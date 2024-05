Aún no estaba aquí. No lo viví. Por eso, apenas sé de las cosas que acontecieron en aquel mítico Mayo del 68. No sé apenas nada de lo de París, ni de lo que aquellos movimientos estudiantiles americanos que a mediados de los años 60- 70 del siglo pasado, fueron capaces de parar guerras y modificar gobiernos. No sé mucho más allá de lo que se ha cantado o se ha visto en alguna película, pero lo que sí sé, es que aquellas olas de protestas hicieron cambiar la perspectiva sobre los conflictos bélicos, convirtiéndose en un punto de inflexión a partir del cual, se tambalearon las justificaciones políticas para las sangrías que estaban ocurriendo en lugares como Vietnam; y que de ese modo, los movimientos pacifistas con sus sueños altruistas y sus perspectivas de ruptura y de bondad, fueron expandiéndose incluso por los anuncios de Coca-Cola.

Desde entonces, a consecuencia de aquel 68, cambió la mirada social y por primera vez se dejó de ver a los soldados como unos estoicos baluartes construidos con el aliento de los héroes, y se empezó a analizarlos como al de unos críos asustados y mentalmente quebradizos ("In Vietnam was nineteen"), unos críos, que eran manipulados y arrancados de sus familias, generalmente imperfectas y de clase humilde, para ser enviados a un infierno de sudor y mosquitos, donde enloquecían, se drogaban, perdían el sentido del bien o del mal, y que, condicionados por el uso de psicotrópicos, eran capaces de cosas tan atroces como el de arrasar aldeas quemando vivos con napalm a sus humildes lugareños. Tanto les daba, que les daba igual que estos fueran mujeres o niños. Tenían miedo. No medían. Buscaban a diablos comunistas y muchas veces, solo se topaban con pobres inocentes. Pero aún así, actuaban, dejando a su paso, solo ases de picas, tierra quemada y tinieblas. De eso iba o, al menos, así nos lo han contado. Y también nos han relatado que fue aquel movimiento juvenil antibelicista, quien puso el foco en la llaga, quién cuestionó los pilares del sueño americano y resquebrajó las paredes interiores de las idílicas casas blancas, produciendo una terrible sacudida al poner de manifiesto la oculta podredumbre que también constituía un ingrediente de las tartas de manzana. Se visualizaron así las espinas punzantes que había detrás de los bellos frontispicios, espinas muy dolorosas como las que ya se había manifestado con el asesinato de John F. Kennedy en el 63, o con el del pastor Luther King en ese mismo abril, ese abril del 68.

Fue un cúmulo de frentes, también los antirracistas, todos ellos los que en su conjunto, desde USA a Francia, hicieron que los estudiantes clamaran y protestaran, que cuestionaran los modelos y que un ideario hippie irrumpiese en escena. Aunque el mundo no se detuvo entonces y continuó, continuó girando.

Aquel 68 pasó. Más tarde, de nuevo, volverían los estereotipos del triunfo acaudalado, del conformismo, del culto al dólar. Mutaría el ideal subversivo dejando drogas duras en las barriadas. Volvería la adaptación al egoísmo y el remodelado de los sueños. Y décadas después, con el 11-S nos vino otro shock, uno distinto, uno aún, a pesar de los 22 años pasados en nuestra perspectiva, uno, totalmente inconcebible.

Pero estamos en el 2024, en lo que parece ser una incipiente réplica de aquel Mayo del 68. Otra vez los estudiantes toman las plazas de las universidades corroborando las teorías de que todo es cíclico.

Quizás estas protestas se queden en nada, o quizás vayan a más. Pero llegado ya este momento, pesé a las sentadas que se visibilizan en los medios, todos sabemos lo que pasará en Gaza. Sabemos que Israel jamás se detendrá hasta que todo sea un erial, una franja de escombros, un enorme cementerio para lo que ya es un genocidio. Y además, intuimos también, que nada será mejor con ello, que el odio se enraizará, que se volverá vigoroso y que el efecto boomerang regresará tarde o temprano, que será pertinaz y generará nuevas olas de terribles injusticias.

Ojalá los jóvenes sigan protestando. Ojalá no sean conformistas ante esta realidad de guerra. Ojalá que sigan alzando la voz, que no dejen de hacerlo por lo que sucede en Gaza o ante el acuciante y urgente deterioro de nuestro planeta, de esta tierra que supura temperaturas cada vez más inhumanas. Ojalá ellos, nuestros jóvenes, sean capaces de revivir unos ideales que agonizan. Habrá esperanza, a pesar de la desazón, si aún hay universitarios y no universitarios, que no hayan sido fagocitados por tanto video chorra y canción sinsustancia. Ojalá esos chavales nos traigan un soplo de aire fresco con sus acampadas, porque la esperanza de un mundo mejor se nos está diluyendo demasiado rápido entre los dedos y estamos perdiendo la fe.

Si el ímpetu joven no tiene pulsión para cambiar las cosas desastrosas, por retorcerlas del revés, por darles la vuelta, éstas no cambiaran por obra y gracia de los que ya estamos asentados en los moldes convencionales. Particularmente, tengo meridanamente claro, que los motores de los grandes cambios tienen siempre un alto componente de temeraria juventud. Para que algo mute tiene que haber un revulsivo, una garra, un cuestionamiento por parte de los que aún no se han adaptado, de los que aún tienen la capacidad de interpelar los paradigmas y de intentar soñarlos de una forma distinta y mejor.

A medida que la sangre nos envejece vamos aprendiendo a sobrevivir, a institucionalizarnos, a adaptarnos, a aplacar nuestra tensión contestaría y nuestra rebeldía. Nos vamos amoldando a las circunstancias y nos vamos olvidando de los ideales pasados que un día atrás, románticamente, nos anidaron.

En este Mayo de hoy, 56 años después (¡quién lo diría!) de aquel del 68, nosotros, los de entonces, –como decía el poeta– ya no somos los mismos – aún así, si como individuos sociales que somos, dejamos de cuestionarnos al margen de nuestra edad, las consecuencias de las tensiones geopolíticas, de las redes económicas clientelares o de las alianzas financieras, lo único que nos quedará por hacer, como dice el dicho, es musitar un cobarde "apaga y vámonos".

Así que no hay otra: o nos apagamos, nos hacemos los ciegos e ignoramos todo, o tenemos afán por mantener una mirada crítica, por turbarnos y, si es posible, por ampliar la voz de esas nuevas conciencias, de esas que cruzan el océano gritando "stop". Elijan ustedes.

