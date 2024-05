El elefante de la cooficialidad se da un garbeo

En la pasada legislatura, el presidente Adrián Barbón trató de conseguir la cooficialidad del asturiano y el eo-naviego jugando un poco a la maniobra del despiste. Impulsó una reforma del Estatuto en la que se incluían una serie de cambios, entre ellos el lingüístico, pero aquello fue como tratar de meter un elefante con cuatro gallinas y decir que el conjunto era un gallinero. Como cabía esperar, el debate de la cooficialidad eclipsó cualquier otro asunto de la reforma –ni se habló de las otras medidas–, y la posible aprobación (con su abismo) terminó frustrada por tensiones internas en Foro Asturias. En aquel entonces el cambio estatutario era factible: PSOE, IU, Podemos y Foro sumaban en la Junta la mayoría reforzada necesaria de 27 diputados. Y, con todo, la cooficialidad terminó encallada, quedando en evidencia que incluso internamente en el PSOE el asunto era espinoso. El elefante de la cooficialidad volvió a su refugio.

Ahora Barbón vuelve a sacar el paquidermo a pasear, pero bien sujeto con correajes para la pura exhibición, porque no hay posibilidad numérica de que se apruebe la cooficialidad. El elefante reaparece ahora solo por el espectáculo, para acabar volviendo por donde vino. Se trata, en realidad, de un trampantojo político.

Otros artículos de Vicente Montes A vuelapluma Incertidumbre triple A vuelapluma Un bucle infinito La semana política "Descofiñizar" el Gobierno

El presidente del PP, Álvaro Queipo, está dispuesto a representar un Partido Popular más próximo al espíritu gallego de Feijóo que al centralismo de Ayuso, y en ese viaje se metió en ese difícil barrizal que para los populares son el asturiano y el eo-naviego. El PP (la mayoría de su base militante y electoral) no admite la cooficialidad porque implicaría obligaciones en etapas educativas y tendría un coste burocrático; además, el espectro ideológico de la mayoría de partidarios de la cooficialidad se sitúa a la izquierda, con un asturianismo de derechas que otrora fue relevante pero ahora está menguado. Vox asumió el papel del antiasturianismo beligerante, y el PP busca una posición intermedia, regionalista y emocional, pero sin saltos mortales como el que supuso para el PSOE asturiano incorporar la cooficialidad en su ideario.

Ya fue un hito claro que Queipo visitase el pasado enero la Academia de la Llingua (era la primera vez que un presidente del PP pisaba el edificio de la ovetense calle del Águila). Pero quizás un exceso de entusiasmo por ambas partes llevó a que la Academia interpretase que había camino para una cooficialidad que el PP no aceptará al menos en años. Y es ahí cuando Barbón quiso poner a prueba el discurso de Queipo, quien ha colocado al partido en un tránsito regionalista cuya sinceridad se evaluará cuando se plasme con tinta en el ideario de algún congreso autonómico.

Adrián Barbón propone ahora abordar el debate de la cooficialidad sin gallinas por medio y llevarlo hasta las últimas consecuencias, con una votación en la Junta. del que saldrá un "no". Con ello quiere hacer ver que el asturianismo de Queipo es "de boquilla", sin percatarse que en esa misma tesitura en que ahora está el PP estaban los socialistas en 2017.

En sí, este espectáculo parlamentario al que asistiremos sumará cero. La izquierda no logrará su objetivo, el PP se mantendrá en sus trece, Vox hará lo propio y cada cual reforzará su discurso para no llegar a nada. Interesante será la posición de Foro: o da un sí a la cooficialidad que incomodaría a parte del partido –pero con la certeza de que no tendrá efectos–, o busca una excusa para invalidar el proceso y no marcarse.

La pregunta es si este paso merece la pena. El asturianismo acabará anotando otra muesca de frustración, que se sumará a la de la pasada legislatura. Y socialistas y populares no perderán plumas: como mucho reforzarán argumentos para tirarse los trastos. Pero donde Barbón debería tomar a Queipo por la palabra es en la voluntad de desarrollar más ampliamente la ley de uso, sin cooficialidad, para elevar el espacio social del asturiano. Un acuerdo ahí tendría consecuencias reales en la protección de la lengua y quizás con coste interno para los populares. Lo de ahora se quedará en papel mojado, artificio, bronca, disputa y sobreactuación. Nada, al fin y al cabo.

Metan las palomitas en el microondas.

Suscríbete para seguir leyendo