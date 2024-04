Fin de legislatura en Estrasburgo

Durante esta semana se está desarrollando la última sesión plenaria de esta legislatura en Estrasburgo. En otro momento, tocará hacer una valoración de estos cinco años, marcada por la pandemia y la guerra en nuestra frontera, en Ucrania, y el avance en el proceso de descabornización de nuestras sociedades en esta batalla contra el Cambio Climático que, de momento, vamos perdiendo. Hace tiempo que el Cambio Climático dejó de ser un asunto que afectaba a los polos, los pingüinos y los osos polares, para pasar a convertirse ya un tema de nuestro día a día, de los inviernos sin nieve en Asturias, los veranos calurosos, y los problemas hídricos. Este fenómeno de la realidad de nuestras vidas, que afecta de lleno a la supervivencia de nuestra propia especie, seguirá marcando la agenda política, que debe ser capaz también de responder a los retos del propio Cambio Climático como de nuestros esfuerzos para corregirlo. En fin, estamos, pues, en este último pleno cargado, por otra parte, de nuevas leyes que debemos dejar votadas y aprobadas en estos días.

El pasado martes el Parlamento validó el acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE, los gobiernos nacionales, para poner en pie unas nuevas reglas fiscales. La Presidencia española del Consejo cerró un primer acuerdo entre los países el pasado diciembre, mes en el que Parlamento aprobó también su posición negociadora. Empezaba, pues, el presente año con la imperiosa de necesidad de avanzar en las negociaciones sobre este dossier que marcará la gestión presupuestaria de los próximos años. El ejecutivo español fue capaz de acordar unas normas bastante más livianas que las actuales, y desde el Parlamento, los socialistas, aún sin mayoría, convencimos a nuestros colegas de ampliar el margen de maniobra de las políticas fiscales, eliminando del cómputo presupuestario los gastos locales que cofinancian programas europeos, muy relevantes para los gobiernos autonómicos, mejorando los criterios para ampliar los calendarios de reducción de la deuda pública, logrando una mayor flexibilidad, y, por último, incorporando las políticas sociales, laborales, y ambientales en el marco del seguimiento de la política económica. Todo ello, no sólo formó parte de la posición del Parlamento, sino que se incorporó finalmente al acuerdo con el Consejo que votamos en esta semana. Invito al lector a analizar la capacidad de negociación de los progresistas en la Eurocámara para, aun siendo minoría, conducir al conjunto del Parlamento hacia nuestras posiciones y acabar de convencer al Consejo.

En esta semana, votamos también una revisión del marco normativo para elevar la solvencia de las entidades de crédito y mejorar la gestión de potenciales crisis bancarias. Desde la caída del Lehman Brothers al presente, mucho hemos avanzado en mejorar la seguridad y supervisión del sistema bancario, y aunque las crisis bancarias ya queden un poco lejos, por más que en el pasado primavera viéramos de nuevo los efectos de una mala regulación en Estados Unidos y Suiza que no impactó en modo alguno sobre la unión bancaria europea, estos esfuerzos no pueden relajarse. Ese voto se une al respaldo de la pasada semana en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios a la creación de un seguro de depósitos europeos, pieza clave y asunto pendiente de la unión bancaria, en la medida en que el Consejo no ha sido capaz de tomar posición todavía. Y, además, el pleno también validó nuestro acuerdo con los Estados para fortalecer la regulación de los seguros, o la revisión de las normas de comercialización de productos financieros que, en este caso, no contó con nuestro respaldo, ante la alianza de la extrema-derecha, con los conservadores y liberales, un acuerdo que nos pone en pre-aviso de la relevancia de las próximas elecciones europeas. Debemos estar muy atentos sobre este tipo de estrategias de la derecha.

Así pues, estamos ante una semana de pleno cargada de actividad económica. No quiero olvidarme tampoco del rechazo del Parlamento a la propuesta de la Comisión para eliminar a algunos terceros países de la lista de paraísos fiscales. Debemos ser aún más duros en este ámbito y así lo estamos siendo, por ejemplo, con el apoyo también esta semana a la revisión de la normativa contra el blanqueo de capitales y la creación de nueva agencia europea para perseguir tales ilícitos.

En todo caso, no quería concluir esta crónica sin comentar el respaldo del Parlamento a la revisión de la Política Agraria Común para simplificar los trámites y normativas para los pequeños agricultores y ganaderos, protagonistas la actividad primaria en nuestra Asturias. La semana pasada quise asistir a la reunión del Comité de Agricultura para votar personalmente esta reforma antes de que llegara al pleno, decisión que hemos convalidado en este pleno.

Días, pues, cargados de trabajo que desembocan en un fin de semana en el que PSOE aprobará nuestra candidatura a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Concluimos así una legislatura trepidante en la que creo que la Unión ha venido tomando decisiones correctas que espero animen y mucho a la participación de todos los asturianos. Contento y satisfecho, pero sin complacencia alguna ante los retos que aún enfrentamos. ¡Adelante!

Suscríbete para seguir leyendo