La última (y mejor) lección

De mi paso por la Facultad de Periodismo en Madrid no quedó mucho poso en lo que a estudios se refiere pero sí pude dedicar muchas horas a las sesiones continuas en los numerosos cines de una sola pantalla con frecuentes reestrenos de cine clásico, o sea, siempre moderno. Y también aprendí a sacar experiencias vitales de primera categoría porque eran los tiempos de la movida y había acontecimientos históricos como el masivo cortejo fúnebre del alcalde Tierno Galván o la visita de un Reagan en plena revolución conservadora de Estados Unidos. Por no hablar de la expropiación de Rumasa que el profe de Economía siguió absorto por la radio en plena clase porque "esto es Historia en tiempo real".

Pero la mayor enseñanza llegó gracias a un profesor de Historia que se jubilaba ese año. Su último curso. Sus últimas clases. Nos lo dejó claro en su primera exposición de intenciones. No voy a suspender a nadie. Están todos ustedes aprobados. Si no quieren abrir un libro en todo el año o prefieren faltar a clase, adelante. No vigilaré en los exámenes así que si quieren tener los libros o los apuntes en el pupitre para mejorar la nota no habrá consecuencias negativas. Si entregan el examen en blanco tampoco. No seré un guardia de vigilancia en mi despedida pero les prometo que me esforzaré por darles las mejores clases de mi vida.

Y así fue. El último día, de pie tras la mesa entre aquellas asépticas y frías paredes, nos dedicó unas últimas palabras. Voy a ponerles tareas por primera y última vez. Dos en concreto. Honrad vuestra profesión. Respetadla. No la traicionéis. No hay fecha límite de entrega. Bueno, sí, pero muy lejana: cuando lleguéis como yo a mis últimos minutos en una profesión que nunca he dejado a honrar y respetar. Les deseo buena suerte y, sobre todo, mucha fuerza para dignificar su oficio. Y salió del aula con paso firme dejándonos una lección que hoy, cuando abundan los vándalos de la desinformación, es más necesaria que nunca.

