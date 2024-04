La representación del campo

Borja Fernández Fernández es Coordinador de URA

A principios de este año la nueva ejecutiva de URA cogía las riendas de la organización, apenas un año después de nacer, no sin haber vivido de antemano un importante calendario de movilizaciones y de hechos que son de máxima importancia.

Todos sabemos que 2023 estuvo marcado por las movilizaciones del campo asturiano, unas movilizaciones que a punto estuvieron de cambiar el mapa político en el Principado de Asturias, un hecho que para muchos no está ligado al calendario de protestas, pero para los que saben leer entre líneas la importancia de la rebeldía social, y el efecto contagio que supone, ver a los productores de nuestros alimentos en pie de guerra diciendo alto y claro que su forma de vida se está muriendo, tuvo mucho que ver en el ajustado resultado final.

Esas movilizaciones fueron por primera vez secundadas en bloque por todas las organizaciones agrarias de Asturias, y la realidad es que URA fue por entonces el catalizador de esa unión temporal, puesto que dimos el paso de convocar públicamente a todos los sindicatos para ir juntos a una.

Poco duro el bloque de cinco cuando las organizaciones tradicionales vieron que los apoyos hacia el nuevo sindicato iban en aumento, y si a esto le sumamos que la imagen del consejo consultivo ya está de por sí bastante demacrada, el subidón que URA estaba viviendo no les hacia ninguna gracia.

Por aquel entonces yo era secretario general y participé junto a Pablo y más compañeros, en prácticamente todos los encuentros con el resto de organizaciones. La conclusión que saque por aquel entonces es que casi todas, por no decir todas, se vieron obligadas a apoyar las protestas porque si no públicamente iba a ser muy difícil de explicar el quedarse e casa, pero nadie esperaba, ni nosotros mismos, el apoyo del sector a nuestra organización.

En 2024 mi compañero Pablo daba un paso a un lado y asumí el cargo de coordinador al lado de un equipo que, sinceramente, da gusto trabajar con ellos. Se incorporó gente nueva comprometida y súper preparada, yo siempre tuve en mente que teníamos que preparar un grupo de gente joven y apoyarnos en profesionales con experiencia, y a día de hoy no digo que tengamos el equipo perfecto, pero no veo ninguno parecido en ninguna organización.

No tardamos en ver como Europa empezaba a salir a la calle mientras que en España no se movía un dedo, y fuimos la primera organización de nuestro país en ponernos en contacto con los sindicatos mayoritarios a nivel nacional, instándoles a convocar movilizaciones en la línea de los compañeros europeos.

Poco caso se nos hizo, hasta que Unión de Uniones dio el paso y los apoyamos. Poco después ASAJA, COAG y UPA convocaban también en Madrid, con un apoyo mucho menor que la primera, y que ya dejaba patente también a nivel nacional el desgaste de los sindicatos tradicionales.

Mientras tanto en Asturias nadie se movía, parecía que la cosa no iba con nosotros, hasta que un grupo de simpatizantes nos empujó a reunirnos en oriente, occidente y centro para sondear los apoyos. Subrayo estas reuniones porque mucha gente me preguntó por entonces que porque reivindicamos cuestiones regionales y no europeas, y quiero dejar claro que por lo que se peleó en la protesta de febrero en Oviedo fue por los puntos que los profesionales del campo nos trasladaron a lo largo y ancho de Asturias.

Nuestro paso al frente fue apoyado por USAGA, mientras que el resto de organizaciones (ellas dicen que siguiendo directrices de Madrid, yo creo que porque simple y llanamente no tenían muchas ganas de moverse) no se sumaron a la movilización.

El éxito de aquella protesta es una historia relatada, el fracaso de la convocatoria posterior de ASAJA COAG y UCA, también, y no quiero ocupar más espacio relatando los hechos, pero si quiero detenerme en una serie de detalles que para mí han marcado la diferencia y que abren una ventana a la esperanza en el sector.

A nadie se le escapa que los días 8 y 9 de febrero en las inmediaciones de la Calle Uría de Oviedo había muchos ganaderos jóvenes, y me parece de suma importancia subrayarlo porque el futuro del campo asturiano pasa por ellos se quiera o no. Los más veteranos que también estaban y apoyaron, reconocieron que hacía mucho tiempo que no se veía una protesta del sector con tantísima juventud. Otro detalle que quiero comentar es que los habituales en todas las protestas apuntaron en repetidas ocasiones, y refiriéndose a varias zonas de Asturias, que había ganaderos que nunca habían participado en ninguna movilización, profesionales independientes sin carnet que dieron el paso y arrimaron el hombro. Y el tercer y último detalle que quiero apuntar es que el día 9, la jornada posterior a que los tractores durmiesen en Oviedo, hubo gente que por las circunstancias que fuesen el día anterior no acudieron, pero estaban presentes en la negociación de consejería. El sector agrícola asturiano conoce muy bien la trayectoria de los tres sindicatos que llevan 21 años sentándose frente al consejero de turno, primero con la cámara agraria, por cierto, cámara agraria extinta y de las cual se repartieron entre los tres 600.000 euros y un piso con plaza de garaje en la calle Río San Pedro de Oviedo, y posteriormente como consejo consultivo, es decir dos décadas en el sillón sin que se hallan convocado elecciones y con el declive del campo asturiano que todos lo conocemos.

Expuesto lo anterior y con los pies pegados en el suelo creo que hay mimbres suficientes para dar un puñetazo encima de la mesa en las próximas elecciones agrarias. Si de algo estoy orgulloso es de que tenemos a muchísima gente joven al lado que nos está empujando a seguir, hay muchos padres que han abierto los ojos y apoyan a los hijos en esta aventura, hay mucha gente que nunca milito en ninguna organización y que está metida hasta el cuello en el día a día, en fin se nota compromiso y ganas de cambiar las cosas.

Hay una frase que dice que "para cambiar de destino, hay que cambiar de camino" y creo que explica muy bien el reto al que nos enfrentamos en los primos meses. Creo sinceramente que ha llegado el momento de abrir ventanas y dejar paso a gente nueva, joven y con ganas de trabajar por un futuro digno en el medio rural asturiano.

