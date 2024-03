Recorrido por distintas formas de gobernar y una propuesta

Protodemocracia y tiranía.

En el principio, los cazadores-recolectores inventaron una democracia tribal, protodemocracia digamos, que devino inútil más pronto que tarde; llevaba mucho papeleo y poca gente sabía escribir. Luego, el más rico en caballos se postuló para gobernador, ganó, avasalló e hizo esclavos para producir más con menos y para que nadie le llevara la contraria. Esa modalidad tuvo su auge y brota de vez en cuando, con mayor o menor virulencia y disimulado disfraz.

Gerontocracia.

En Grecia, ¡cuánto hay ya!, surgió aquello del senado, senex, la gerontocracia; funcionó una temporada hasta que decayó, no porque se murieran pronto los senectos, que también, sino porque carecían de curiosidad, de ganas de llevar a cabo proyectos, de humor para cambiar cosas, amigos del sueño y más conservadores que qué; el tiempo que aguantaban despiertos lo empleaban en contar sus enfermedades y apenas ponían en práctica su experiencia y sabiduría.

Teocracia.

En diversos lugares de la Tierra, por el efecto mariposa y porque las mismas necesidades suelen llevar a parecidas soluciones, inventaron la teocracia, lo de consagrar y coronar a un elegido, un supuesto representante de Dios; entregaron el cetro a un hombre (la mujer a estos efectos apenas contaba), a un hombre fuerte, listo, justo o que había demostrado alguna habilidad excepcional, y adoptaron además la primogenitura, confiando en la herencia genética, para no tener que endiosar a otro cuando el caudillo falleciera.

Aristocracia.

Esa teocracia fue la primera piedra para los reinados y con ellos medró la monarquía, no siempre a las supuestas órdenes de Dios; cumplió su función, durante siglos, dignamente (aún rige con dispar fortuna en determinados lugares), pero el progreso de la sociedad plebeya occidental y la perversión de los reyes y su endogamia devaluaron la corona; quedan vestigios de carácter testimonial, por nostalgia, por aprovechar contactos, fondo de armario y glamour, los genes no. Decía mi admirado Umbral en "Crónica de esa guapa gente": "Está acabado, sólo sale con grandes de España".

Democracia y dictaduras.

Y surgieron las democracias de todo pelaje con los defectos de las antiguas formas de gobierno, puesto que las personas cambiamos poco y en cualquier administración pública o privada participan personas, es decir, el bicho está dentro, el vicio, el fallo humano, por mucho que lo controlen humanos. Gobiernos inhumanos, o, mejor, gobiernos que no estén formados por personas, sólo los conozco en la ficción: pienso en "El planeta de los simios", en "Rebelión en la granja", y otras fábulas. Acaso veamos pronto robots en los escaños, políticos artificiales inteligentes. Pero el poder corrompe, es bien sabido, y el abuso es una constante en nuestro ADN, de ahí las recidivas, las oligarquías y dictadores que toman el gobierno al asalto, manu militari.

Descrédito de la política.

Decía Chesterton, en "New York Times", en 1931, que la democracia significaba el gobierno de los ineducados ("Democracy means goverment by the uneducated"), y la aristocracia el gobierno de los mal educados ("badly educated"). O sea, ni monarquía ni república, vivimos en un callejón sin salida. Edmund Burke, en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, denunciaba la democracia como la cosa más desvergonzada ("The most shameless thing").

Desde luego, no somos tan ingenuos para creer que las personas que votamos sean las adecuadas; es más, con la baja consideración social de los políticos, parece que quienes hoy se postulan para gobernar y alcanzan los cargos públicos en España llegan menos formados que antes, menos que los secretarios de dictadores, que los validos de monarcas, que los ministros republicanos y que los primeros alcaldes democráticos. Los de hoy, más que servidores públicos, parece gente en busca de una oportunidad de trabajo, en lo que se tercie, una concejalía, una vicepresidencia; hay gente vocacional, por supuesto, y entre ella honrada y eficaz, pero las personas más capacitadas y listas prefieren ganar el pan y realizarse en otras ocupaciones menos ingratas y mejor pagadas.

Sorteo.

En el fondo, de lo que se trata, lo que pretendemos desde tiempo inmemorial, es pasar de un gobernante a otro sin conflictos sanguinolentos. Lo decía Coetzee en "Diario de un mal año": "¿A quién elegir? A quien sea; lo importante es elegir". Incluso, este Nobel sudafricano proponía que los cargos se sortearan, pito, pito, gorgorito. Es posible que en algunos países y en muchos pueblos resultase mejor esa lotería que sus urnas, por falta de preparación del electorado o a causa de una educación tendenciosa. Hoy, más que nunca, se entiende aquello que escribió el ya citado Umbral en El Mundo, en 1993: "El Gobierno reparte tetas como Franco repartía bocadillos". No sé si tetas, balones sí, más que gladiadores en el Coliseo y más que opio.

Absolutismo.

Kraus, aquel pensador austriaco, decía que la democracia significaba poder ser esclavo de cualquiera: "Demokratisch heisst jedermanns Sklave sein dürfen". Ortega, en "Una meditación de Europa", decía que la democracia por sí es enemiga de la libertad y lleva al absolutismo mayoritario. Lech Walesa, declaró en "El País", en 1992, que quería ser un dictador en la aplicación de la democracia. ¡Cuántos déspotas hemos elegido! De ayer y de ahora, del otro lado de la frontera y domésticos. Gran parte de lo que hacen muchos políticos es aprovecharse de los vicios de los gobernados, más que de las virtudes.

Rotación.

¿Un sistema mejor? Es bien conocida aquella manifestación, atribuida a Churchill, de que la democracia era el peor de los regímenes, excluidos todos los demás. Siempre me atrajo la rotación de puestos en las empresas: que el gerente cogiera la escobilla y pasara por los retretes; que el administrativo abandonara su cueva y atendiera al cliente, y los albañiles salieran con la carretilla a cargar financiación en los bancos. De la misma manera que soy partidario de la mili obligatoria, que todos rotemos en la defensa de nuestra nación, si es que creemos en la necesidad de un Ejército.

Actualmente la rotación nos es familiar en las comunidades de propietarios de pisos; al obligarnos a ejercer la presidencia nos acercamos al resto de comuneros, a las empresas suministradoras y a los problemas de funcionamiento de un gran inmueble. Como estos puestos nunca son remunerados, nadie quiere participar, defender sus propios intereses porque se mezclan con los intereses de otros. Sí, una alternativa para la política es la rotación (ya existe en la presidencia de la Unión Europea), la rotación sin remunerar, por supuesto.

Un pan como unas hostias.

¡Rotación! O el gobierno tiende a permanecer, es decir, a pudrirse. Lo insinúa Miguel Espinosa en Escuela de mandarines: "En último extremo, la política es la simpatía del Poder hacia sí mismo".

Una propuesta.

En fin, creo que estoy reinventando una democracia forzosa y más barata; haciendo un pan como unas hostias.

De otra manera, mejoremos las escuelas y paguemos más a los políticos para atraer a los primeros de la clase. Nada más revolucionario que la inteligencia.

