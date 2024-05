Amnistía para Lambán

Aunque no haya sido condenado, por lo que no se le podría amnistiar todavía, se pide aquí de forma preventiva que en su caso se aplique a Javier Lambán, expedientado por el PSOE por no haber votado a favor de la amnistía en el Senado. Cuanto más ajustadas son las correlaciones de fuerzas en las Cámaras más se justifica la disciplina de voto, pero ni es ese el caso en el Senado ni el de la amnistía es un caso más, al ser uno de esos asuntos tan discutibles que la conciencia política del parlamentario debe tener un margen de acción, so pena de convertirlo en un simple número y alejar de la vocación política a todo aquel que aprecie algo su cerebro y no quiera ser lobotomizado ipso facto al recoger el acta. Aparte de eso, los servicios prestados como presidente de Aragón, uno de esos cargos en que hay que comerse un sapo cada mañana y se sufre más que se goza, deberían contar algo.

