A estas horas, con las urnas catalanas ya abiertas y el trasiego de ciudadanos a los colegios electorales, siguen las cábalas acerca de quién gobernará esa comunidad autónoma y mediante qué alianzas; si será posible la formación de un gobierno estable, de qué signo o si el escenario se volverá tras el recuento tan enrevesado que será preciso repetir las elecciones.

Desde 2015 se viene repitiendo en Cataluña, punto arriba o abajo, un empate técnico entre los independentistas y los soberanistas, dando certeza a la imagen de un territorio donde no todos, solo los más ruidosos, que pueden ser más pero no los suficientes, abrazan el ideario del separatismo. Una de las incógnitas que desvelará el escrutinio es comprobar si esa brecha se ha abierto, tras todo lo sucedido desde aquella infausta declaración unilateral de independencia hasta hoy. La victoria de Illa que auguran las encuestas no sería mala noticia para los que aguardan una Cataluña menos antiespañola.

Harán falta pactos de gobierno que pueden tener efecto mariposa en los vientos que soplen después sobre el Gobierno de la nación. Por quién se incline Illa, si por Junts o por ERC, puede provocar un maremoto en Madrid que ponga en jaque o no la legislatura.

Nadie debería olvidar, aunque lo obvien o lo pretendan negar buena parte de los contendientes, que quienes votan hoy son los catalanes, esos españoles que viven en Cataluña. Y que es una parte de España la que decide su futuro, no un cantón separatista sino uno de los territorios más prósperos y más necesarios, con sus singularidades, para la integridad del país. Sea cual sea el resultado de las urnas esta noche, habría que pedir a quienes tengan en su mano decidir quién gobierna la suficiente madurez política para conseguir que la exaltación permanente de la identidad y la confrontación den paso a un futuro halagüeño donde la convivencia y el pluralismo de ideas sean la norma. Cataluña requiere lugares de encuentro, no amurallarse en una desastrosa insularidad.

