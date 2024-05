En los regímenes parlamentarios hay que leer los resultados electorales en dos fases: en la primera cuentan los escaños conseguidos y en la segunda los pactos alcanzados. Al acabar pues la primera vuelta en las urnas de las elecciones catalanas no debemos precipitarnos en anticipar lo que pasará en la segunda. Puede haber sorpresas. Sin ir más lejos, en el año 2003 Artur Mas fue aclamado por los suyos como president y acabó siéndolo Pasqual Maragall. Hoy es un día para la prudencia y para observar los mimbres de los resultados con los que se construirán los pactos. Estos son:

1) Salvador Illa ganó las elecciones con una claridad que no lo hacía nadie desde el año 2012.

2) La mayoría independentista que ha condicionado la política catalana en la última década esta vez no suma, está a siete escaños de los 68 que dan la presidencia.

3) Todas las alternativas políticamente viables pasan por el liderazgo de Illa, el gobierno "netamente catalán" al que aludió Puigdemont solo sería posible si el PSOE pretendiera que el PSC cediera el gobierno absteniéndose. Basta ya de especulaciones mágicas.

4) El llamado tripartito de izquierdas cuenta con una dificultad importante como es el resultado de Esquerra que le obliga a recomponerse y una opción de este tipo no parece viable hoy por hoy.

5) No hay contexto para activar la suma PSC, PP y Vox, no estamos en 2017 y el PSC ha ganado por primera vez en su historia en votos y escaños porque no estamos en 2017.

6) También suman el PSC y Junts, de hecho son los que más suman, pero una mayoría de este tipo pasa por la retirada de Carles Puigdemont y perder la mayoría, el líder y la presidencia quizás serían demasiadas pérdidas en una formación en estado de gestación.

7) La única alternativa a la presidencia de Illa es la repetición electoral. La clave será si Junts y Esquerra consideran que necesitan comprar tiempo para la amnistía con una doble y simultánea abstención o quieren volver a tirar los dados.

8) Probablemente, no habrá ninguna negociación más o menos seria hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.

9) Sánchez sale de nuevo vivo de esta contienda electoral pero conjugar los intereses de Illa, de Puigdemont y de Junqueras no le resultará fácil. De aquí a las europeas tiene suficiente con aprobar la ley de amnistía. Y luego tendrá ya en su poder el arma de convocar elecciones.

10) Feijóo sale claramente reforzado, su apuesta por Cataluña ha superado a Vox y puede exhibirla frente a los que buscan cada día la manera de debilitarlo.

Elementos claramente negativos por encima de los partidos: la baja participación y la ampliación de representación parlamentaria de la extrema derecha, ahora también de matriz independentista.

