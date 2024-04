El erizo y el zorro

El zorro sabe muchas cosas, aunque el erizo sabe solo una, pero importante, apuntaba la fábula del poeta griego Arquíloco de Paros hace 25 siglos. Por eso, más recientemente, el filósofo Isaiah Berlin simplificaba los pensadores en dos categorías: erizos y zorros. Los primeros ven el mundo definido a través una sola idea, un único objetivo. Suficiente para sobrevivir con garantías. Los zorros, por el contrario, son inquietos y hasta difusos, se mueven en distintos planos y se apoyan en su bagaje de experiencias pues el mundo es complejo. Por su parte, los erizos reducen los retos, desechan todo aquello que no tiene que ver con su afán y –lo que es muy importante– nunca pierden cuando se enfrentan al zorro.

Hoy, la exigencia de la especialización y dedicación logra que los profesionales sepan mucho de una sola cosa, pero nada de lo demás. ¿Cómo informarse sobre los temas relevantes de nuestra sociedad? El Edelman Trust Barometer lleva más de dos décadas midiendo en 28 países la confianza en las instituciones. Los resultados de 2024, presentados en el mismísimo Foro de Davos, muestran que en España se mantienen altos niveles de desconfianza: solo la mitad de los españoles confían en que las instituciones actúen correctamente (botella medio llena), y los ciudadanos depositan su confianza (56%) en las empresas.

El asunto se agudiza al medir la confianza para "informarse honestamente sobre las innovaciones y nuevas tecnologías" que se resuelve valorando a los científicos (82%) y a los expertos técnicos de empresas (70%) y convierte en irrelevantes a los líderes de los gobiernos. La buena noticia es que el resto del mundo está peor. Los movimientos antivacunas y los terraplanistas en general campan a sus anchas por Estados Unidos. Una desconfianza sobre todo lo que lleve aroma oficial que es la seña de identidad del liberalismo yanki. Pero, en la vieja y socialdemócrata Europa, las instituciones siempre tuvieron su peso para ayudar a configurar la opinión pública.

La velocidad de los cambios es enorme y el ciudadano medio está inevitablemente desorientado ante los riesgos o la tecnología. Y no solo por los influencers de las redes sociales. Asistimos a la eclosión de los expertos que, al igual que los erizos, saben todo de una sola cosa. En derecho siempre podremos encontrar un experto que defienda incluso lo indefendible. Nos ayudan, por ejemplo, a anticiparnos a la legalidad de un camino que termina irremediablemente ante los magistrados. Pero internet y las redes sociales han nivelado el campo de juego hasta el punto de considerar iguales todas las opiniones –lo que no es verdad– y menos en la predicción del futuro.

En economía pública, se utiliza con frecuencia al comité de expertos para retrasar una decisión presupuestaria incómoda. Una picardía clásica en áreas como la financiación autonómica. Los especialistas designados debaten y concluyen (casi siempre gratis et amore) sesudos documentos que después dormirán el sueño de los justos. En medicina, un comité de expertos del Ministerio de Sanidad nos avisa de que deberemos afrontar otra pandemia a medio plazo y ofrece un texto con 72 medidas que supongo están preparando los responsables. Por cierto, cuando ocurren estas desgracias entonces nos acordamos de la Universidad y de su valioso reservorio de especialistas en cualquier rama del conocimiento. Nuestros bomberos.

Quien más ha santificado los denominados "grupos de expertos" ha sido la Comisión Europea, como órganos consultivos registrados para prestarle asesoramiento externo. Hay docenas. Pueden ser formales creados por decisión de la Comisión, o informales designados en un departamento. También hay "subgrupos" para cuestiones específicas. Sus relevantes documentos, agendas, actas y hasta sus posibles conflictos de interés están disponibles en la correspondiente página web.

Parece milagrosa tanta confianza en los expertos, cada vez más cuestionados por cualquier francotirador con acceso a redes sociales. Tom Nichols, profesor de Estrategia Naval y especialista en Rusia, publicó en la década pasada "The Death of Expertise" argumentando que la ciudadanía en los EE UU se ha vuelto cada vez más hostil a la experiencia. Describe allí un nuevo (y creciente) fenómeno: demasiada gente no solo está regularmente equivocada o es ignorante sobre cualquier tema, sino que está "orgullosa de no saber cosas". Los estudiantes desafían a los maestros y los pacientes discuten con los médicos. Una suerte de antiintelectualismo que mantiene a Donald Trump como su mejor exponente.

Suscríbete para seguir leyendo