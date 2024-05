Madrastra o hada madrina

Los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local celebran los años pares su congreso. En esta ocasión se convocó del 9 al 11 de mayo en Madrid (en 2018, triunfó Gijón como sede). Así pues, seiscientos de nuestros mejores funcionarios –llegados de todo el territorio nacional– debatieron sobre los grandes problemas del sector local, en este año que se cumple el centenario de la promulgación del Estatuto Municipal de 1924. Una norma que la historia ha tratado con generosa indulgencia quizás porque era la obra (elaborada en el tiempo récord de seis semanas) de los mejores especialistas en la materia, algunos de gran resonancia en Asturias o Galicia: Antonio Flores de Lemus (en la parte de Hacienda), José Calvo Sotelo o Augusto González Besada. Quizás porque crearon la conocida institución del silencio administrativo para aliviar el colapso de miles de solicitudes de licencias sin resolver y que acogerían con alborozo todas las leyes posteriores.

Ha sido el catedrático de la Universidad de Salamanca y exrector, Ricardo Rivero Ortega, quien presentó la conferencia especial para hacer un balance de aquella naciente autonomía municipal, con sus amplias competencias. También recibió al terminar el premio que estos altos funcionarios otorgan a una personalidad nacional relevante por sus contribuciones al sector.

Con ese guiño al siglo transcurrido y a los nuevos desafíos que los profesionales tienen sobre la mesa –de oficina o teletrabajo– la actual edición del congreso giró bajo el lema "Tradición y compromiso de servicio público", con docenas de ponencias, talleres y mesas redondas que terminaron con la XIV asamblea plenaria de los "habilitados nacionales", así como la recepción de las nuevas promociones y homenaje a los mayores.

Se trata de un colectivo de empleados públicos con amplia tradición en nuestra Administración –más de dos siglos de historia– de especial relevancia para los ciudadanos, no sólo para los alcaldes. Incrustados entre los miembros electos y el resto de la plantilla, sin estos "puestos reservados" no se entiende la política municipal, ni el funcionamiento ordinario de esa organización. Por eso me desagrada la noticia de la destitución del interventor de la ciudad de Orense, donde su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ya había removido cuatro meses antes al tesorero, iniciando una verdadera huida de la realidad administrativa y financiera, en medio de serios problemas de estabilidad económica, con millonarias deudas sin partida presupuestaria y abultadas reclamaciones de empresas concesionarias sin contabilizar.

Esta delicada tarea que acometen, tantas veces en soledad, tuvo sus distintas referencias en el congreso profesional. Esta semana conocíamos la noticia de la causa abierta contra el alcalde de Degaña, por unos gastos reparados desde el órgano de control interno, que suelen terminar en un juicio por malversación y prevaricación. Mientras tanto, es habitual convivir en el Pleno todos los meses o en la escalera consistorial cada día.

Los problemas no han hecho más que empezar, pues estamos en un momento de relativa bonanza presupuestaria, visto en perspectiva, con las reglas fiscales suspendidas entre 2020 y 2023. Sin embargo, la Unión Europea ya nos ha indicado que hay que volver a la disciplina de gasto y al cumplimiento de los escenarios de sostenibilidad de la deuda.

El Síndico Mayor de cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, publicaba en el último número de la revista del Colegio de Economistas –aquí en su vertiente académica como profesor universitario– las cifras provisionales del ejercicio 2023, apuntando que los recursos locales en España habrían alcanzado sus máximos históricos. Deja entrever un riesgo futuro de insuficiencia a medio plazo, aunque hoy en un momento dulce, con dos de cada tres entidades municipales sin endeudamiento y solo un 2,4% del total de municipios se encuentra en situación de riesgo.

El presidente del Consejo Económico y Social de España presentaba esta misma semana el Informe sobre la Gobernanza Económica donde concluía: "La UE tiene que decidir si quiere ser madrastra, como lo fue en la crisis de 2010, con un comportamiento rígido e inmisericorde; o si quiere ser hada madrina, como lo ha sido tras la crisis del covid". Es bonito vivir de varitas mágicas, aunque es mejor que nosotros resolvamos nuestros propios problemas y así dejar los amigos para las emergencias. Ya que hablamos de madres, recuerdo que a mi generación, ver una buena zapatilla en la mano de una madre fortalecía el carácter más que muchos besos. Quizás la sociedad actual ha perdido el concepto de límite, algo que tiene mucho que ver con la crisis del Estado de Derecho que tanto nos ha costado construir.

Los pequeños ayuntamientos tienen un habilitado –allí el secretario-interventor– que con cierto tono heroico asume todas las competencias jurídicas y económicas y arbitra esos límites. Ellos también estuvieron respaldados en el congreso. Como tuvo ocasión de recordar en su presentación la tesorera de Gozón, Covadonga Prieto –durante una década presidenta del colectivo asturiano– cuentan con menos de 5.000 habitantes un total de 6.818 municipios españoles, la mitad con el puesto vacante y por tanto cubierto de forma interina. Menudo reto para el empleado –funambulista y sin red– y para los alcaldes rurales –buscando habilitado desesperadamente– en un momento de desafección generalizada por la función pública y frente a la preparación de oposiciones. Todo ello unido a la propia localización geográfica de la mayor parte de los puestos reservados –en la España vaciada– lo que sin duda se convierte en una dificultad, en una sociedad como la actual predominantemente urbana, como remarcó Covadonga. Un cóctel fatal: vivir alejados de los principales núcleos de población y contar con recursos económicos insuficientes.

El interventor de Caldas de Reis, José Antonio Rueda, presentó durante su exposición el posicionamiento del colectivo ante posibles modificaciones en el tipo de pruebas que componen los procesos selectivos de acceso a la habilitación nacional. También aludió a medidas que se pueden llevar a cabo para incrementar el número de opositores y a la necesidad de usar pruebas objetivas, pero sin el recurso fácil al test que no garantiza el correcto uso de la expresión escrita –redactar el clásico informe con propuesta de resolución– ni la capacidad de expresión oral. Otro difícil reto. Por eso me ha parecido una magnífica idea que Santiago Muñoz Machado, presidente de nuestra Real Academia (de la lengua) y catedrático de Derecho Administrativo tuviese su propia conferencia alertando sobre el correcto uso del castellano, como principal herramienta de esta relevante función.

