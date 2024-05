Un mal año para el clima / .

Siendo una década prodigiosa que nos debería llevar a una intensa mitigación del cambio climático, casi en su mitad no hemos logrado dar pasos positivos y significativos en esa dirección. La ruta seguida es totalmente contraria a la que debiéramos haber recorrido para no superar un incremento de 1,5ºC comprometido en los Acuerdos de Paris (2015). Hasta el secretario general de la ONU, António Guterres, hablando de la crisis climática actual "insta a parar la locura climática", y es verdad porque las actuales tendencias del clima global nos interpelan de una manera acuciante.

Para mantener una afirmación tan rotunda pasemos revista a los datos del que no dudo en denominar un mal año. Durante 2023 se ha producido un incremento del consumo energético global y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) tal y como señalan la AIE1 y el GCP2 en sus informes anuales. Sólo este hecho oscurece el panorama global de manera alarmante. Según estos informes, en 2023 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron 37,5 gigatoneladas (Gt), un nuevo récord que supone un 1,1% más que el ya récord de 2022. China (4%), India (8,4%) y el transporte aéreo y marítimo internacional (11,9%) son los que más contribuyeron al aumento de emisiones, mientras que la UE (–7,4%) y USA (–3,0%) las redujeron. El origen industrial de las emisiones, desgraciadamente, se concentra en el carbón (un 3,3% de incremento). Las emisiones asociadas a los cambios de uso del territorio, aunque afortunadamente muestran una tendencia decreciente desde hace más de dos décadas, contribuyeron con 4,1 Gt CO2 adicionales.

Según el GML3 de la NOAA el incremento registrado de la concentración de CO2 en la estación de Mauna Loa (Hawai) durante 2023 fue 3,36, la más elevada de su serie; considerando la concentración global GML y GCP lo estiman en 2,81 ppm, el cuarto valor más elevado. Para darse una idea del incremento baste decir que de diciembre de 2023 a enero de 2024 se pasó de 419,31 ppm a 422,16 ppm. Los océanos capturaron sólo del 26% del total de emisiones de CO2, porcentaje muy inferior a lo estimado en décadas pasadas, lo que sugiere una mayor acumulación futura de GEI en la atmosfera. Los demás GEI, metano (CH4) y óxido de nitrógeno (N2O) se incrementaron a una tasa todavía alta pero inferior a la de 2022, mientras el hexafluoruro de azufre (SF6) acelera su incremento. Consideradas en conjunto las emisiones de GEI están cercanas a 54 Gt de CO2 equivalente (Jones et al 2024), casi un 20% por encima de los objetivos fijados por el Acuerdo de París para evitar un calentamiento por encima de 1,5ºC. Resumiendo, el incremento de los GEI en la atmósfera sigue en valores máximos, por lo que es normal que se batan los registros de concentración desde la época preindustrial. A finales de enero de 2024 se alcanzó los 422 ppm global (427 ppm en el Mauna Loa en abril) y es fácil que no baje 420 ppm en el futuro, sino que al actual ritmo de incremento más bien se alcanzaran 450 ppm de CO2 en menos de quince años.

Siguiendo con las malas noticias referidas a 2023 la OMM5 da una estima que la temperatura atmosférica ha aumentado 1,45ºC por encima del periodo preindustrial (GISTEMP6 da 1,36ºC y BE7 1,54ºC), que supone un salto térmico anual muy importante. Una parte sustancial de la responsabilidad la tiene la transición de fases entre La Niña y El Niño que se produjo a finales del segundo trimestre; es bien conocido que en fase El Niño la temperatura atmosférica se incrementa de manera apreciable. Recordar que ambas son fases opuestas de la ENSO8 que minimiza la aparición de aguas profundas y frías en el Pacífico sureste. Pero conviene indicar que se están analizando otras posibilidades diferentes, ya que el incremento es demasiado importante para producirse en un solo año, y no justificable por la simple presencia de la fase Niño. Si se acordó en París que la temperatura atmosférica de la Tierra no debería superar 1,5ºC sobre el periodo preindustrial es muy preocupante conocer que la Tierra ya superó ese valor durante algunos meses de 2023, según CR9, o que BE estima que ya se superó a final de año. Según BE, la superficie de los océanos se calentó 1,1ºC, un calentamiento demasiado elevado por que representa una enorme captación de energía por la Tierra, y es el primer año que se alcanza tal magnitud; para CR a finales de año el valor medio era de 20.9ºC frente a 20.1 del año precedente. Esta extraordinaria ganancia de calor por la Tierra remarca la urgentísima necesidad de desarrollar acciones intensas que mitiguen la velocidad del cambio.

La noticia esperanzadora es que la fase Niño se está relajando y las proyecciones más recientes (NOAA) indican una transición hacia ENSO-neutral durante primavera de 2024, desarrollándose la fase Niña durante el verano, lo que con bastante probabilidad ayudará a disminuir la temperatura de la Tierra; lo comprobaremos en pocos meses. Pero esa pequeña esperanza se ve disminuida ante la visión del comportamiento de otras variables climáticas. La subida del nivel del mar sigue al valor más alto, la OMM indica 4,77 mm/año durante la última década, en gran parte por los aportes de la rápida pérdida de hielo en Groenlandia, la Antártida y en los glaciares continentales, a lo que se une la dilatación térmica provocada por el calentamiento de los océanos, calentamiento que se hace notar incluso a profundidades abisales. Aunque no influye en la subida del nivel del mar el hielo marino ártico está en mínimos y el antártico próximo a ellos, una situación inconveniente al disminuir el albedo (reflexión de la radiación solar) que se produce en las superficies heladas lo que aumenta la captación de energía por el océano. Al comportamiento de las superficies heladas marinas se une la disminución de la superficie de suelos permanentemente helados de las latitudes elevadas y de la cubierta de nieve (menor albedo) y permite el desprendimiento de metano que se genera por la descomposición de los materiales orgánicos que forman parte de estos suelos.

