés. Los logros decisivos, Cogersa y Cadasa en su momento, la reconversión industrial, la llegada de Du Pont y Thyssen o el desembarco ahora de Amazon y Umicore, requieren de la colaboración entre instituciones y del alineamiento con el sector privado para no empantanarse.

La Vega tiene entidad para marcar un antes y un después en la economía local y regional por la cantidad de metros aprovechables para diversas actividades, por su estratégica ubicación en el corazón de la región y por la innovadora propuesta: aprovechar un gran espacio para generar riqueza, empleo y bienestar. El contenido y las funciones de la Agencia están por concretar. Otras regiones compiten en la carrera, pero queda tiempo. Aunque va a abrirse un concurso, la decisión será eminentemente política, como lo fue llevar la Agencia Espacial a Sevilla o la de Inteligencia Artificial, a la que aspiró La Laboral, a La Coruña.

El plan ilusiona. En un proceso incipiente nadie se atreve a valorar posibilidades. Predomina la prudencia. El éxito o el fracaso acabarán leyéndose como un test en doble dirección: respecto a la influencia del Principado en la Moncloa y a la consideración en que la Moncloa tiene a Asturias. Esta es una de las tres únicas autonomías donde manda el PSOE, con el presidente regional más alineado con Sánchez. Y los socialistas llevan cuatro años presumiendo de la que consideran modélica respuesta ante el covid, con el Principado como símbolo, frente a la del Madrid de Ayuso. Lo coherente, si no estamos ante una pose para la galería, sería que el mérito de quien lo hizo bien durante la pandemia, por su larga y eficiente cultura sanitaria, contara bastante a la hora de emplazar el organismo encargado de luchar contra futuros episodios semejantes.

La apuesta está hecha y el rumbo, aglutinando esfuerzos por encima de intereses espurios, trazado. Pase lo que pase, solo cabe desear que el modelo triunfe para cualquier otra decisión trascendental, que nadie pierda tiempo en discusiones bizantinas para retrasar planes y que no vuelvan a transcurrir décadas sin hacer nada en La Vega. De lo contrario, Asturias seguirá siendo un paraíso, pero de la maleza y las ruinas únicamente.