Hay quienes no quieren ver

El pasado 22 de marzo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, falló a favor de las tesis de la patronal de la construcción asturiana en lo relativo a que las adjudicaciones de las administraciones a las empresas con consideración de "medios propios", y en este caso en particular a Tragsa, no pueden ser una alternativa generalizada e injustificada a las reglas y normas de contratación pública.

A la mayoría de la ciudadanía esta polémica le resultará muy ajena, pero resulta fundamental para los intereses del sector de la construcción y para todos sus trabajadores.

Déjenme explicar a modo de antecedente que cada vez es más frecuente que las administraciones públicas, ante la dificultad administrativa que supone elaborar unos pliegos de contratación, licitarlos y esperar a obtener la oferta más ventajosa de entre las empresas que concurran, opten por realizar encargos directos a empresas públicas, que realizan las mismas obras mediante tarifas tasadas, sin competencia y sin riesgo. Les puede resultar raro y alegal, pero es así.

La principal beneficiaria de este tipo de encargos en Asturias es el grupo Tragsa.

Los contenidos de la sentencia resultan muy clarificadores de la situación y, así, el fundamento de derecho segundo transcribe como en la argumentación del Servicio Jurídico del Principado se explica claramente como a Tragsa se le encargan las obras en tres meses "frente a más de un año que tarda en adjudicarse un nuevo contrato de obras por licitación pública". También señala sin rubor el mismo servicio jurídico que el contrato al que se refiere la sentencia no era posible licitarlo porque su precio originario "estaba claramente por debajo de la realidad…".

Como se ve, se plasman de forma patente dos claves de por qué acuden de forma recurrente las Administraciones Públicas Asturianas, a los encargos directos a empresas públicas en vez de licitar las obras al mercado:

–La primera de ellas es porque los precios de sus proyectos son inferiores a los del mercado y, en vez de corregirlos, se opta por encargárselos, mediante tarifas, a una empresa pública que posteriormente los subcontratará a precios de mercado encareciendo la obra, al menos en su porcentaje de gestión con respecto lo que sería el coste de una obra correctamente licitada.

–La segunda causa, aún más sangrante que la anterior, es que es un procedimiento más rápido.

Ambas causas nos llevan al mismo punto: ante la incapacidad de las propias administraciones para que las leyes y normas de contratación pública resulten eficaces, se buscan los atajos para sortearlas en vez de cumplirlas o en su caso, corregirlas y modificarlas.

La sentencia a la que me vengo refiriendo clarifica, además, tres aspectos sobre las contrataciones a las propias empresas públicas, que estaban causando recelos entre nuestro sector empresarial:

–El primero es que Tragsa, puede considerarse un medio propio de la Administración del Principado de Asturias.

–El segundo es que la contratación a Tragsa o a cualquier otro medio propio de la Administración supone una excepcionalidad a la ley y, por tanto, requiere, para cada uno de los encargos, una motivación de que esa contratación resulta sostenible y eficaz en términos de rentabilidad económica. Esto no es poco decir, porque de ahora en adelante las prisas no serán motivo suficiente para que las obras acaben resultando más caras que licitándolas.

–El tercer aspecto destacable parece obvio, pero la sentencia también se ha visto obligada a recordar que, como cualquier otra empresa, Tragsa, ha de limitar sus actuaciones a las recogidas en su objeto social.

Pese a lo clarificador de esta sentencia, que concluye que un encargo del Gobierno del Principado de Asturias a Tragsa no se ajustó a Derecho y, por tanto, que es ilegal, el pasado 28 de marzo (Jueves Santo), don Jesús Casas, actual presidente de Tragsa que vacacionaba en Asturias esos días, nos sorprende con unas declaraciones en LA NUEVA ESPAÑA en las que parece no darse por enterado de nada.

En sus declaraciones manifiesta que Tragsa ha pasado en seis años de 12.000 a 24.000 empleados públicos, y me permito recordar que todo este incremento de sueldos públicos se ha hecho soin que ninguno de estos trabajadores haya superado una oposición. Afirma también el señor Casas que esto es debido a que "todas las administraciones recurren a ellos, pero no quieren competir con nadie".

El porqué todas las administraciones recurren a ellos ya se ha explicado con anterioridad, y el que no quieran competir con nadie es autoexplicativo. Ninguna empresa querría competir con otras cuando, a dedo y a precios fijos, te toca la mayor parte del pastel de la inversión pública como está sucediendo en Asturias. En esa situación, ¡claro que ninguna empresa querría competir!

El problema está en que el resto de las empresas constructoras se ven obligadas a la feroz y sana competencia empresarial o a limitarse a comer las migajas del pastel que la empresa que preside el señor Casas les subcontrata a precios más ruinosos aún que como lo hacen las propias administraciones públicas. Resulta, además, que en un momento en que se compite por los recursos humanos, Tragsa, duplica su personal con una carga de trabajo fija, mientras que el resto de las empresas constructoras se las ven y las desean para garantizar unos puestos de trabajo a sus empleados.

Pero, en fin, la virtud de la sentencia es que ahora los funcionarios tendrán que informar sobre la eficiencia económica de la contratación a Tragsa antes de cada uno de sus encargos y, como no es previsible la prevaricación masiva, mucho me temo que a Tragsa ya no le tocará la mayor parte del pastel, sino la estrictamente necesaria, ante lo cual, la patronal de la construcción, nos congratulamos.

Y el que quiera seguir sin ver….¡que no mire!