El número de fenómenos extremos y los daños que provocan también han tenido máximos durante el 2023, aunque sea más difícil de cuantificar debido a su impacto regional. Pero las inundaciones, sequías, fuegos devastadores, deslizamientos de terrenos asociado a lluvias torrenciales, y otros han dejado su marca en la habitabilidad de territorios, en la agricultura y ganadería o en la disponibilidad de agua para usos urbano, agrícola e industrial. Si considero el caso español, se han producido muchos daños en infraestructuras e instalaciones industriales y urbanas. Esta sucesión de eventos está haciendo que se empiecen a tener más en cuenta formas adaptativas de planificación y ante daños ya producidos se actúa con más celeridad con fuertes demandas de reparación de los daños. Pero no hay celeridad en los esfuerzos de mitigación cuando deberían ser prioritarios a corto plazo, y no dejarlos a mejoras coyunturales.

El final de este cuarto año, 2023, coincidió con la celebración de la COP28 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Dubai, 30 nov a 13 dic)10. Reunió una amplia representación de delegaciones nacionales, de la sociedad civil, sociedades científicas y el IPCC, las empresas, los pueblos indígenas, los jóvenes, la filantropía y las organizaciones internacionales. La COP28UAE no ha tenido más remedio que constatar que no vamos por el buen camino. En su página web señala: "fue especialmente trascendental, ya que marcó la conclusión del primer ‘balance global’ de los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático en el marco del Acuerdo de París. Tras haber demostrado que los avances eran demasiado lentos en todos los ámbitos de la acción climática –desde la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el refuerzo de la resiliencia ante un clima cambiante, pasando por el apoyo financiero y tecnológico a las naciones vulnerables–, los países respondieron con una decisión sobre cómo acelerar la acción en todos los ámbitos de aquí a 2030. Esto incluye un llamamiento a los gobiernos para que aceleren la transición de los combustibles fósiles a energías renovables como la eólica y la solar en su próxima ronda de compromisos climáticos". Se celebra que el Acuerdo de París haya impulsado una acción climática casi universal, estableciendo objetivos y sensibilizando a la comunidad internacional sobre la urgencia de responder a la crisis climática, pero las propuestas que los distintos estados presentaron en París y actualizaron en Dubái se demuestran insuficientes para lograr el objetivo fijado.

Los estados no terminan de asumir sus responsabilidades ni garantizan el cumplimiento de sus propias propuestas; una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Suiza por este motivo ante una demanda presentada por una asociación de mujeres mayores de 65 años. Encontrándose tan lejano el objetivo que debiéramos alcanzar, siento desaliento al leer el documento de conclusiones de la COP28. Señala este documento que debemos seguir hablando intensamente sobre el tema, desarrollar actividades (mecanismos financieros, que se resumen en concreción y aumento de financiación por parte de los países desarrollados) para la adaptación o el desarrollo tecnológico de países en desarrollo. El lenguaje diplomático dulcifica la necesidad de acciones ejecutivas y la responsabilidad de los gobiernos y las empresas de llevarlas a término. Se utilizan términos como: constata, expresa profunda preocupación (ante las importantes pérdidas y daños económicos y no económicos), recuerda, recalca, refiriéndose a innumerables aspectos que afectan al cambio climático o sus potenciales efectos sobre las poblaciones humanas, la economía, la biodiversidad o la producción de alimentos. Ninguna decisión conjunta y acuerdos para un acuerdo sobre las responsabilidades de cada país. De hecho, muchos huyen de aceptar responsabilidades. Y lo mismo se podría hablar de corporaciones y me atrevo a asegurar que de muchos ciudadanos de todo el mundo.

Se puede detectar que las opiniones públicas de muchos países son sensibles a la realidad del cambio climático. Se detecta un aumento de las noticias en medios de comunicación lo mismo que se incrementa el de empresas que se acogen a principios de sostenibilidad en su propaganda (de forma sincera o no). En muchos países se incrementan las ayudas públicas para aislamiento de edificios, la mejora de la eficiencia energética de industrias y la agricultura o la adquisición de automóviles eléctricos, el apoyo a la electrificación; en el caso de la UE con una componente geoestratégica evidente no tanto de reducción de demanda.

Estamos en la década que nos debía abrir el camino al control de las emisiones a mitad de siglo; la primera, la más compleja, la que nos exigiría los mayores esfuerzos. Y sólo vamos dando pequeños pasos, casi trastabillados, en áreas y países determinados pero que de forma global no se aproximan ni de lejos a los que sería necesario. Cada vez queda menos tiempo para evitar las peores consecuencias y es urgente asumir todos, de países a individuos las medidas a nuestro alcance. No cerremos los ojos ante este inmenso problema que nos afecta ya a todos, a la economía, a la biodiversidad, pero que para los jóvenes y las generaciones futuras se puede convertir en tragedia. Hagamos los posible todos y cada uno de nosotros según nuestros medios ¡Actuemos ya!

